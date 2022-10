HAZ Hannover-Update: Wo in Hannover jeder Dritte AfD wählt

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Im landespolitischen Betrieb kann man jetzt, noch nicht ganz eine Woche nach der Wahl, einen bemerkenswerten Eindruck gewinnen. Rot-Grün groovt sich für die Koalitionsverhandlungen ein. Aber irgendwie unaufgeregt. So als falle Niedersachsen nach Ausnahmejahren einer rot-schwarzen Großen Koalition von SPD und CDU jetzt in seinen natürlichen rot-grünen Ur- und Normalzustand zurück.

Natürlich täuscht das. Erstens arbeitet - man muss für diese Behauptung kein Hellseher sein - hinter den den Kulissen und verschlossenen Türen längst das Getriebe der Regierungsbildung auf Hochtouren. Und zweitens: Einen Normalzustand, in den das Land zurückfallen könnte, den gibt es womöglich so gar nicht mehr. Normal - was soll das angesichts der gegenwärtigen multiplen Krisen überhaupt sein?

Auch an anderer Stelle hat sich das politische Farbspektrum geändert. Ausweislich der Ergebnisse bei Erst- und Zweitstimmen ist das so im hannoverschen Stadtteil Wettbergen, im Wahlbezirk mit der Nummer 4307. Jede und jeder Dritte hat dort auf dem Wahlzettel sein Kreuz bei der AfD gemacht (landesweit knapp 11 Prozent). „Warum wählen hier so viele Menschen die Dagegen-Partei AfD, die kein positives Leitbild hat und sich meist mehr mit sich selbst als mit der Tagespolitik befasst?“ Das ist die Frage, die unser Reporter Bert Strebe in Wettbergen den Menschen auf der Straße gestellt hat. Viele wollten nicht antworten. Manche aber doch. Dabei ergibt sich ein Bild, nicht schwarz-weiß, sondern in vielen Abstufungen dazwischen.

© Quelle: Bert Strebe

30 Prozent für die AfD: Was ist los im hannoverschen Wahlbezirk 4307?1

Bei der Niedersachsenwahl haben in einem Wettberger Wahlbezirk 30 Prozent für die AfD gestimmt, das ist der höchste Wert in Hannover. Wie kommt das? Eine Spurensuche. Jetzt lesen

