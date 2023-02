HAZ Hannover-Update: Wer lenkt denn da?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

was würden Sie denken, wenn Sie in einen Linienbus steigen, der plötzlich losfährt - aber kein Mensch lenkt? Absurd? Phantasterei? Oder ist das unsere Zukunft? So jedenfalls sieht es die Region Hannover, die genau das vorhat: In Kürze will sie den ersten selbstfahrenden Linienbus einsetzen.

Zugegeben: Zur Sicherheit wird zunächst weiterhin ein Fahrer hinter dem Steuer sitzen, anderes wäre in Deutschland derzeit gar nicht erlaubt. Dennoch soll der Testbetrieb, der nach Angaben der Region bundesweit einmalig ist, wichtige Erkenntnisse für die weitere Entwicklung des öffentlichen Nahverkehrs liefern. Denn eine ökologische Verkehrswende würde voraussetzen, dass mehr Busse und Bahnen fahren müssten, damit der ÖPNV möglichst attraktiv für die Menschen ist. Doch wie das zusammenpasst mit dem wachsenden Personalmangel, der die Verkehrsbetriebe schon heute quält, ist eines der Rätsel, die dringend gelöst werden müssten. Mein Kollege Bernd Haase hat die wichtigsten Informationen über den autonomen Linienbus hier aufgeschrieben.

Einen technischen Kniff würden sich vermutlich auch Caro und Marcel Koslowski wünschen, um ihr Problem zu lösen: Sie suchen händeringend eine Wohnung, und weil sie ihre Tochter ungern aus ihrem Freundeskreis und ihrer Kita reißen möchten, soll das neue Heim möglichst in Bothfeld sein. Doch trotz geringer Ansprüche kommt die dreiköpfige Familie mit ihrem Budget von 1000 Euro nicht weit, wie sie meinem Kollegen Conrad von Meding berichtet hat. Im Gegenteil: In den sozialen Medien schlägt der Familie sogar noch Spott entgegen. Von der Odyssee auf dem hannoverschen Wohnungsmarkt lesen Sie hier.

Ich wünsche Ihnen einen möglichst entspannten Start in diese neue Woche.

Ihr

Stefan Knopf

Rolle im Newsroom

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Ich glaube nicht, dass Gas wieder so günstig sein wird wie vor dieser Krise. Stefan Dohler, Chef des Energieversorgers EWE

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“

Thema des Tages

© Quelle: Adastec

Region Hannover will selbstfahrenden Bus im Linienverkehr einsetzen

Die Region Hannover will in Kürze einen autonom fahrenden Linienbus testen. Der Versuch in Burgdorf ist demnach ein bundesweit einzigartiges Projekt. Kann die Technik auf Sicht dabei helfen, den Nahverkehr trotz steigender Personalnot auszubauen? Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Katrin Kutter

Steigende Mieten in Hannover: Junge Familie sucht verzweifelt eine neue Wohnung

Caro und Marcel Koslowski müssen ausziehen: Ihre Vermieterin will die Wohnung in Bothfeld selbst bewohnen. Aber angesichts enorm gestiegener Mieten gestaltet sich die Wohnungssuche schwierig. Obwohl die Familie bescheidene Wünsche hat, ist für 1000 Euro Budget kaum noch etwas im Umfeld der Kita ihrer Tochter zu finden. Jetzt lesen

Corona-Zahlen des Tages

Aktuelle Daten zum Coronavirus in der Region Hannover: So viele Infizierte gibt es

Hier ansehen

Und dann war da noch ...

© Quelle: IMAGO/Nordphoto

...der Fehlstart

Die 0:2-Niederlage von Hannover 96 beim FC St. Pauli war in jeder Hinsicht ärgerlich. Zum einen, weil 96 schlecht spielte. Und zum anderen, weil der Video-Schiedsrichter beim zweiten St. Pauli-Tor eine unrühmliche Rolle spielte. Jetzt lesen

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren