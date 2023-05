﻿Warum die Stadt Hannover Schottergärten anlegen darf, Familie Steinmann aber nicht

Am Marstall in Hannovers Innenstadt gibt es Beete aus kleinen Steinchen – Schottergärten, könnte man sagen. Bei Familie Steinmann in Wülferode gibt es so etwas auch. Der Unterschied: Die Schotterbeete am Marstall hat die Stadt Hannover selbst angelegt. Die der Steinmanns in Wülfel hat sie jüngst verboten. Wie passt das zusammen?

Zunächst ein Schritt zurück: Nein, das Verbot sogenannter Schottergärten in der Stadt Hannover ist kein verquaster, grüner Unsinn. Es mag ein bisschen kleinteilig erscheinen – kleinkariert ist es nicht. Es muss nicht erst der nächste heiße Sommer kommen, um zu erkennen, dass es sich lohnt, in der zwangsläufig massiv versiegelten Großstadt um jeden Zentimeter Grün zu kämpfen. Da geht es um frische Luft, um Schatten, um Möglichkeiten, Wasser zu speichern. Und viele kleine Flächen ergeben eben insgesamt eine große.

Die Schottergartenpatrouille – eine mutige Entscheidung

Es ist also gut, dass die Stadtverwaltung sich des Problems annimmt – und es ist auch durchaus mutig. Denn wie beliebt man sich macht, wenn man die „Schottergartenpolizei“ durch die Vorgärten schickt, darüber hat sich sicher auch der grüne Oberbürgermeister Belit Onay keine Illusionen gemacht. Die Frage, ob das städtische Personal nichts Wichtigeres zu tun habe, als Bürger zu „gängeln“, wird er innerlich längst vorgespult haben, ebenso wie das Mantra über die „grüne Verbotspartei“. Dennoch hat Onay die Kieselpatrouillen in Marsch gesetzt. Das ist eine Konsequenz, die die Hannoveranerinnen und Hannoveraner von ihrem OB mittlerweile kennen. Manche schätzen, andere verdammen sie.

Leider aber, und da kommen jetzt die Steinchen vom Marstall ins Spiel, hat die Verwaltung den Vorstoß ihres Chefs nicht konsequent umgesetzt. Denn natürlich kann eine Stadt, die den Hausbesitzern jedes Steinchen unter die Nase reiben will, auf ihren eigenen Flächen nicht großzügig kleine Schotterwüsten ausbringen. Im Gegenteil: Eigentlich hätte vor Beginn der Schotterpatrouillen die klare Direktive an die städtischen Gärtner ergehen müssen: Schaut erst einmal zu, dass wir selbst es besser machen. Das aber ist nicht passiert.

Zweierlei Maß für Stadt und Bürger

Und es wird sogar noch schlimmer, wenn man die Begründungen der Stadt hört, warum ihr selbst das Steinchenauslegen gestattet sei. Zum einen, heißt es da, weil die Fläche am Marstall zu heiß und zu schwierig sei, eine andere Art der Begrünung zu teuer – zumal man doch drumherum durchaus allerlei Pflanzen gesetzt habe. All das sind Argumente, die die Stadt den Steinmanns und anderen Hausbesitzern nicht durchgehen lässt. Zum anderen erklärt die Verwaltung trocken, dass für Privatgärten die Niedersächsische Bauordnung gelte – für öffentliche Flächen aber nicht.

Klarer kann man nicht ausdrücken, dass die Stadt für sich selbst und ihre Bürger offenbar zweierlei Maß anlegt. Das ist gerade dann ein fatales Signal, wenn man eine unbeliebte, aber notwendige Maßnahme durchsetzen will. Klimaschutz ist auch viel Überzeugungsarbeit. Die Steinchen vom Marstall sind das Gegenteil.