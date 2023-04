﻿Friedensappell der 140 Hannoveraner: Ach, was wäre das schön

In einem Aufruf fordern SPD-Politiker, Gewerkschafter, Kirchenleute und andere die Bundesregierung auf, über einen Waffenstillstand und eine Friedenslösung in der Ukraine zu verhandeln. Dagegen wäre nichts zu sagen – würde der Appell die Realität nicht so hartnäckig ausblenden, meint Felix Harbart.

Wer in diesen Tagen Frieden fordert und Waffenlieferungen an die Ukraine ablehnt, hat keinen leichten Stand. Daher ist zunächst einmal eine Selbstverständlichkeit festzuhalten: Gut, dass 140 Hannoveranerinnen und Hannoveraner einen Friedensappell veröffentlichen, dass es eine solche Debatte in Deutschland gibt. Gut, dass wir uns nicht wie selbstverständlich mittelbar an einem Krieg beteiligen, ohne dass kontrovers darüber diskutiert wird. Die anzufeinden, die Frieden fordern, ist nicht angebracht.

Was man aber darf, ist, den Appell mit dem Finger zu lesen und auf Plausibilität zu prüfen – ebenso wie die Argumentation etwa der Mitunterzeichnerin Margot Käßmann. Und dann darf man widersprechen.

Wer hat das Völkerrecht missachtet?

Wenn es in dem Aufruf etwa heißt, dass „unsere Welt auf Gegenseitigkeit angewiesen“ und das Völkerrecht zu achten sei, so wäre dagegen nichts zu sagen. Nur: Hätte es eine gegenseitige Akzeptanz der territorialen Integrität zwischen Russland und der Ukraine gegeben, gäbe es keinen Krieg. Eine der beiden Seiten aber hat das Völkerrecht gebrochen und ihren Nachbarn angegriffen: Russland.

Margot Käßmann sagt, man müsse „Kompromisse“ machen. Wie die aussehen sollen, sagt sie nicht. Aber auf die Frage, ob damit gemeint sei, dass die Ukraine auf Teile ihres Territoriums verzichten solle, sagt sie sibyllinisch: „Das muss die Ukraine natürlich selbst entscheiden.“ Nun, das hat sie. Sie will nicht, verständlicherweise. Und jetzt?

Utopie als Argument

Wie man es auch dreht und wendet: Der Appell der 140, darunter bezeichnenderweise viele Sozialdemokraten, mag gut gemeint sein. Leider blendet er die Realität aus. Er insinuiert, dass nie diplomatische Bemühungen stattgefunden hätten, um Russland vom Angriff abzuhalten oder ihn später zu beenden. Er unterschlägt, dass die Herren im Kreml sich all die Argumente mit freundlicher Miene anhörten, um danach zu lügen, dass sich die Balken bogen – während sie ihre Truppen an der ukrainischen Grenzen aufmarschieren ließen. Derweil strandet die käßmannsche Forderung nach einem Ende deutscher Waffenlieferungen stets bei der wiederkehrenden Utopie einer „Welt ohne Waffen“. Ach, was wäre das schön.

„Der Eroberer ist immer friedliebend“, hat der preußische Generalmajor und Militärethiker Carl von Clausewitz geschrieben. „Er zöge ganz gern ruhig in unseren Staat ein.“ Wer nicht um des lieben Friedens Willen möchte, dass Putin ganz ruhig in die Ukraine einzieht und danach vielleicht weiter nach Polen, Moldau, Estland oder Finnland, der muss sich nolens volens verteidigen. Das tut die Ukraine – mit der Hilfe ihrer Verbündeten.

Verhandeln natürlich – aber worüber?

Richtig ist: Der Krieg muss so schnell wie möglich enden, und vermutlich wird das eines Tages am Verhandlungstisch geschehen. Die Frage ist nur: Unter welchen Vorzeichen können solche Verhandlungen zu menschenwürdigen, völkerrechtskonformen Ergebnissen kommen? Bei der Suche nach der Antwort hilft dieser Appell keinen Millimeter weiter.