HAZ Hannover-Update: Wenn der Mangel Schule macht

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Zwei Nachrichten zum Tag fallen ins Auge. 1. Der Lehrermangel in Niedersachsen ist so groß wie nie. 2. Während die Versorgungsquote mit Kita-Plätzen stadtweit insgesamt leicht steigt, sinkt sie in ärmeren Stadtbezirken teils deutlich. Und bei Krippenplätzen ist dieser Trend noch dramatischer.

Das Bild, das sich bei der Gesamtsicht auf diese beiden Problemfelder ergibt, ist erschütternd - und beschämend.

Deutschland ist ein ressourcenarmes Land. Es hat deshalb sein wirtschaftliches Fortkommen immer wieder unter das Motto „Wissen ist unsere größte Ressource“ gestellt. Zumindest in Sonntagsreden und Jubiläumsschriften. Tatsächlich aber legen die beiden Nachrichten, die nun zufällig am selben Tag Debatten auslösen, den Schluss nahe, dass es mit dem hehren Motto nicht weit her ist. Wird da die Zukunft systematisch kaputtgespart, wo die wichtige Ressource Wissen vermittelt wird? Müssen wir den Wert der Bildung unserer Kinder neu priorisieren?

Meine Kollegin Jutta Rinas erklärt, wie der Wohnort (und das Wohlstand) die Chancen auf einen Kita- oder Krippenplatz beeinflusst. Saskia Döhner berichtet und kommentiert zum Unterrichtsdesaster an Niedersachsens Schulen. Auch weitere wichtige Ereignisse und Entwicklungen haben wir wie gewohnt unten für Sie notiert.

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Es gibt quasi nichts, was in der Innenstadt nicht zu bekommen ist. Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft der Innenstadtkaufleute

Thema des Tages

© Quelle: Marcel Kusch/dpa

Zweites Schulhalbjahr: Lehrermangel in Niedersachsen ist so groß wie nie

Mit einer Unterrichtversorgung, die so schlecht ist wie noch nie, startet Niedersachsen ins zweite Schulhalbjahr. Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) gab am Dienstag die düsteren Zahlen bekannt – und suchte nach Erklärungen für den Lehrermangel. Verbände warnen derweil vor einem Schul-Kollaps. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Daniel Junker

Weiter sparen oder Spaß ohne Grenzen? Wie die Bäder im Raum Hannover jetzt mit der Energiekrise umgehen

Eine Gasmangellage scheint mittlerweile abgewendet. Die ersten Schwimmbäder im Raum Hannover wollen nun wieder ihre Wassertemperaturen erhöhen. Andere treffen die Kosten hart. Und es gibt sogar Profiteure der Krise. Jetzt lesen

Corona-Zahlen des Tages

Aktuelle Daten zum Coronavirus in der Region Hannover: So viele Infizierte gibt es

Und dann war da noch ...

© Quelle: Monika Dzialas

Kritischer Blick auf das Grauen des Krieges: Panzermuseum Munster hat Ausstellung umgestaltet

„Unsere kleine Zeitenwende“: Das Panzermuseum Munster hat seine Ausstellung überarbeitet. Es zeigt jetzt verstärkt das Leiden und Sterben im Krieg – und muss sich seit dem Angriff auf die Ukraine ganz neuen Fragen stellen. Jetzt lesen.

