HAZ Hannover-Update: Wie halbiert man den Autoverkehr?

bis zum Jahr 2035 soll der Autoverkehr in Stadt und Umland halbiert werden, so das ausgewiesene Ziel der Region. Im Gegenzug soll die Nutzung von Bussen, Bahnen und Fahrrädern entsprechend steigen. Ein ziemlich ehrgeiziges Ziel also, das da im Raume steht. Wie soll dieser Wandel innerhalb von zwölf Jahren gelingen?

80 Seiten dick ist der „Aktionsplan Verkehrswende“, in dem nun erstmals Details vorgestellt wurden. Darin haben die Planer vor allem den Schienenverkehr im Blick. „Das Schienennetz ist das Rückgrat für unsere Planungen“, erklärt Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz. Das heißt konkret: Stadtbahnlinien sollen verlängert und möglichst Querverbindungen geschaffen werden. Dabei müsste sich allerdings das Tempo beim Streckenausbau deutlich erhöhen - die Trassenverlängerung nach Hemmingen etwa, die Ende dieses Jahres in Betrieb gehen soll, hatte immerhin eine Vorlaufzeit von 30 Jahren.

Ambitioniert klingt auch der Plan für die S-Bahnen. Das Angebot soll verdoppelt werden und die S-Bahnen in Hannover und dem engeren Umland im 10-bis 15-Minuten-Takt fahren. Das Gesamtkonzept beinhaltet Express-S-Bahnen, zusätzliche Haltestellen und Umsteigepunkte zur Stadtbahn unter anderem am Braunschweiger Platz, in Waldhausen und Laatzen-Mitte. Für möglich hält die Region auch eine neue S-Bahn-Verbindung von Großburgwedel und Isernhagen über Hannover nach Gehrden unter dem Arbeitstitel Linie 13.

Apropos Verkehr: Weil die Eisenbahnbrücke im Bereich Hannover-Wülfel/Abzweig Waldheim saniert werden muss, ist der Südschnellweg ab Freitag, 18 Uhr, für vier Tage komplett für den Verkehr gesperrt. Bereits am heutigen Donnerstag werden die jeweiligen Überholspuren gesperrt. Auf den ausgewiesenen Umleitungsstrecken müssen Sie mit Staus rechnen.

Erdbeben in der Türkei

In der Türkei und Syrien sind am Montag infolge zweier schwerer Erdbeben Tausende Menschen ums Leben gekommen. Viele Länder haben bereits Hilfe angeboten.

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Wenn die politischen und gesellschaftlichen Kräfte in Hannover an einem Strang ziehen, gibt es eine realistische Chance für eine hannoversche Lösung, um das Ihme-Zentrum zu revitalisieren. Hans Mönninghoff (Grüne), Hannovers ehemaliger Umwelt- und Wirtschaftsdezernent, der mit einer Arbeitsgruppe rund um den Verein Zukunftswerkstatt Ihme-Zentrum ein Konzept zur Zukunft der Großimmobilie präsentiert hat.

Thema des Tages

Wie die Region Hannover den Autoverkehr bis 2035 halbieren will

Der Autoverkehr in der Region Hannover soll deutlich geringer werden. Wie das klappen soll, hat die Verwaltung jetzt erstmals im Detail vorgestellt.

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Linke-Ratsfrau Lea Sankowske wechselt zur SPD – Grüne nicht mehr stärkste Fraktion

Die SPD-Ratsfraktion bekommt Zuwachs: Linke-Ratsfrau Lea Sankowske tritt aus ihrer Partei aus und wechselt zur SPD. Sie nimmt ihr Mandat mit und beschert der SPD-Ratsfraktion eine zusätzliche Stimme. Damit wird die SPD formell stärkste Fraktion im Rat.

Corona-Zahlen des Tages

Aktuelle Daten zum Coronavirus in der Region Hannover: So viele Infizierte gibt es

Und dann waren da noch ...

... die HAZ-Thementage Schulwechsel

Was erwartet Fünftklässler an der neuen Schule? Wie können Eltern und Kinder mit den neuen Anforderungen umgehen? Zwei erfahrene Lehrer berichten, wie die Schulen ihre neuen Schüler unterstützen.

