HAZ Hannover-Update: Wie sicher ist die Innenstadt?

Liebe Leserinnen und Leser,

vor genau einer Woche haben bewaffnete Täter das Juweliergeschäft „Altintas“ an der Georgstraße in Hannover überfallen - dabei schossen sie auf einen 39-jährigen Mitarbeiter. Er wurde lebensgefährlich verletzt. Die Täter entkamen auf Fahrrädern, und bis heute fehlt jede Spur. Das ganze passierte mitten am Tag und mitten in der City. Die Frage, wie sicher Hannovers Innenstadt eigentlich ist, kommt einem angesichts solcher Nachrichten unweigerlich in den Sinn. Und wir haben sie deshalb auch Gwendolin von der Osten gestellt, die seit April Präsidentin der Polizeidirektion Hannover ist.

Unser Team für die Polizeiberichterstattung, Alina Stillahn und Manuel Behrens, hat von der Osten zum Interview getroffen. Darin geht es um viele Themen - um steigende Hasskriminalität und die Vorfälle rund um den CSD in Hannover, um Jugend- und um Clankriminalität in der Landeshauptstadt und auch die Strukturen innerhalb der Polizeidirektion selbst. Aber es geht eben vor allem auch um das Sicherheitsgefühl der Menschen in Hannovers Innenstadt. Von der Osten lebt selbst seit 20 Jahren in Hannover und sagt, dass sie „gerade in der Innenstadt Veränderungen“ wahrnehme. Aber sie sagt auch: „Es ist nicht so, dass alles schlimmer wird – es gibt auch Verbesserungen.“ Das ganze Interview lesen Sie hier und hier.

Zwei Themen, die die Polizeipräsidentin im Interview anspricht, sind das Steintor und die Hasskriminalität: Beides spielt in einer Nachricht eine Rolle, die gestern bekannt wurde: Und zwar hat eine Gruppe von sechs Männern am vergangenen Sonnabend am Steintor eine Transfrau verprügelt. Die Männer sollen die 44-Jährige beleidigt, bespuckt und auf sie eingetreten haben. Da die Tat einen queerfeindlichen Hintergrund zu haben scheint, ermittelt der Staatsschutz.

Das Steintor ist für von der Osten übrigens ein „typischer Kriminalitätsschwerpunkt“, an dem es kaum Veränderung gebe. „Beim Thema Hasskriminalität hingegen, wo es gegen marginalisierte Personengruppen oder Religionszugehörigkeiten geht, nehme ich schon eine zunehmende Polarisierung der Gesellschaft wahr“, sagt die Polizeipräsidentin - und ergänzt: „Vielleicht auch durch in sozialen Medien verbreitete Wutreden, die sich dann in echten Taten durchschlagen.“ Die Attacke am Steintor scheint diese These zu bestätigen.

Ihre

Birgit Dralle-Bürgel

Leiterin des Newsrooms

Thema des Tages

Wie sicher ist Hannovers Innenstadt, Frau von der Osten?

Gwendolin von der Osten ist die erste Präsidentin der Polizeidirektion Hannover. Im Interview spricht die 52-Jährige über das Sicherheitsgefühl der Menschen in der Innenstadt, die steigende Hasskriminalität – und wie die Polizei selbst vielfältiger werden kann. Jetzt lesen

Das Wasser kann langsam am Stamm versickern: Baumpflegerin Doris Michel mit einem Gießsack. © Quelle: Gemeinde Wedemark

Gemeinde Wedemark plant „Triage“: Nur ausgewählte Bäume erhalten Wasser

Hohe Temperaturen, viel zu wenig Niederschlag: In dieser Gemengelage kann die Gemeinde Wedemark nur rund ein Drittel ihrer 7500 Bäume bewässern – und hilft deshalb denen, die Hilfe besonders nötig haben und von ihr am meisten profitieren. Jetzt lesen

Das Reisedilemma: Kann man noch guten Gewissens in den Urlaub fliegen?

Ferien sind gut, aber Flüge sind schlecht. Das bringt viele von uns ausgerechnet in der Urlaubszeit in ein moralisches Dilemma. Wie kommen wir da wieder raus? Ein Essay über das Reisen. Jetzt lesen

