HAZ Hannover-Update: Wohin mit den Gelben Tonnen?

Baby in Mülltonne: Ermittler in Hannover geben neue Gutachten in Auftrag

Die Ermittlungen zum toten Säugling in einem Abfallbehälter in Hannover-Misburg dauern nach wie vor an. Laut Staatsanwaltschaft ist auch fünf Monate nach dem Fund völlig offen, ob der kleine Junge wirklich lebte oder bloß dazu in der Lage gewesen wäre. Weitere Gutachten sind angefordert.