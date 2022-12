HAZ Hannover-Update: Wie viele Flüchtlinge kommen?

Liebe Leserinnen und Leser,

Stadt und Region Hannover sind geübt in Notsituationen. Immer wieder beweisen die Verantwortlichen eine beeindruckende Professionalität und Tatkraft, wenn es wirklich um die Wurst geht. Sei es beim Bau einer Behelfsklinik auf dem Messegelände zu Beginn der Corona-Pandemie (die zum Glück nie gebraucht wurde), bei der Erstaufnahmen von Flüchtlingen nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im vergangenen Winter oder bei zahllosen Bombenräumungen. Nun aber machen sie sich ernstlich Sorgen - und wieder geht es um Flüchtlinge.

Vor Kurzem hat die Stadt Hannover erneut eine Erstaufnahmestelle auf dem Messegelände eingerichtet - dieses Mal in Halle 9. Dort kommen derzeit wöchentlich 250 bis 300 Flüchtlinge an - meist nicht aus der Ukraine, sondern etwa aus Syrien oder Afghanistan. Noch geht das gut - doch im Rathaus befürchtet man, dass im Frühjahr eine Situation entstehen könnte, die selbst geübte Krisenmanager überfordert. Mein Kollege Andreas Schinkel weiß Näheres und erläutert es in unserem Thema des Tages.

Apropos Improvisation: Wegen des hohen Krankenstandes bei den Mitarbeitern fallen in diesen Tagen rund 10 Prozent der Fahrten von Bussen, Stadt- und S-Bahnen aus. Kein Wunder, dass unser Zitat des Tages von Üstra-Sprecher Heiko Rehberg stammt. Und nicht nur die Bahn fällt aus - auch das Konzert von Casper in Hannover. Der Grippewinter schlägt ziemlich hart zu in diesem Jahr. Das merken auch Kinderarzt Dr. Jürgen Bernert und sein Praxisteam im Zooviertel. Meine Kollegin Maike Jacobs hat sie besucht und zeichnet das Bild eines leider ganz normalen Praxistages im Winter 2022.

Am Kronsberg wiederum haben die Menschen noch ganz andere Sorgen. Dort tyrannisieren Jugendliche seit Jahren das Viertel - und nichts passiert. Seit Jahren nähmen Politik und Polizei ihre Sorgen nicht ernst, klagten Bewohner des Viertels jetzt bei einem Krisentreffen. Leider war die Polizei nicht da. Sie hatte den Termin verschwitzt.

Kommen Sie gut durch den Tag und durch die Stadt. Und bleiben Sie gesund!

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Wir versuchen Löcher zu stopfen, wo es nur geht. Die Mitarbeiter geben alles. Heiko Rehberg, Üstra-Sprecher, über ausfallende Verbindungen durch die Krankheitswelle unter den Mitarbeitern

Erste Bleibe: Mehrere Hundert Geflüchtete pro Woche bringt die Stadt derzeit in der Messehalle 9 unter. © Quelle: Nancy Heusel

Hunderte Geflüchtete pro Woche: Stadt Hannover fürchtet, dass Platz auf Messe knapp wird

Die Stadt Hannover bringt in der Messehalle 9 jede Woche zwischen 250 und 300 Geflüchteten unter. Viele von ihnen sind nicht vor dem Krieg in der Ukraine geflohen, sondern kommen aus anderen Ländern. Noch reichen die Kapazitäten aus. Jetzt lesen

Corona-Zahlen des Tages

Aktuelle Daten zum Coronavirus in der Region Hannover: So viele Infizierte gibt es

