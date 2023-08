HAZ Hannover-Update: Zurück zur Schule

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

840.000 Schülerinnen und Schüler starten in Niedersachsen ins neue Schuljahr, das sind noch einmal 30.000 mehr als im Jahr zuvor, wie Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) am Mittwoch gesagt hat. Seit 2019 steigen die Schülerzahlen in Niedersachsen, ebenso verlässlich ist leider auch der Lehrermangel im Land. Zum Start ins neue Schuljahr sind noch immer rund 300 ausgeschriebene Lehrerstellen unbesetzt.

Dabei gibt es einige Neuigkeiten, auf die sich die Schulen einstellen müssen. Informatik wird zum Pflichtfach - zunächst in der zehnten Klasse, im kommenden Jahr dann bereits ab Jahrgangsstufe neun. Doch gerade in diesem Bereich fehlt vielfach das Fachpersonal. Auch der Vormarsch der KI stellt die Schulen vor neue Herausforderungen: Wie können Lehrkräfte noch erkennen, was die Schülerinnen und Schüler selbst verfasst haben und was ihnen ein Computerprogramm erstellt hat? Müssen Schulen verstärkt auf mündliche Prüfungen setzen oder KI stärker einbinden? Und wie zeitgemäß sind die Lehrpläne überhaupt noch, an denen sich die Schulen orientieren?

Über all diese Fragen und noch viel mehr haben meine Kolleginnen Saskia Döhner und Bärbel Hilbig mit Kultusministerin Hamburg gesprochen. Das große Interview lesen Sie hier. Zudem hat mein Kollege Simon Benne seine Beobachtungen über die letzten Ferientage aufgeschrieben: über eine Zeit des Heftekaufens und der wiedergefundenen Pausenbrote aus dem Vorjahr, über eine „Mischung aus Lustlosigkeit und Vorfreude auf das Wiedersehen“, wie er notiert. Vielleicht finden Sie sich darin ja wieder.

Sind unsere Schulen heute überhaupt noch zeitgemäß, Frau Hamburg?

Es gibt mehr Schülerinnen und Schüler, aber immer noch zu wenig Lehrkräfte: Das neue Schuljahr in Niedersachsen startet. Kultusministerin Julia Willie Hamburg spricht im Interview über das neue Pflichtfach Informatik, über Schulen zwischen KI und Kreidetafel und über Schülerinteressen. Jetzt lesen

Elterngeldstelle Hannover: Mütter und Väter müssen 14 Wochen auf ihr Geld warten

Die Engpässe bei der Elterngeldstelle sind noch nicht behoben. Derzeit liegt die Bearbeitungszeit von Anträgen bei 14 Wochen, wie die Behörde einer Mutter schriftlich mitgeteilt hat. „Wir müssen doch laufende Kosten tragen“, sagt die Mutter. Jetzt lesen

... der Stau des Tages

Auf dem Südschnellweg gerät der Verkehr täglich ins Stocken – der Grund am Mittwochmorgen war jedoch außergewöhnlich: Ein Mähdrescher hatte sich gegen 7 Uhr festgefahren. Anderthalb Stunden lang ging es nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Der fällige Stau war fast vier Kilometer lang. Jetzt lesen

