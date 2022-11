HAZ Hannover-Update: Was wird aus der Markthalle?

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen! Die Markthalle steht im Herzen Hannovers, und viele Hannoveranerinnen und Hannoveraner gehen auch von Herzen gern hin. Oder müsste man sagen: Sind lange von Herzen gern hingegangen? Denn wer sich dieser Tage im „Bauch von Hannover“ umschaut, sieht an manchen Tagen heruntergelassene Rollläden, wo einst Tag für Tag Käse verkauft wurde, und leere Stühle, wo einst Gäste Pasta oder Fisch aßen. Es steht nicht zum Besten um die Markthalle. Und das sagen Menschen, die es gut mir ihr meinen: Die Händlerinnen und Händler nämlich.

Mein Kollege Andreas Schinkel hat sich zwischen den Ständen umgesehen und mit den Betreibern, aber auch mit dem Verwalter der Markthalle gesprochen. Während der kein großes Problem erkennen kann, klingt das bei den Beschickern der Geschäfte und Restaurants mitunter anders. Sauberkeit, Stimmung - da ginge mehr, sagen sie. Nicht, dass nichts zu retten wäre. Aber passieren müsse etwas in der Halle. All das lesen Sie in unserem Thema des Tages.

Gestern habe ich Sie an dieser Stelle auf den Runden Tisch aufmerksam gemacht, den Niedersachsens neuer Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) zum Neu- und Ausbau des Südschnellwegs in Hannover ins Leben gerufen hat. Im Gespräch mit Umweltschützern, Baumbesetzern, Straßenbaubehörde, Spediteuren und vielen anderen will er im Streit um die Dimension des Neubaus nach Kompromissen suchen - und hatte das zuvor mit einem großen HAZ-Interview anmoderiert. Der erste Rückschlag in Form einer Absage kam noch vor dem ersten Treffen gestern Nachmittag. Wer abgesagt hat und wie es danach weiterging erklärt Ihnen mein Kollege Conrad von Meding.

© Quelle: Tobias Woelki

Schmuddel, Stände dicht, wenig Kundschaft: Händler sorgen sich um Hannovers Markthalle

Wie tief steckt Hannovers Markthalle in der Krise? Händler beklagen einen Rückgang von Kundschaft. Der Betreiber hält dagegen: Alle Flächen seien vermietet. Jetzt lesen

© Quelle: Christian Behrens

Südschnellweg: Runder Tisch sendet eine Delegation nach Berlin

Erstmals hat in Hannover der von Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) einberufene Runde Tisch zum Südschnellweg getagt. Allerdings haben die Klimagruppen aus dem Bündnis Leinemasch bleibt abgesagt. Das wichtigste Ergebnis: Eine Delegation will Wünsche in Berlin vortragen. Jetzt lesen

Südschnellweg: Kommentar zum Runden Tisch Conrad von Meding kommentiert das Auftakttreffen des Runden Tisches.

© Quelle: Alexander Körner

Ärgernis am Straßenrand: Immer mehr Schrottautos verschandeln Hannover

Wenn alte Autos ohne Zulassung irgendwo abgestellt werden, kann es teuer werden – für den Halter oder die Kommune. In Hannover nimmt das Problem mit Schrottautos weiter zu. Das hat vor allem einen Grund. Jetzt lesen

