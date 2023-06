HAZ Hannover-Update: Wie geht‘s den Schulen?

Liebe Leserinnen und Leser,

wer will eigentlich heute noch Lehrerin oder Lehrer werden? In Niedersachsen jedenfalls, so viel steht fest, leider zu wenige. Diese unerfreuliche Analyse von Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) war sozusagen der Ausgangspunkt für unsere große Diskussion zum Zustand und zur Zukunft der Schullandschaft im Land. Dazu hatten die Kollegen Saskia Döhner und Heiko Randermann Expertinnen und Experten von allen Ebenen in den Aufhof (der früher auf den Namen Kaufhof hörte) geladen - und rund 150 Gäste hörten zu.

Gemeinsam ritten die Beteiligten einen Abend lang durch all die Themen, die Lehrkräfte, Schüler und Eltern seit langer Zeit bedrücken: die ewige Personalknappheit, den Zustand der Schulen, die Unzulänglichkeiten bei der Ausbildung der Pädagogen. Eine gute Nachricht hatte Hamburg immerhin mitgebracht: Beim Mathe-Abi werden die Prüflinge auch in Zukunft eine halbe Stunde mehr Zeit haben. Na immerhin. Was sonst noch wichtig war, finden Sie heute in unserem Thema des Tages - darunter auch unseren Podcast „Klar so weit?“ zum Thema: Warum fällt eigentlich bei uns in Niedersachsen so oft die Schule aus?

Derweil ließen rund 130 Gäste einen Steinwurf weiter im Rathaus einen Jubilar hochleben, der sich das nun wirklich mehr als verdient hat: Alt-Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg feierte dort seinen 80. Geburtstag. Nun ist in der HAZ in den vergangenen Jahrzehnten wirklich hinlänglich über das Rekord-Stadtoberhaupt berichtet worden. Simon Benne hat sich deshalb um das schier Unmögliche bemüht: Er hat für Sie acht Dinge herausgesucht, die Sie garantiert (oder sagen wir mal: möglicherweise) noch nie über „Schmalle“ gehört haben.

Um mit Rio Reiser zu sprechen: Das alles und noch viel mehr würd‘ ich lesen, wenn ich an Ihrer Stelle wär‘!

Meine Mutter stammte ja aus Rumänien. Sie kam aus Klein-Rumänien, der Arbeitersiedlung in Linden. Herbert Schmalstieg, Alt-Oberbürgermeister und Jubilar

Quereinsteiger als Chance gegen den Lehrkräftemangel: Beim HAZ-Forum diskutieren Julia Willie Hamburg, Stefan Störmer, Michael Bax und Michael Guder. © Quelle: Ilona Hottmann

HAZ-Forum: Helfen Teilzeitangebote gegen den Lehrkräftemangel?

Der Lehrkräftemangel ist so gravierend wie nie. Teilzeitangebote spielen dabei eine zentrale Rolle. Beim HAZ-Forum Schul- und Bildungspolitik erklärt Kultusministerin Julia Willie Hamburg, wie sie das Problem angehen will.

HAZ