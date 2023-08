HAZ Hannover-Update: Waterloo ohne Container

Liebe Leserinnen und Leser,

können Sie sich noch daran erinnern, wie Hannovers Waterlooplatz bis vor rund sieben Jahren aussah? Vor allem: leer. Dann, mitten in der Flüchtlingskrise, entstand zu Füßen der stadtbekannten Säule ein Containerdorf für Menschen auf der Flucht, auch ein Kindergarten wurde dort angesiedelt. Das entsprang damals zum einen der Raumnot und zum anderen der Tatsache, dass sich die Stadtverwaltung nicht nachsagen lassen wollte, man belaste die Stadtteile, lasse aber die City außen vor. Später nahm der Zustrom von Menschen von außerhalb Europas ab, dafür kamen mehr und mehr aus Südosteuropa.

Jetzt hat die Stadt überraschend und recht plötzlich mit dem Abbau der Containersiedlung begonnen. Warum? Mein Kollege Conrad von Meding hat die Antworten.

Unterdessen hat sich auf einem Kreisklassefußballplatz in der Region Hannover etwas zugetragen, das zugleich deprimierend ist und Mut macht. Wie es aussieht, ist der Völkser Hobbyfußballer Ousmane Tembely von einem Gegenspieler aus Eldagsen rassistisch beleidigt worden. Jedenfalls hat Tembely das gegenüber seinen Mitspielern und dem Schiedsrichter gesagt - ob der Vorwurf sich endgültig klären lassen wird, ist bisher offen. So weit der deprimierende Teil. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe vor vielen Jahren selbst in der Region Hannover und anderswo Kreisklassenplätze umgepflügt. Ist nicht der Sinn des Fußballs, dass man dort mit Menschen aller Formen und Farben zusammenkommt? Wer um Himmels Willen macht so etwas?

Das Gute an der Geschichte: Die Truppe aus Völksen wollte nicht hinnehmen, dass Tembely beleidigt wird - und räumte das Feld. Dabei war der Mannschaft um Trainer Markus Kohl völlig wurscht, dass sie zu diesem Zeitpunkt 1:0 führte. Ich warte noch auf den Tag, an dem die erste Profimannschaft eine solche Konsequenz an den Tag legt. Mein Kollege David Lidón erzählt die ganze Geschichte, aus der auch unser Zitat des Tages stammt.

Und sonst? Stehen die Autofahrerinnen und Autofahrer im Süden der Stadt Hannover zurzeit viel im Stau, weil mehrere Baustellen gleichzeitig die freie Fahrt verhindern. Steht Niedersachsen an der Spitze eines Rechtsstreits um die Geldverteilung zwischen den Bundesländern. Und fordert der Ministerpräsident eine härtere Gangart im Umgang mit dem Wolf. Das und mehr lesen Sie heute in unserem Update. Viel Spaß damit!

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Zitat des Tages

Wir hätten auch beim Stand von 5:0 für uns eine Minute vor Schluss nicht weitergespielt. So etwas gehört überhaupt nicht auf einen Fußballplatz und ist ein absolutes No-go. Markus Kohl, Trainer des SC Völksen, der das Spiel gegen Eldagsen abbrach, nachdem einer seiner Spieler mutmaßlich rassistisch beleidigt worden war

Thema des Tages

Waterlooplatz: Die Stadt baut die Containerunterkünfte zu Füßen der Säule ab. © Quelle: Ilona Hottmann

Waterloosäule: Stadt Hannover lässt Container für Flüchtlinge und Obdachlose abbauen

Sieben Jahre lang standen sie als Provisorium auf dem Waterlooplatz – jetzt werden die weißen Unterbringungscontainer zu Füßen der Siegessäule abgebaut. Zunächst waren dort Flüchtlinge untergebracht, dann obdachlose Familien. Jetzt seien sie nicht mehr notwendig, heißt es bei der Stadt. Jetzt lesen

