HAZ Hannover-Update: Zwei Kreuze für die Zukunft

Liebe Leserinnen und Leser,

etwas mehr als sechs Millionen Menschen entscheiden heute über die Zukunft des Landes Niedersachsen - und Sie sind mit hoher Wahrscheinlichkeit einer davon. Bleibt Stephan Weil Landesvater und führt uns weiter durch die sogenannte „Polykrise“ aus Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation und Energie-Knappheit? Welches Gewicht haben künftig die Grünen in unserem Landesparlament? Und ist die AfD stark genug für ein zweistelliges Ergebnis?

Wenn heute ab 8 Uhr in den Wahllokalen die ersten Wahlzettel ausgeben werden, dann sind diese Fragen noch offen. Gewiss ist jedoch, dass Ihre HAZ exakt ab diesem Zeitpunkt hautnah für Sie berichtet: Bis in den späten Abend halten wie Sie hier in unserem Liveticker auf dem Laufenden. Dort finden Sie Nachrichten und Informationen aus den Wahllokalen, Hintergrundberichte und natürlich die Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse. Noch in der Nacht bereiten wir alle Wahlergebnisse so auf, dass Sie schnell und übersichtlich sehen können, wie die Menschen in Ihrem Wahlkreis abgestimmt haben, in ihrer Stadt, ihrem Stadtteil, und sogar in ihrem Wahllokal.

Es geht um viel bei dieser Wahl in Niedersachsen - auch wenn so manche Handlungsoption in der aktuellen Weltlage auf Bundes- oder gar Europaebene liegt. Die Parteien und Kandidaten haben einen fairen, sachlichen Wahlkampf geführt. Jetzt sind die Wählerinnen und Wähler an der Reihe, und sie tun gut daran, ebenfalls einen kühlen Kopf zu bewahren. Das gilt ganz besonders dann, wenn Not und Sorgen groß sind, kommentiert HAZ-Chefredakteurin Dany Schrader.

Sind Sie noch unentschlossen, wo Sie heute Ihre Kreuze machen sollten? Oder wissen Sie noch nicht, welche Politiker sich bei Ihnen vor Ort überhaupt zur Wahl stellen? In unserem Bereich „Thema des Tages“ weiter unten finden Sie garantiert die passende Antwort auf diese und viele weitere Fragen. Es gibt wohl kaum einen besseren Zeitpunkt, sich eine qualifizierte Meinung über die Lage der Dinge in Niedersachsen zu bilden. Immerhin entscheiden auch Ihre Kreuze über die Zukunft dieses Landes. Machen Sie etwas daraus! Die Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet. Ich grüße Sie herzlich,

Ihr Michael Soboll

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Zitat des Tages

„„Wir wissen Stand jetzt, dass an zwei unterschiedlichen Standorten Kabel mutwillig durchtrennt wurden.“ Bundesverkehrsminister Volker Wissing zu den massiven Bahnstörungen in Norddeutschland am Samstag.

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

© Quelle: Rainer Dröse

Das müssen Sie zur Landtagswahl wissen: Antworten auf die wichtigsten Fragen

Rund 835.000 Einwohner und Einwohnerinnen der Region Hannover sind bei den Landtagswahlen stimmberechtigt. Wir erklären, was dabei zu beachten ist – und geben Antworten auf die wichtigsten Fragen. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Martin Kind © Quelle: Peter Steffen/dpa (Archiv)

Sportjurist zum 96-Streit: „Der Verein kann bisher nicht begründen, dass er Martin Kind absetzen durfte“

Im Streit um die Abberufung von Martin Kind als Geschäftsführer der Profis von Hannover 96 zählt der Verein 102 Verstöße von Kind auf – darunter „Dinge, die man als Geschäftsführer nicht machen sollte“, sagt der Sportjurist Andreas Hecker. Doch etwas Wichtiges fehle für den Erfolg vor Gericht. Jetzt lesen

Corona-Zahlen des Tages

Aktuelle Daten zum Coronavirus in der Region Hannover: So viele Infizierte gibt es

Hier ansehen

Und dann war da noch ...

Grüner Ausblick: Von diesem Balkon in Vahrenwald aus ist nicht viel mehr als eine Baumkrone zu sehen. © Quelle: Max Baumgart

Zu wenig Sonnenlicht wegen eines Baums: Vermieter klagt gegen die Stadt

Belastet dieser Baum das Wohlbefinden seiner Nachbarn? Ja, sagt ein Vermieter von zwei Wohnungen in Hannover-Vahrenwald, vor deren Balkonen der Baum steht. Den Streit brachte er vor Gericht. Jetzt lesen

