﻿Trotz neuer Schutzstreifen: Beim Radverkehr ruckelt es, meinen HAZ-Leserinnen und -Leser

Hannover. Menschen auf Hightechrädern mit kompromisslosem Tunnelblick, Freizeitradler mit Muße, gut gelaunte Senioren auf flotten E-Bikes: Kontrollen und neue Schutzstreifen sollen Ordnung in das bunte Treiben bringen. HAZ-Leserinnen und HAZ-Leser diskutieren über die Situation in der Landeshauptstadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

HAZ-Leser August Nöltker aus Hannover: „Fahrradweg für beide Fahrtrichtungen“

Der Artikel trifft ins Schwarze. Wer mit dem Fahrrad auf der Königstraße fährt, geht ein Risiko ein. Auch Busse überfahren den viel zu schmalen Streifen. Eine Mutter mit Kind rettete sich auf den Bürgersteig. Dort droht ihr dann ein Bußgeld von 55 Euro. Vorschlag zur Lösung: Ein Parkstreifen wird beseitigt und ein breiter Fahrradweg für beide Fahrtrichtungen angelegt.August Nöltker, Hannover

HAZ-Leser Klaus-Dieter Koss aus Hannover: „Eindeutige Regeln schaffen“

Ich kann den Mitgliedern der Fahrradstaffel der Polizei nur viel Anerkennung für ihren schwierigen Job aussprechen – gilt es doch, disziplinlose Radfahrer ständig daran zu erinnern , dass auch sie Regeln im Straßenverkehr zu beachten haben. Egal welchen Alters die Radfahrer sind – vom Jugendlichen bis zum Rentner –, haben viele ihre eigenen Regeln für die Teilnahme am Straßenverkehr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist natürlich auch schwierig herauszufinden, wann zum Beispiel eine Straße auf beiden Seiten in beide Richtungen befahren werden darf oder nicht. Hier müssen eindeutige Regeln geschaffen werden. Nur über den Geldbeutel lässt sich wahrscheinlich eine Verbesserung nicht durchsetzen – aber sie ist doch die wirksamste. Ich kann nur hoffen, dass eine personelle Ausweitung der Staffel geplant ist und durchgesetzt wird. Am Geld kann es nicht scheitern – das spielen die Staffelmitglieder leicht wieder ein. Klaus-Dieter Koss, Hannover

Für Radfahrer wird es in Hannover oft eng. © Quelle: Nancy Heusel

HAZ-Leserin Irmela Homburg-Krüger aus Hannover: „Radelnde nicht maßregeln“

Nein, nicht schon wieder Wasser auf die Mühlen derjenigen Autofahrenden, die Radler und Radlerinnen von „ihrer“ Fahrbahn weghaben wollen: „… Bußgelder drohen bei Nichtbenutzen eines vorhandenen Radweges …“ Falsch! Bitte klären Sie auf. Es müsste heißen: eines „benutzungspflichtigen“ Radweges.

Ansonsten dürfen Radelnde natürlich die Fahrbahn benutzen, was ich auch bevorzugt tue, da ich dort gesehen werde. Zu Unfällen kommt es nämlich vor allem, wenn Autofahrende die auf dem Radweg Fahrenden beim Abbiegen übersehen, wie es mir auch leider schon erging und wie auch Unfallstatistiken belegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Darüber hinaus dürfen Autofahrende natürlich unter keinen Umständen die Radelnden durch Hupen und zu enges Überholen maßregeln. Irmela Homburg-Krüger, Hannover

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Bei allen Einsendungen bitten wir um Angabe der vollständigen Absenderadresse. Wollen auch Sie uns Ihre Meinung mitteilen? Dann schreiben Sie uns auf diesem Weg.

HAZ-Leser Reinhard Zwirner aus Hannover: „Radwege sind oft nur ein Angebot“

Leider enthält der Artikel eine Aussage, die nicht richtig ist und Oberlehrer unter den Autofahrern darin bestärken kann, Radfahrende von der Fahrbahn auf Radwege zu scheuchen: Das Bußgeld von 20 Euro für die „Nichtbenutzung eines vorhandenen Radwegs“ fällt nämlich nur an, wenn der Radweg durch ein entsprechendes Verkehrszeichen (Vz. 237, 240 oder 241) als benutzungspflichtig gekennzeichnet ist! Denn seit 1997 fahren laut § 2 der Straßenverkehrsordnung alle Fahrzeuge, zu denen natürlich auch Fahrräder gehören, grundsätzlich auf der Fahrbahn. Insofern sind sehr viele, wenn nicht sogar die meisten Radwege reine Angebotsradwege, die von Radfahrenden genutzt werden können, aber nicht müssen.

Die von mir zitierte Aussage hätte also richtig "Nichtbenutzung eines benutzungspflichtigen Radwegs" lauten müssen. Ich würde es begrüßen, wenn das zeitnah klargestellt würde.Reinhard Zwirner, Hannover

HAZ-Leserin Edith Schwarzer aus Hannover: „Nicht Radfahrende werden diskriminiert“

Die Radfahrer sind sicher der Meinung, dass noch nicht genug für sie getan wird – und fordern und fordern. Was ist mit uns anderen, die das nicht können oder wollen? Ich rufe ins allgemeine Gedächtnis: Mütter mit kleinen Kindern in Karre oder an der Hand, Menschen im Rollstuhl oder mit E-Mobilität, Menschen, die gern zu Fuß gehen, Menschen mit gesundheitlichen Problemen, die nicht mehr Rad fahren wollen oder können. Wir alle werden in dieser Stadt ausgegrenzt. Ich fühle mich als Bürgerin der Stadt Hannover diskriminiert. Schade, wenn man zu einer Minderheit dieser Art gehört. Ich hoffe, da wachen Menschen auf und unterstützen uns. Die, die wir anders sind. Gibt es sicher viele davon. Edith Schwarzer, Hannover

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

HAZ-Leser Wilhelm Plötz aus Hannover: „Schmale Streifen sind wirklich gefährlich“

Wenn Sprecherin Olja Yasenovskaya einräumt, dass die neu markierten Schutzstreifen nicht den heutigen Richtlinien entsprächen, aber zum Zeitpunkt der Einrichtung hätte man sich an die empfohlenen Mindestmaße gehalten – da fällt mir nichts mehr zu ein. Da wird wieder Steuergeld verpulvert für (aufgemalte) Radwege, die den Namen nicht wert sind.

Ich bin gestern mit dem Rad durch die Königsstraße gefahren. Da der Schiffgraben zurzeit gesperrt ist, staute sich der ausweichende Verkehr auf beiden Seiten der Königsstraße, für uns Radfahrer blieb nur der schmale Streifen zum Fahren – und das war wirklich gefährlich. Als ich kurz vor der Eisenbahnbrücke von zwei Autos überholt wurde, weil gerade eine kleine Lücke da war, hätte ich meinen Arm nicht einmal ausstrecken müssen, um die Autos zu berühren. Das zum 1,5-Meter-Abstand, den die Autos ja jetzt einhalten müssen. Als Radfahrer muss ich ja auch noch einen Meter Abstand zu den parkenden Autos halten.

Wenn ich mir diese Situation verdeutliche, dürften hier – um die Abstände einzuhalten, die zwischen Radlern und Autos vorgeschrieben sind – entweder keine Autos mehr fahren oder keine Radfahrer. Also, was soll das? Wilhelm Plötz, Hannover

Von HAZ