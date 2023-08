HAZ Hannover-Update: Wunstorf - ein Ort hat Fragen

Liebe Leserinnen und Leser,

herzlich willkommen in der neuen Woche! Am heutigen Montag fällt am Landgericht Hannover eine Entscheidung, auf die eine ganze Stadt seit mehr als einem halben Jahr wartet: das Urteil gegen den mutmaßlichen Mörder des 14-jährigen Jan aus Wunstorf - einen gleichaltrigen Mitschüler von Jan. Gesprochen wird dieses Urteil von einer Jugendkammer, und weil das so ist, findet all das unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das ist auch gut und richtig so.

Die Frage ist nur: Wie viel wird nach der Verhandlung über die Gründe für die Entscheidung nach außen dringen? Und, vor allem: wie viel über das Motiv des Täters? Weit über die Grenzen der Region Hannover hinaus wollen Menschen dazu mehr wissen, vor allem aber eben in Wunstorf, wie meine Kollegin Jutta Rinas berichtet. Sie hat mit Menschen gesprochen, die mehr oder weniger direkt mit dem Fall zu tun haben. Und sie berichtet von einem Ort, der Antworten sucht und fürchtet, keine zu bekommen.

Unser Zitat des Tages kommt von Katja Lebmke. Die macht nicht nur als Direktorin des hannoverschen Landesmuseums von sich reden, sondern immer wieder auch in ihrer Funktion als Archäologin. Jetzt hat Lembke gemeinsam mit Kollegen dem ersten deutschen Konzentrationslager nachgespürt: im heutigen Namibia. Dort, auf der sogenannten Walfischinsel vor der Küste der Kolonialstadt Lüderitz, hat sie mit modernsten Methoden Überbleibsel der systematischen Vernichtung von Nama und Herero Anfand des 20. Jahrhunderts gesucht und gefunden. Simon Benne berichtet über ein ebenso verstörendes wie hoch interessantes Forschungsprojekt.

So würden wir mit Ihnen in die Woche starten wollen. Alles zum Urteil im Mordfall Jan finden Sie heute im Laufe des Tages auf HAZ.de - und natürlich alles weitere, was in Hannover und der Welt wichtig ist.

„Die Haifischinsel war nicht Auschwitz“, sagt Lembke, „aber sie war ein Schritt auf dem Weg dorthin.“ Katja Lembke, Archäologin und Chefin des Landesmuseums Hannover, über das ehemalige deutsche Konzentrationslager im heutigen Namibia

In diesem Gerichtssaal wird am Montag, wenn alles nach Plan läuft, das Urteil gegen den mutmaßlichen Mörder des 14-jährigen Jan aus Wunstorf verkündet. Aus Gründen des Jugendschutzes bleiben im Zuschauerraum alle Plätze leer. Aber wie soll man die Tat ohne Wissen um das Motiv begreifen?

Wunstorf vor Urteil gegen 14-Jährigen: Was wird die Öffentlichkeit erfahren?

Am Montag wird hinter verschlossenen Türen die Entscheidung im Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder des 14-Jährigen Jan aus Wunstorf verkündet. Aber was davon wird je öffentlich werden? Ein ganzer Ort hofft auf Antworten.

