HAZ Hannover-Update: Wölfe in Hannover?

guten Morgen an diesem Dienstag! Zuletzt hat der Wolf in Hannovers Umland für Unruhe gesorgt, als er Schafe in Mardorf oder Wettmar riss. Jetzt meint Hannovers Stadtjäger Heinz Pyka Anzeichen dafür gefunden zu haben, dass Wölfe auch im Westen der Landeshauptstadt unterwegs sein könnten. Jedenfalls deutet Pyka Funde toter Rehe in Ricklingen und Wettbergen so. Was ihn zu dieser Annahme bringt und wie nahe Wölfe zuvor schon der Stadt gekommen sind, erzählt meine Kollegin Elisabeth Woldt.

Unterdessen ist in Springe möglicherweise ein kaum fassbares Verbrechen geschehen. Dort ist ein einjähriges Mädchen mit Quecksilber vergiftet worden, offenbar durch eine Injektion in den Fuß. Tatverdächtig ist der Vater des Mädchens. Was ist in dessen Wohnung in der Springer Kernstadt geschehen? Marita Scheffler, Karl Doeleke und Alina Stillahn haben zusammengetragen, was wir bisher wissen.

Thomas Nagel wiederum hat mal nachgefragt, ob auch in dieser warmen Woche weiterhin das regionsweite Beregnungsverbot für Gärten und Felder gilt. Immerhin hat es ja ausgiebig geregnet in den vergangenen Wochen. Den aktuellen Stand finden Sie unter unserem Zitat des Tages.

Die Gesamtzahl an Verstößen ist überschaubar. Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover, über das geltende Beregnungsverbot

Sind ihre Artgenossen schon Hannovers Stadtgebiet unterwegs? Eine ausgewachsene Fähe in ihrem Gehege im Tierpark Eekholt. © Quelle: Christian Charisius/dpa

Ist der Wolf in Hannover angekommen? Diese Hinweise gibt es

Im Westen von Hannover wurden zwei Rehe entdeckt, die von einem Wolf gerissen worden sein könnten. Die Bissspuren deuten auf das Raubtier hin. Warum die genaue Klärung schwierig ist. Jetzt lesen

