HAZ Hannover-Update: Wie geht es mit dem Ihme-Zentrum weiter?

guten Morgen an diesem Donnerstag! Hannover und das Ihme-Zentrum – das ist eine mehr als 50-jährige Geschichte großer Hoffnungen und enttäuschter Erwartungen. Was einst als Vorzeigeprojekt für Wohnen und Arbeiten in der Stadt geplant war, taugt längst nur noch für eine Chronik des Verfalls. Gerade ziehen die letzten 150 Büromieter der Stadtverwaltung aus der Immobilie aus, und in Kürze leert auch Energieversorger Enercity seinen Büroturm.

Jetzt hat die Stadt entschieden: Sie wird nicht mehr ins Ihme-Zentrum zurückziehen und macht stattdessen von ihrem Sonderkündigungsrecht Gebrauch. Denn das Vertrauen in den Großeigentümer Lars Windhorst scheint endgültig aufgebraucht. Dem fehlen nun Millionen an Mieteinnahmen.

Die Stadt war bis zuletzt Großmieterin im riesigen Gebäudekomplex an der Ihme, hatte aber die für Windhorst lukrative Fortsetzung der Mietverhältnisse an Bedingungen geknüpft. Der hatte sogar öffentlich zugesagt, dass im Juni 2023 das Ihme-Zentrum fertig modernisiert erstrahlen werde. Doch bis heute ist es eine Sanierungsruine mit Taubendreck und bröckelndem Beton allerorten.

Heute Abend spricht die Eigentümergemeinschaft über eine Zwangsversteigerung. Ob und wie es mit dem Ihme-Zentrum weitergehen könnte, erfahren Sie von meinem Kollegen Conrad von Meding in unserem Thema des Tages.

Bei Üstra und Aha geht indes der Warnstreik in die Verlängerung. Während alle anderen kommunalen Einrichtungen zur Normalität zurückkehren, dauern die Arbeitsniederlegungen im Nahverkehr und bei der Müllabfuhr weiter an. Somit fallen auch die Donnerstagsrouten bei Aha ersatzlos aus. Und obwohl der Streik bei der Üstra schon um 0 Uhr in der Nacht zu Freitag endet, starten Busse und Stadtbahnen erst gegen 3 Uhr wieder in den Regelbetrieb. Einen Anspruch auf Kostenerstattung haben Inhaber von Monatstickets übrigens nicht.

Auch heute finden Sie alle wichtigen Infos rund um den Streik und die Verkehrslage bei uns im Liveticker.

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

„Das sind keine Kollegen, sondern Staatsfeinde.“ Jochen Kopelke, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, nach der Razzia gegen die „Reichsbürger“-Gruppe, bei der auch Mitarbeiter von Sicherheitsbehörden im Fokus standen – darunter drei Polizisten.

Thema des Tages

© Quelle: Conrad von Meding





Kein Geld mehr für Ihme-Zentrum-Eigentümer: Stadt Hannover zieht Konsequenzen aus Baudesaster

Keine weitere Geduld mit dem Investor, der nicht investiert: Die Stadtspitze hat am Mittwoch von ihrem Sonderkündigungsrecht für Büromietverträge im Ihme-Zentrum Gebrauch gemacht. Damit hat Großeigentümer Lars Windhorst keine Mieteinnahmen mehr. Donnerstagabend spricht die Eigentümergemeinschaft über eine Zwangsversteigerung. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Der Streik geht weiter: Üstra in Hannover steht auch am Donnerstag still

Auch wenn der landesweite Verdi-Streik am Mittwoch beendet ist: In Hannover müssen die Menschen weiterhin mit Beeinträchtigungen leben. Denn die Üstra wird auch am Donnerstag, 23. März, noch alle Busse und Stadtbahnen in den Depots lassen. Bei Aha dauern die Arbeitsniederlegungen ebenfalls an. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

© Quelle: Rainer Dröse

... ein Oberbürgermeister in Elternteilzeit

Der Verwaltungschef in Hannovers Rathaus will im Juli und August 2023 beruflich kürzer treten und sich vermehrt um seine beiden Kinder kümmern. Er reduziert seine Arbeitszeit auf durchschnittlich 32 Wochenstunden. Die Ratsgremien müssen zustimmen. Jetzt lesen

