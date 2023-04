HAZ Hannover-Update: Zeit für Frieden?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

und herzlich Willkommen an diesem Sonnabend. Es ist der Tag der Ostermärsche und der Friedensbewegung, und auch in Hannover ist zu einer Versammlung aufgerufen, die angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine traurige Aktualität hat. Die Veranstalter rechnen mit 500 bis 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sich um 11 Uhr an der Aegidienkirche treffen und nach einer Auftaktkundgebung durch die Innenstadt Richtung Ernst-August-Platz ziehen wollen. Dort soll der Protestmarsch gegen 13 Uhr mit einer Schlusskundgebung enden.

Die Eröffnungsrede hält die frühere Landesbischöfin Margot Käßmann, die als Unterstützerin eines Friedensappells gerade in den Schlagzeilen ist. Knapp 140 Unterzeichner, darunter viele Sozialdemokraten wie Hannovers früherer Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg und Gewerkschaftler, fordern darin einen Waffenstillstand in der Ukraine und Friedensverhandlungen. Wie dieser Frieden aussehen soll, verraten die Unterzeichner nicht. Und es ist ja auch keine ganz einfache Frage, wie viele Zugeständnisse man einem Aggressoren wie Wladimir Putin machen müsste - und viel wichtiger noch: machen darf.

Mein Kollege Simon Benne hat sich mit Margot Käßmann unterhalten und sie genau das gefragt. Sein Interview lesen Sie hier.

Aber der Sonnabend ist auch der Tag der Osterfeuer, die nach der Corona-Pause nun endlich zurückkehren. Und vielleicht freuen Sie sich ja auch darauf, endlich wieder mit Freunden und Bekannten bei abendlichem Feuerschein zusammenzustehen. Eine Liste mit den Osterfeuern der Region finden Sie hier.

Das Landeskriminalamt ist bei seiner Arbeit auf eine moderne und zeitgemäße Ausstattung angewiesen und der geplante Neubau wird dazu ganz entscheidend beitragen. Daniela Behrens (SPD), niedersächsische Innenministerin, zum LKA-Neubau in Hannover

Friedensappell aus Hannover: Spielen Sie nicht Putin in die Karten, Frau Käßmann?

Theologin Margot Käßmann hat einen Friedensappell unterzeichnet, der sich für einen Waffenstillstand in der Ukraine und Verhandlungen ausspricht. Ein Gespräch über Pazifismus, Diffamierungen und die Hoffnung von Ostern. Jetzt lesen

E-Roller: Mehr Jux-Fahrzeug als Beitrag zur Verkehrswende

Zweifelhafte Öko-Bilanz, Hindernis auf Gehwegen, Schrott in der Natur – Miet-Elektroroller verursachen mehr Schaden als Nutzen. Sie sind nur in geringem Maße ein Beitrag zur Verkehrswende. Die Stadt Hannover muss mehr tun, um den Wildwuchs einzudämmen, meint Andreas Schinkel. Jetzt lesen

...die Rückkehr der Rotation

Bis 1988 wurde in der Rotation im Anzeiger-Hochhaus gefeiert. Jetzt kommt das kultige Party-Format zurück. Am 17. Mai steigt die Rotation 2.0 in der Alten Druckerei. Hansi Werner und Dirk Kahmann, die DJs von damals, arbeiten seit Jahren am Comeback. Jetzt lesen

