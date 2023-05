HAZ Hannover-Update: Wie der Bahnstreik Hannover trifft

Liebe Leserinnen und Leser,

gern hätten wir den Eisenbahnpendlern unter Ihnen diese Nachricht erspart, aber es ließ sich leider nicht machen: Ihnen steht wieder ein Streik ins Haus - vom späten Sonntagabend bis in die Nacht zu Mittwoch. So will es die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG.

Was das für die S-Bahn in der Region Hannover heißt, hat mein Kollege Ulrich Bock in bewährter Manier aufgeschrieben. Und in unserem Thema des Tages steht auch, worum es bei dem Tarifstreit genau geht und wie sich der angekündigte Streik im Fernverkehr auswirken wird.

Unser Zitat des Tages stammt heute von einer jungen Mutter aus Badenstedt. Im Januar bekam Friseurin Tanja Schocke ein Kind, kurz darauf reichte sie ihren Antrag auf Elterngeld bei der Stadt Hannover ein. Leider auf einem Formular, das seit Kurzem keine Gültigkeit mehr hat. Dann passierte lange nichts - und nun sind Schocke und ihr Mann finanziell in der Bredouille. Warum, erzählt mein Kollege Andreas Schinkel.

Und auch sonst ist viel los in der Region. Der Umbau des Klinikums der Region Hannover nebst Schließungen und Schrumpfkuren im Falle einzelner Krankenhäuser etwa könnte schon in Ansätzen stecken bleiben, wie Mathias Klein berichtet. Der Grund: Offenbar gibt es innerhalb der SPD-Regionsfraktion Abgeordnete, die den Kurs ihres Parteifreundes und Regionspräsidenten Steffen Krach nicht mitgehen wollen. Wer diese Abgeordneten sind und was sie antreibt lesen ebenfalls heute bei uns.

Das und mehr steht heute im Hannover-Update für Sie bereit. Viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Die Mitarbeiter sind ja auch nicht zu erreichen, weder telefonisch noch per Mail. Tanja Schocke, Mutter aus Hannover, wartete monatelang auf ihr Elterngeld

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“

Thema des Tages

Auch die Transdev-Gruppe, die die Linien der S-Bahn Hannover betreibt, wird bestreikt. © Quelle: Dana Pollok

Bahnstreik: In Hannover stehen die S-Bahnen voraussichtlich zwei Tage still

Für Anfang nächster Woche ruft die Bahn-Gewerkschaft EVG erneut zu einem bundesweiten Warnstreik auf. In Hannover werden auch die Pendler hart von den Arbeitsniederlegungen getroffen. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Und dann war da noch ...

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren