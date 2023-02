HAZ Hannover-Update: Welche Schule für mein Kind?

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen an diesem Mittwoch! Nach wie vor wird alles, was bei uns in der Region oder anderswo passiert, überschattet vom schrecklichen Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Deshalb beginnt heute ausnahmsweise auch unser Hannover-Update mit diesem Thema. Am Wichtigsten vielleicht: Wenn Sie für die Opfer der Katastrophe spenden möchten, haben wir Ihnen hier mögliche Adressaten zusammengestellt.

In Hannover haben sich unterdessen am Dienstagmorgen wieder Aktivistinnen und Aktivisten der „Letzten Generation“ auf dem Deisterkreisel festgeklebt, um auf die Klimakrise hinzuweisen. Damit staute es sich am zweiten Tag in Folge an der Verkehrsschlagader. Mein Kollege Conrad von Meding war dabei - und hat mit einer der Beteiligten darüber gesprochen, warum es aus ihrer Sicht unbedingt nötig ist, die Hannoveranerinnen und Hannoveraner ausgerechnet im Berufsverkehr am raschen Fortkommen zu hindern.

In dieser Weltlage stellt sich vielen Familien in der Region Hannover dieser Tage eine ganz andere Frage: Welche ist die richtige weiterführende Schule für ihr Kind? Dazu haben meine Kolleginnen Saskia Döhner und Bärbel Hilbig ein großes Informationspaket rund um den Schulwechsel zusammengestellt: Wie funktioniert das mit der Anmeldung? Welche Optionen gibt es eigentlich im niedersächsischen Schulsystem? Und was kostet so eine Schulkarriere? Diese und viele andere Fragen beantworten sie hier - oder, wenn Sie mögen, in unserer heutigen 14-seitigen E-Paper-Beilage. Gleichzeitig können Sie in unserer großen Schul-Datenbank auf HAZ.de anhand der für Sie wichtigen Kriterien nachschauen, welche Schule möglicherweise für Sie und Ihre Kinder infrage kommen könnte. Schauen Sie dazu doch einfach hier vorbei.

Viel Spaß beim Lesen und Stöbern wünscht Ihnen

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Erdbeben in der Türkei und Syrien

Tausende Opfer unter den Trümmern: Helfer im syrischen Aleppo. © Quelle: Omar Sanadiki/AP/dpa

In der Türkei und Syrien sind am Montag infolge zweier schwerer Erdbeben mehr als 5000 Menschen ums Leben gekommen. Viele Länder haben bereits Hilfe angeboten. Verfolgen Sie alle Entwicklungen in unserem Liveblog.

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Das ist ein toller Beruf. Lebensmittelproduktion – besser geht es doch gar nicht. Harald Knigge, Fleischermeister aus Ronnenberg, über die Probleme, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden

Thema des Tages

Klebeprotest geht weiter: Erneut haben sich Umweltaktivisten auf die Fahrbahn des Deisterkreisels geklebt. © Quelle: Conrad von Meding

Umstrittener Klimaprotest: „Letzte Generation“ klebt sich erneut am Deisterkreisel fest

Auch am Dienstagmorgen haben sich wieder Mitglieder der Klimabewegung „Letzte Generation“ auf den Schnellwegen in Hannover festgeklebt und damit den Verkehr weiträumig zum Erliegen gebracht. Die Polizei war diesmal aber schnell und konnte die Blockade nach einer knappen halben Stunde wieder aufheben. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Und dann war da noch ...

... das große HAZ-Schulpaket

Auf ein Neues: Für viele Kinder in der Region steht die Entscheidung an, auf welche weiterführende Schule sie im kommenden Sommer gehen wollen. © Quelle: Robert Michael/DPA

Welche ist die richtige Schule für mein Kind? Wie funktioniert die Anmeldung - und wie eigentlich nochmal genau das Schulsystem? Lesen Sie alles, was Sie zum Wechsel auf die weiterführende Schule wissen müssen, in unserem großen Themenpaket zum Schulwechsel. Jetzt lesen

