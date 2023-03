HAZ Hannover-Update: Wohin mit dem Müll?

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen. Auch heute kommen wir bei unserem Hannover-Update nicht um das Thema Streik herum. Und so wie es aussieht, wird das auch noch eine Weile so bleiben. Für Mittwoch nächster Woche hat die Gewerkschaft Verdi jetzt einen landesweiten Streiktag angekündigt - dabei haben die kommunalen Beschäftigten in Hannover ihre Streikwelle in dieser Woche noch nicht einmal abgeschlossen.

Zwar fahren heute die Busse und Bahnen der Üstra in der Landeshauptstadt wieder, und auch die Ämter sind erreichbar. Aber die Kliniken des KRH werden auch heute noch bestreikt - die betroffenen Krankenhäuser halten nur die Notdienste aufrecht, geplante Operationen sind verschoben.

Tja, und dann bleibt in Hannover auch weiterhin der Müll liegen, denn die Aha-Beschäftigten nehmen erst am Freitag ihre Arbeit wieder auf. Das ist eine Information, die ganz offensichtlich nicht bei allen Betroffenen im Stadtgebiet angekommen ist - denn schon gestern war zu beobachten, dass viele ihre Mülltonnen oder Altpapiersäcke an den Straßenrand gestellt hatten, wo sie in diesen Tagen auf keinen Fall eingesammelt oder geleert werden. Viele Menschen in Hannover werden jetzt zwei Wochen lang ihren Restmüll quasi zwischenlagern müssen, und das könnte den ein oder anderen vor ein Problem stellen. Wie das Entsorgungsunternehmen Aha die Abholtage aufholen will, und ob die Mitarbeiter in zwei Wochen dann kulant mit der doppelten Müllmenge umgehen werden, lesen Sie hier im Überblick.

Und damit wünsche ich Ihnen jetzt einen guten Start in den Tag - und wie immer viel Abwechslung mit unseren weiteren Themen.

Ihre

Birgit Dralle-Bürgel

Leiterin des Newsrooms

Zitat des Tages

„Es ist niemand gegen die Flüchtlingsunterkunft, aber gegen die Anzahl 500.“ Daniel Quade (FDP), Bürgermeister von Bad Sachsa, in dem das Land Niedersachsen 500 Geflüchtete in einer Kurklinik unterbringen will.

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“

Thema des Tages

© Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Dreitägiger Warnstreik bei Aha: Wo kann man seinen nicht abgeholten Müll lassen?

Die Beschäftigten beim Entsorger Aha legen bis Donnerstag, 16. März, die Arbeit nieder. Grund ist der Verdi-Streik, der wieder die Region Hannover trifft. Für die Müllabfuhr bedeutet das, dass der Abfall in weiten Teilen bis zu zwei Wochen liegen bleibt. Ein Überblick. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Swen Pförtner/dpa

Neue Polizeipräsidentin in Hannover: Gwendolin von der Osten soll übernehmen

Lange war gerätselt worden, wer die Nachfolge von Volker Kluwe an der Spitze der Polizei in Hannover antritt. Jetzt ist die Nachfolge nach Informationen dieser Redaktion mit Gwendolin von der Osten geregelt. Doch was passiert auf weiteren vakanten Posten in Niedersachsens Polizei? Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

© Quelle: Rainer Dröse

Goethe wechselt den Besitzer: Handschrift bringt bei Auktion in Hannover 26.000 Euro

Bei einer Haushaltsauflösung in Hannover ist eine unbekannte Originalhandschrift von Goethe aufgetaucht. Jetzt wurde sie versteigert – und wechselte für 26.000 Euro den Besitzer. Jetzt lesen

