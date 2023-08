HAZ Hannover-Update: Woher unsere Wärme kommt

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Glücklicherweise ist es zu früh, um sich ernsthaft mit kommenden Heizperioden zu beschäftigen, auch wenn die Stadt Hannover und der Energieversorger Enercity so etwas Ähnliches gerade tun. Es geht um die Frage, wo unsere Wärme demnächst herkommt, wenn Gas und Öl als Energieträger gänzlich ausscheiden oder zu teuer werden.

In den kommenden Jahren müssen alle Städte und Gemeinden in Deutschland sogenannte Wärmepläne erarbeiten, die den Bürgerinnen und Bürgern erläutern sollen, welche Energieform ihnen zur Verfügung steht. Wo zum Beispiel gibt es Fernwärme? Wo gibt es Nahwärmenetze? Oder in welchen Straßen sind Wärmepumpen das Mittel der Wahl? Das sind Dinge, die auf den Plänen zu erkennen sein sollen.

Hannover hätte nach den Entwürfen der Bundesregierung bis 2026 Zeit, um einen solchen Wärmeplan aufzustellen, doch die Stadt will schneller sein: Verwaltung und Enercity haben jetzt einen Entwurf vorgestellt, der bis 2024 beschlossen sein soll. Jeder in Hannover kann damit überprüfen, welche Energieform für welche Straße künftig vorgesehen ist. Mein Kollege Conrad von Meding hat schon mal einen Blick in den Plan geworfen und die wichtigsten Fragen und Antworten rund um den kommunalen Wärmeplan und den Netzausbau hier für Sie zusammengestellt - damit Sie auf Stand sind für das, was da kommt.

Wir hatten ein sehr unangenehmes Telefonat, in dem uns massiv gedroht wurde, wenn wir nicht zahlen würden, ginge es vor Gericht. Daniel Pflieger, Künstler und Initiator des Satireprojekts Nutria-Zoo in Hannover

Wärmeplanung für Hannover: So sollen Sie künftig heizen können

Wärmeplanung für Hannover: So sollen Sie künftig heizen können

Voraussichtlich bis 2026 müssen alle Kommunen Wärmepläne vorlegen, an denen die Bürger sehen können, ob bei ihnen Fernwärme, Nahwärme oder andere Techniken verlegt werden. Hannover will gemeinsam mit Enercity schneller sein: Jetzt liegt ein erster Entwurf zur Diskussion vor, der bis 2024 beschlossen sein kann.

Trotz Wetterkapriolen: Fast 600.000 Besucher feiern beim Maschseefest

Trotz Wetterkapriolen: Fast 600.000 Besucher feiern beim Maschseefest

Erste Zwischenbilanz beim Maschseefest in Hannover: An den ersten fünf Veranstaltungstagen haben laut Hans Nolte, Chef der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HTMG), fast 600.000 Besucher mitgefeiert. Allerdings weniger als erwartet: Die Wirte hoffen nun auf besseres Wetter.

Auf teurer Sohle

Auf teurer Sohle

In Hannovers City hat der Schuhladen „Sneaker Bundy" aufgemacht und lockt damit Menschen aus ganz Niedersachsen. Die Sneaker, zum Teil von US-Rappern designt, kosten bis zu 3000 Euro.

