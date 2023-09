HAZ Hannover Update: Wolfsabschuss erlaubt

Liebe Leserinnen und Leser,

aktenkundig ist „GW950m“ schon seit dem Jahr 2018. Damals riss der Wolfsrüde ein Schaf im Landkreis Dannenberg. Berühmt wurde das Tier aber erst im September vergangenen Jahres. Damals attackierte er nämlich in Beinhorn bei Burgdorf ein Pony - ausgerechnet das von Ursula von der Leyen. Die EU-Kommissionspräsidentin kommt aus der Region Hannover, seit dem Riss vor ihrer Haustür setzt sich die CDU-Politikern verstärkt dafür ein, den Schutzstatus des Wolfes zu überdenken.

Mit dem Schutz des Rüden „GW950m“ ist es jetzt erstmal vorbei. Die Region Hannover hat erneut eine Genehmigung dafür erteilt, das Tier zu töten. Zu viele Schafe, Rinder, Ziegen hat er offenbar inzwischen gerissen. Tiere, die zum Teil gut auf Weiden geschützt waren. Der Leitwolf des Burgdorfer Rudels darf jetzt also geschossen werden. Eine Sache, die hoch emotional diskutiert wird. Wölfe sind geschützte Tiere, und viele Menschen glauben, dass dies auch so bleiben muss. Andere wiederum, darunter auch die aktuelle Landesregierung in Niedersachsen, wollen künftig schneller und einfacher den Bestand der Tiere regulieren können. Denn in der Tat gibt es Wölfe, die bewohnten Siedlungen in Niedersachsen sehr nahe kommen. Nicht nur Tierhalter fürchten um ihre Herden. Auch Spaziergänger, Familien, Hundehalter haben zum Teil Angst vor Wolfsbegegnungen.

In Niedersachsen soll es zwischen 400 und 500 Wölfe geben. Ist das zu viel für ein Flächenland? Oder müssen wir damit klar kommen? Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat angekündigt, noch im September neue Ideen vorzulegen, wie der Abschuss von Wölfen erleichtert werden kann. Auf der Umweltministerkonferenz im November könnten dann Beschlüsse folgen.

Ob „GW950m“ - Wolfsbefürworter nennen ihn wegen seiner hellen Fellfärbung übrigens „Snowy“ - tatsächlich geschossen wird, ist indes völlig offen. Schon einmal war das Tier freigegeben und wurde nicht erlegt. Dieses Mal haben die Jäger bis Ende Februar Zeit.

Zwei andere Themen möchte ich Ihnen noch ans Herz legen: Einmal geht es um die schon häufig beschworene Krise in der Gastronomie. Christoph Elbert vom 11a, einer der bekanntesten Wirte Hannovers, spricht jetzt Klartext - über Personalmangel und was ein Schnitzel eigentlich kosten müsste.

Und dann gibt es in Hannover nach mehr als 40 Jahren mal wieder eine Aufführung von Richard Wagners „Parsifal“. Unser Kulturredakteur Stefan Arndt sagt Ihnen, warum sich ein Besuch der Oper lohnt.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag,

Ihr Ralf Heußinger

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Das Image dieses Berufes muss sich wandeln, sonst gibt es bald nur noch Systemgastronomie. Der Druck ist groß. Christoph Elbert, Gastronom im Restaurant 11a in Hannover

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

© Quelle: Ingo Wagner/dpa (Symbolbild)

„GW950m“ tötete auch von der Leyens Pony: Wolf in der Region Hannover zum Abschuss freigegeben

Der Wolf und sein Rudel sollen für 59 Tierrisse verantwortlich sein – nun gibt es erneut eine Abschussgenehmigung. Diese Details sind bekannt. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Nancy Heusel

„Das ist einfach asozial“: Warum sich Hannovers Eilenriede-Experte über manche Waldbesucher ärgert

Alle lieben den Wald, aber nicht alle Menschen behandeln die Eilenriede gut: Hundekot, Zigarettenkippen und Müll sind tägliche Hinterlassenschaften. Dabei hat Hannovers Stadtwald ohnehin schon mit der Trockenheit zu kämpfen. Spaziergang durch eine gestresste Vegetation. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

Unheilvolle Rituale: Szene aus dem ersten Aufzug von Richard Wagners „Parsifal“. © Quelle: Sandra Then

Fünf Stunden Wagner: So ist der neue „Parsifal“ an der Staatsoper

Richard Wagners „Parsifal“ war lange nicht in Hannover zu sehen. Jetzt gibt es eine neue, spektakuläre Produktion an der Staatsoper. Worum geht es und lohnt sich ein Besuch? Eine Opernkritik. Jetzt lesen

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren

HAZ