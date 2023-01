﻿Wie geht es weiter beim „Limmern“? Noch sind nicht alle Probleme gelöst

Stadt Hannover und Polizei wollen auch in der kommenden Feiersaison auf der Limmerstraße und am Küchengarten Präsenz zeigen. Gut so. Aber damit sind noch nicht alle Probleme gelöst, vor allem das wilde Urinieren bleibt ein Ärgernis. Mehr Gastronomen sollten ihr WC daher nicht nur für ihre Gäste anbieten, meint Andreas Schinkel.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket