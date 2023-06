﻿Die Wärmepumpe – wem sie hilft und was ich beachten muss: Experten beantworten Fragen

Hannover. Während die Bundesregierung noch über die Details des geplanten Gebäudeenergiegesetzes streitet, sind viele Bürger schon einen Schritt weiter – und bereiten sich auf einen Austausch ihrer Heizung vor. Aktueller Favorit für Hauseigentümer ist die Wärmepumpe, die Energie aus der Umwelt und Strom nutzt, um sie in Wärme umzuwandeln. Beim Klimatalk der HAZ und der Klimaschutzagentur Region Hannover haben am Dienstag Fachleute Fragen von rund 200 Lesern und Leserinnen beantwortet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Lüftungsanlage einer Wärmepumpe macht Geräusche: Gespräche mit den Nachbarn helfen bei der Akzeptanz. © Quelle: Silas Stein

Am Beginn jeder Beratung stehe immer eine Analyse, ob sich ein Gebäude grundsätzlich für die Technik eigne, sagte Heizungsinstallateurin Sabine Heymann, die auch Vorstandsmitglied des Fachverbandes Niedersachsen ist. Um diese Frage zu beantworten, sei zunächst ein hydraulischer Abgleich nötig – also ein Check, welche Heizlast das Haus braucht. Nur bei sehr schlecht gedämmten Immobilen werde man vom Einbau einer Wärmepumpe abraten, sagte Heymann. In den meisten Fällen sei die Technik aber eine gangbare Alternative.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bekommen ältere Hauseigentümer noch Kredite?

Zumindest wenn die Nachbarn mitspielen – denn die gängigen Luft-Wärmepumpen machen Geräusche. „Das führt nicht zu Ohrensausen“, sagte Heymann. Vernünftig sei es aber gleichwohl, sich mit den Anwohnern über die eigenen Pläne auszutauschen. Hilfreich sei, dass Wärmepumpen zu bestimmten Zeiten – also beispielsweise nachts – im Flüsterbetrieb laufen können. Noch gelte für die Anlagen ein Mindestabstand von drei Metern zum Nachbargrundstück, sagte Anja Floetenmeyer-Woltmann von der Klimaschutzagentur Region Hannover. Die niedersächsische Landesregierung plane hier jedoch Änderungen.

Sind die technischen und zwischenmenschlichen Voraussetzungen gegeben, geht es an die Finanzierung. Wohl nur die wenigsten Immobilieneigentümer könnten sich Investitionen in der Größenordnung von 20.000 Euro und mehr ohne Weiteres leisten, sagte eine Teilnehmerin. „Und wenn ich mich hier so umschaue, sind wir alle nicht mehr die Jüngsten – bekommen wir überhaupt noch Kredite?“ Alter allein sei kein Ausschlusskriterium, sagte Roman Calderon, Vertriebsdirektor Immobilien Center der Sparkasse Hannover. „Wir gucken uns jeden Fall einzeln an.“

HAZ