HAZ Hannover-Update: Was wird aus den Bundesjugendspielen?

was war das nur für ein Wochenende? Mit mindestens einem Auge haben wohl die meisten von uns nach Russland geschaut, wo es Präsident Wladimir Putin gute 24 Stunden lang mit einem Putschversuch zu tun hatte. Am späten Samstagabend dann blies Söldnerchef Jewgeni Prigoschin sein Unternehmen überraschend wieder ab. Nur: Was bleibt von dem Aufstand? Wie angeschlagen ist Putin, und welche Auswirkungen hat das kurze Aufflackern von bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Russland auf den Krieg in der Ukraine? All diese Fragen bearbeiten wir heute in unserem Update.

Die Hannoveranerinnen und Hannoveraner verlebten derweil ein sonniges Wochenende, manche von ihnen beim Bulli-Festival auf dem Messegelände. Dort gab es neben vielen Tausend VW-Bussen und teils spektakulären Livekonzerten am Ende noch etwas für diese Breitengrade ziemlich Neues zu sehen: Nach dem Konzert der Fantastischen Vier beendete nicht wie sonst oft üblich ein Feuerwerk, sondern eine Drohnenshow den Festival-Samstag. Den Besuchern gefiel es, und man könnte auf die Idee kommen, dass so etwas auch zu anderen Gelegenheiten Pyro-Spektakel ablösen könnte. Wie die Drohnen-Show rund um die Bullis aussah, können Sie bei uns im Video sehen.

Unterdessen haben viele Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Tagen und Wochen die Bundesjugendspiele hinter sich gebracht, andere haben sie noch vor sich. Aber sind die Sportfeste mit Punktezählen und Urkunden noch zeitgemäß? Dazu gibt es verschiedene Ansichten - und längst gehen die Schulen auch unterschiedlich damit um. Bärbel Hilbig, Bert Strebe und Saskia Döhner beschäftigen sich in unserem Thema des Tages damit.

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Thema des Tages

Klassisch: Zu den Bundesjugendspielen gehört der Weitsprung - und das Punktezählen. © Quelle: Katrin Kutter

Warum eine Schule aus Barsinghausen auf ein Sportfest statt auf Bundesjugendspiele setzt

Sind die Bundesjugendspiele mit ihrem Leistungsgedanken noch zeitgemäß? Die Ernst-Reuter-Schule in Barsinghausen-Egestorf versucht einen Mittelweg. Viele andere Schulen haben sich ganz verabschiedet. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Bulli-Festival in Hannover

Besser als Feuerwerk? Drohnenshow beim Bullifestival in Hannover. © Quelle: Zoran pantic

Bulli-Festival: Drohnen zaubern Lichtshow in den Himmel

Die Fantastischen Vier sollten eigentlich der krönende Abschluss des zweiten Bulli-Festivalabends sein. Doch danach gab es noch eine Zugabe: VW verzichtete auf ein klassisches Feuerwerk und ließ 300 Drohnen für eine Lichtshow in den Himmel steigen. Hier geht‘s zum Video

Und dann war da noch ...

