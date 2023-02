HAZ Hannover-Update: Wie groß ist die Bedrohung wirklich?

Liebe Leserinnen und Leser,

wer sich selbst zum Reichskanzler ernennt, im Wohnzimmer Fantasieuniformen à la Bismarck aufträgt und im Internet Führerscheine von einer „Reichsmeldestelle“ verkauft, den darf man wohl getrost als skurrilen Wirrkopf bezeichnen. „Fürst Norbert“ wohnt in einem Dorf südlich von Hildesheim und hat es mit seinen absurden Fantastereien mehrfach ins Fernsehen geschafft, nicht zuletzt in die „Heute Show“. Was wie ein verrückter Spaß klingt, hat allerdings auch seine ernste Schattenseite: Wem zwischendurch herausrutscht, dass er „Rein-Arier“ sei, und wer die „kasachische Jüdin“ Angela Merkel „entsorgen“ will, der kann nicht mehr nur als harmloser Spinner abgetan werden. Meine Kollegin Jutta Rinas hat den selbst ernannten Reichskanzler in seiner Drei-Zimmer-Wohnung besucht.

Die Szene der „Reichsbürger“ ist beileibe kein reines Kuriositätenkabinett. Immer wieder sind ihre Anhänger ins Visier der Justiz geraten - viele von ihnen stammten aus Niedersachsen. Laut Verfassungsschutz ist aus „Reichsbürgern“, Corona-Leugnern und Rechtsextremen eine Szene mit „erheblichem Gewaltpotenzial“ entstanden: Volksverhetzung, Terrorverdacht, Umsturzpläne gegen das System Bundesrepublik Deutschland. Was treibt die „Reichbürger“ an, was bringt sie zu ihrem schrillen Weltbild? Wie nah stehen sie Rechtsextremen - oder der AfD? Alles in allem: Wie gefährlich ist die Szene wirklich? Lesen Sie mehr in unserem heutigen Thema des Tages. Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre und einen angenehmen Tag, Ihr

Einige Wege im Wald liegen so nah beieinander, dass man sich von dort aus zuwinken könnte. Johannes Drechsel, Forstwissenschaftler der Stadt Hannover, zum umstrittenen Rückbau von Radwegen in der Eilenriede

Volksverhetzung, Terrorverdacht, Umsturzpläne: Wie gefährlich sind die „Reichsbürger“ in Niedersachsen wirklich?

Immer wieder sind „Reichsbürger“ ins Visier der Justiz geraten – viele von ihnen stammten aus Niedersachsen. Laut Verfassungsschutzpräsident Dirk Pejril ist aus „Reichsbürgern“, Corona-Leugnern und Rechtsextremen eine Szene mit „erheblichem Gewaltpotenzial“ entstanden. Wie groß ist die Bedrohung? Jetzt lesen

Festgeklebt am Deisterkreisel: Letzte Generation blockiert Verkehr in Hannover

Jetzt ist der Klimaprotest endgültig in Hannover angekommen: Mitglieder der Initiative Letzte Generation haben am Montagmorgen Fahrspuren am Deisterkreisel in Linden-Süd blockiert. Zwei von sechs Personen klebten sich fest. Der Autoverkehr auf den Bundesstraßen kam zum Erliegen, die Blockade dauerte mehr als eine Stunde. Jetzt lesen

