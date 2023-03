HAZ Hannover-Update: Zentrum ohne Zukunft

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen in der neuen Woche, die uns zum Start erst einmal einen Wetterwechsel bringt. Kommt es so, wie die Meteorologen sagen, dann erreicht das Thermometer in Hannover heute bis zu 15 Grad - das allerdings bei einer gewissen Usseligkeit, wie man in Hannover sagt.

Vorbei also (vorerst) das Winterwetter. Und vorbei ist es auch mit städtischen Büros im Ihme-Zentrum. Noch im März sollen die letzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung das mehr und mehr herunterkommende Gebäude in Linden verlassen. Damit steht der Eigentümer Lars Windhorst, den man angesichts ausbleibender Investitionen in die Immobilie kaum als Investor bezeichnen kann, nun ohne Großmieter da. Zuvor hatte schon Enercity genervt die Schlüssel bei ihm abgegeben. Was die jetzige Entscheidung der Stadt Hannover für das brutalistische Großgebäude bedeutet, erklärt mein Kollege Conrad von Meding in unserem Thema des Tages.

Als mich unser Opernkritiker Stefan Arndt zuletzt an einem Sonntagmorgen anrief, hatte ein berühmter Choreograph eine Journalistin mit Dackelkot beschmiert. Als Arndt gestern Früh bei mir durchklingelte, wollte er nur Folgendes loswerden: Die Opernpremiere von Dvoráks „Rusalka“ sei großartig gewesen - und sei für unsere E-Paper- und Printausgaben gern auch ein Titelbild wert. So haben wir es dann auch gemacht. Warum „Rusalka“ so toll war, können Sie natrülich auch auf HAZ.de nachlesen. Schauen Sie doch mal vorbei.

Nicht so toll dagegen war einmal mehr der Auftritt von Hannover 96, dieses Mal gegen den Abstiegskandidaten aus Rostock. 1:1 ging das Heimspiel aus - auch deshalb, weil der Videoschiedsrichter ein Tor unter Zuhilfenahme enormer Spitzfindigkeit wieder einkassierte. Dirk Tietenberg berichtet über die erneute Tristesse am Maschsee.

Ihnen allen wünsche ich eine gute Woche. Achtung: Die wird durch den Verdi-Streik im öffentlichen Dienst teils deutlich erschwert, unter werden Üstra, Müllabfuhr und Krankenhäuser betroffen sein - und heute schon der Flughafen in Langenhagen. Alles dazu finden Sie heute in unserem Update und die ganze Woche über auf HAZ.de.

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Ein großer Opernabend.

Letzte Stadtbüros ziehen aus: Eingangsportal zum Ihme-Zentrum an der Spinnereistraße. © Quelle: Christian Behrens

Stadt verlässt das Ihme-Zentrum: Letzte Büromieter ziehen aus

Noch vor Ende März räumt die Stadt die Büros des Fachbereichs Senioren und lässt 150 Beschäftigte in die Innenstadt umziehen. Bald verlässt auch Enercity den Büroturm am Ihmeplatz. Dann stehen Zigtausende Quadratmeter Büroflächen in dem Gebäude leer – und Großeigentümer Lars Windhorst fehlen die Mieteinnahmen. Jetzt lesen

