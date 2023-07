HAZ-Hannover-Update: Wie wird die Heidelbeerernte?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Die deutsche Heidelbeere ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Bitte nicht falsch verstehen! Die deutsche Heidelbeere ist toll. Aber die rumänische zum Beispiel, die ist praktisch genauso toll. Nur wird sie viel günstiger geerntet und verkauft. Davon hat sich Landwirt Jörg Heuer aus Fuhrberg am nördlichen Rand der Region Hannover kürzlich bei einer Reise nach Rumänien selbst ein Bild gemacht. Ergebnis des Besuchs bei den Wettbewerbern in Südosteuropa: „Wir sind in Deutschland nicht mehr konkurrenzfähig“, sagt Heuer. Die Lohnkosten! Deshalb will er keine neuen Heidelbeerkulturen mehr anpflanzen. Nur noch die vorhandenen weiter pflegen, so lange sie Ertrag abwerfen.

Das ist irgendwie paradox, so berichtet mein Kollege Patrick Hoffmann vom Besuch bei Heuer in Fuhrberg. Denn die Nachfrage nach Heidelbeeren steigt und steigt. Heuer zahlt seinen 100 Saisonarbeitern den gesetzlichen Mindestlohn. Zurzeit 12 Euro, vielleicht bald 14 Euro. Aber wie soll er bei den Produktionskosten gegen einen Stundenlohn von 2,80 Euro in Rumänien ankommen? Oder gegen 6,50 Euro in Spanien. Oder gegen Italien, wo es keinen gesetzlichen Mindestlohn in der Branche gibt?

Christoph Henke, Heuers Kollege in Kleinburgwedel, versucht es mit Hightech. Er hat sich eine Erntemaschine angeschafft, „eine ziemlich große Investition“, wie er sagt. Ob sie sich amortisiert?

Mehrere Faktoren spielen dabei eine Rolle. Einer davon ist der hier: Wie viel sind wir bereit, für Heidelbeeren zu bezahlen im Supermarkt? Billig ist verlockend. Aber irgendjemand zahlt halt immer den Preis, wenn wir im Supermarkt günstig einkaufen. Tut mir leid, wenn ich Ihnen den Start in den Sonntag mit so einem Zeigefingermoment versauere. Wo doch Heidelbeeren eigentlich so ein süßes Thema sind ...

Wir werden von Steuergeld bezahlt – da haben die Leute auch ein Recht darauf, dass wir uns Gedanken machen, wie wir das Museum mit ihnen gestalten können. Anne Gemeinhardt, neue LEiterin von Hannovers Museen für Kulturgeschichte

Süße Beeren, bittere Preise: Wie Heidelbeerbauern aus der Region Hannover unter Billigimporten leiden

Die Nachfrage nach Heidelbeeren steigt und steigt – nur kommt davon bei den Landwirten aus der Region Hannover kaum etwas an. Sie leiden unter der Billigkonkurrenz aus dem Ausland. Unterwegs auf den Feldern in Burgwedel. Jetzt lesen

Pink-Konzert: Anwohnerparkzonen sind zugestellt – was passiert beim Maschseefest?

In der Südstadt nahe dem Maschsee hat die Stadt Anwohnerparkzonen eingerichtet – doch bei der Bewährungsprobe zum Pink-Konzert gab es etliche Beschwerden. Autos mit auswärtigen Kennzeichen hätten die Parkplätze blockiert, heißt es. Jetzt lesen

Dog Days in Hannover: So viel kosten Pralinen und Luxusbetten für Hunde

Bei den Dog Days in Hannover dreht sich alles um die Vierbeiner: Beim Hundefest gibt es neben Shows auch zahlreiche Angebote für Hunde – von nachhaltigen Pralinen bis zum orthopädischen Luxusbett. Jetzt lesen

