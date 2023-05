HAZ Hannover-Update: Wer hilft mit den Flüchtlingen?

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen! Beginnen wir den Tag mit einer Geschichte, die Mut macht. Der Geschichte von Julian Schäfer. Der junge Mann aus dem Kreis Nienburg erlitt im vergangenen Jahr im Alter von nur 32 Jahren einen Schlaganfall - und kann beredt darüber erzählen, in welch tiefe Krisen ihn dieser Moment gestürzt hat. Aber Schäfer hat sich zurück gekämpft, wie meine Kollegin Annika Büsching berichtet. Wie er das gemacht, wie ihm sein frisch geborener Neffe dabei geholfen und welche Ziele Schäfer mittlerweile wieder ins Auge gefasst hat, davon erzählt ihre Geschichte zu unserem Zitat des Tages.

Im Thema des Tages geht es heute im die hohen Flüchtlingszahlen in Deutschland. Darüber berieten gestern Abend Vertreter von Bund und Ländern bei einem entsprechenden Gipfel, und Länder und Kommunen hatten viele Forderungen an Berlin. Die Botschaft unterm Strich: Es brauche viel mehr Hilfe für die, die sich am Ende um die Geflüchteten zu kümmern haben. Mein Kollege Andreas Voigt hat einmal zusammengestellt, wie die Situation in Stadt und Region Hannover ist, und in einem Liveticker haben die Kollegen unseres Redaktionsnetzwerks Deutschland seit dem Nachmittag alle Vorgänge in Berlin verfolgt. Von all dem handelt unser Thema des Tages.

Und sonst? Soll Gerhard Schröder bei einem Fest in der russischen Botschaft in der Berlin gewesen sein, ebenso wie AfD-Chef Tino Chrupalla. Wirft der Landesrechnungshof der niedersächsischen Landesregierung vor, die Digitalisierung der Verwaltungen verschlafen zu haben. Und hat unser Volontär Max Baumgart herausgefunden, was aus den Bäumen geworden ist, die einst im niederländischen Pavillon auf der Expo gewachsen sind.

Ihnen wünsche ich eine interessante Lektüre - und einen schönen Tag!

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Ich habe geweint, als ich die ersten Schritte gejoggt bin. Julian Schäfer, Schlaganfallpatient auf dem Weg der Besserung

Thema des Tages

Alle wollen helfen - aber wer kommt für die Kosten auf? Ukrainische Flüchtlinge am Messebahnhof in Laatzen. Foto: Michael Matthey/dpa © Quelle: Michael Matthey/dpa

So viele Geflüchtete sind derzeit in Hannover untergebracht

Der Flüchtlingsgipfel am Mittwoch in Berlin zwischen den Ministerpräsidenten der Länder und dem Bundeskanzler beschäftigte sich mit der Frage einer neuen finanziellen Lastenverteilung. Wie sieht die Lage in der Stadt Hannover und im Land Niedersachsen aktuell aus? Wir haben die Fakten zusammengetragen. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Und dann war da noch ...

