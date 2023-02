HAZ Hannover-Update: Wen würden Sie wählen?

Liebe Leserinnen und Leser,

es ist jetzt 100 Tage her, dass die Landesregierung in Niedersachsen die Arbeit aufgenommen hat. Zeit für eine erste Bilanz. Dass diese ausgesprochen gut ausfällt, wenn sie von Rot-Grün selbst kommt, versteht sich von selbst. Doch was halten die Menschen in Niedersachsen von der bisherigen rot-grünen Regierung. Wie ist die Stimmung im Land? Welche Sorgen haben die Bürger und Bürgerinnen?

Die HAZ hat zusammen mit mehreren anderen niedersächsischen Tageszeitungen die Menschen gefragt. Was halten Sie von der Bildungspolitik? Kann Kultusministerin Julia Willie Hamburg den Lehrermangel beseitigen? Wie viel Vertrauen haben Sie in die Regierenden? Und nicht zuletzt: Wen würden Sie wählen?

Die Ergebnisse finden Sie heute in unserem Thema des Tages zum „Niedersachsen Check“.

Aber weil es derzeit sehr ereignisreiche Tage sind, möchte ich Sie noch auf einige andere Themen hinweisen. Für Aufsehen sorgte gestern etwa die Meldung, dass in Hannover am nächsten Dienstag alle Bahnen und Busse stehen werden - Verdi hat zum Streik aufgerufen. Auch Müll bleibt liegen, und was an den Kitas passiert, ist noch schwer zu sagen. Warnstreik im öffentlichen Dienst in Hannover. Die wichtigsten Infos finden Sie weiter unten.

Etwas ruhiger wurde es im Opern-Skandal von Hannover. Wenn auch bekannt wurde, dass der Choreograf Marco Goecke, der eine FAZ-Kritikerin mit Hundekot beschmiert hat, wohl keine Zukunft an der Staatsoper hat. Heute gibt es eine Pressekonferenz der Opernchefin. Es wird erwartet, dass sie die Trennung verkündet. Sie bleiben bei der HAZ jedenfalls auf dem aktuellen Stand bei dem Thema.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag,

Ihr Ralf Heußinger

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Wir würden sogar mehr als diese 600 Euro zahlen, wenn die Kosten hinreichend erklärt und aufgelistet werden. Martin Argendorf, Präsident Lindener Narren, die wegen einer Gebühr nicht am Karnevalsumzug in Hannover teilnehmen wollen

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

© Quelle: Patrick Pleul/dpa

Bildung statt Ukraine: Das sind die größten Sorgen der Niedersachsen

Zum Jahrestag des Kriegs in der Ukraine und zu 100 Tagen Rot-Grün verschiebt sich die Aufmerksamkeit der Menschen im „Niedersachen-Check“ hin zu originären Landesthemen. Die Bildungspolitik ist in ihren Augen das größte Problem. Das war im September noch ganz anders. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Hans-Karl Leonhardt

Neue Regeln gegen E-Scooter-Chaos: Das müssen Nutzer von Elektrorollern in Hannover jetzt wissen

Die Stadt Hannover und Vermieter von Elektrorollern haben sich auf ein neues Regelwerk geeinigt. Dieses sieht unter anderem Abstandsvorschriften fürs Parken der Gefährte und Bußgelder vor. Ratspolitiker begrüßen den Schritt, befürchten aber, dass die Regeln nicht ausreichen, um den unachtsamen Umgang mit Elektrorollern einzudämmen. Jetzt lesen

Corona-Zahlen des Tages

Aktuelle Daten zum Coronavirus in der Region Hannover: So viele Infizierte gibt es

Hier ansehen

Und dann war da noch ...

Vor dem Rauswurf: Marco Goecke. © Quelle: Samantha Franson

Hundekot-Affäre: Ballettchef Marco Goecke in Hannover offenbar vor Rauswurf

Nach Informationen dieser Zeitung soll die Entscheidung über die Entlassung am heutigen Donnerstag verkündet werden. Marco Goecke sei nicht mehr zu halten, hieß es. Der Ballettchef hat eine Journalistin mit Hundekot beschmiert. Jetzt lesen

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren