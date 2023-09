2. HAZ-Kopfhörerkonzert im Aufhof: Eine Stunde mit Joules the Fox

Hannover. Schon mal mit Muße irgendwo gesessen oder auf einer Wiese auf dem Rücken gelegen und staunend das Schauspiel der Wolken auf der blauen Himmelsbühne verfolgt? Den passenden Soundtrack dazu könnte die hannoversche Singer-Songwriterin Joules the Fox beisteuern. Sie schreibt und Songs der Kategorie heiter bis wolkig. Worte und Zeilen, Töne und Melodien schweben da vorbei. Federleicht manchmal, doch ab und zu auch von bleigrauer Schwere. Und zuweilen irgendwie alles auf einmal in tiefer Schichtung. Der technische Clou: Die Sängerin begleitet sich nicht nur mit der Singer-Songwriter-typischen Akustikgitarre, sondern wird per Laptop und Loop-Station zur Eine-Frau-Band.

Im Aufhof, der früheren Galeria Kaufhof an der Schmiedestraße, tritt Joules the Fox am Donnerstag, 28. September, um 16 Uhr beim zweiten HAZ-Kopfhörerkonzert unter dem Motto „Kultur an Kasse 6“ auf.

Warum eigentlich die Besonderheit eines Kopfhörerkonzertes?

So ein ausgeräumtes Kaufhaus hat für per Lautsprecher verstärkte Konzerte natürlich eine ganz und gar untaugliche Akustik. Per Kopfhörer allerdings übertragen sich Stimme und Musik mit allen Details in exzellenter Klarheit und Klangqualität.

Damit hören die Besonderheiten aber nicht auf, sondern auch das gehört dazu: Sie können für das Konzert keine Eintrittskarten kaufen. Vielmehr müssen Sie sich im Onlineformular unten auf dieser Seite verbindlich anmelden. Das ist notwendig für unsere Planung und damit wir sicherstellen können, dass dann auch für alle Besucherinnen und Besucher Kopfhörer (kostenlose Ausleihe gegen Pfand wie Ausweis oder Führerschein) vorhanden sind. Die Künstlerin erhält natürlich eine Gage. Zusätzlich können Sie spenden. Sie selbst bestimmen also, wie viel Ihnen ein solches rares und im Prinzip unbezahlbares Konzerterlebnis wert ist. Die Publikumskapazität ist auf 50 Personen beschränkt, das ist genau der richtige Rahmen, um mit den intimen Nah-dran-Konzerten einen Un-Raum wie das einstmals hektisch betriebsame und inzwischen zum Abriss verdammte Kaufhaus durch tief entschleunigte Musik noch einmal neu zu beleben.

