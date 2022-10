﻿Die Sorge um die Energiepreise beschäftigt HAZ-Leser

HAZ-Leser Fabian Habicht: Die Bevölkerung endlich mal würdigen

Im Artikel ergeht mal wieder ein weiterer Appell, Gas zu sparen. Langsam, aber sicher hört man aus allen Ecken, dass wir Bürger mal wieder nicht genug tun, um die drohende Gasmangellage abzuwenden. Viele Familien, Haushalte, Bürgerinnen und Bürger tun aber im Gegensatz zu dieser Darstellung ihr Allermöglichstes durch das Absenken der Heizung oder den verantwortungsvollen Umgang mit Gas und Strom, um zur Erreichung der ausgerufenen Ziele beizutragen. Anstatt gebetsmühlenartig immer wieder und immer weiter Angst und Schrecken zu verbreiten, sollten gerade die Energieversorger, aber auch die Politik endlich die Leistung der Bevölkerung würdigen und loben. Ansonsten droht uns bald die Resignation, mit weitaus verheerenderen Folgen als die einer Gasknappheit.

HAZ-Leser Dr. Thomas Wehner: Bitte nicht alles über einen Kamm scheren

Der Artikel schert mal wieder wie so vieles in Deutschland alle und alles über einen Kamm. Ein Hannoveraner, der fast allein über eigene Fotovoltaik seinen Strombedarf deckt, der bereits alle Innenbeleuchtung auf LED umgestellt hat und in einem gut isolierten Haus lebt, der seine Heizkennlinie um über 20 Prozent gesenkt hat, der die Wassertemperatur seines Wasserspeichers gleichfalls entgegen den allgemeinen Empfehlungen zur Hygiene um über 20 Prozent reduziert hat, was soll der noch tun?

Anreize zu sparen gehen grundsätzlich in die falsche Richtung, wenn nach dem Gießkannenprinzip gut gemeinte Ratschläge übers Volk verteilt werden. Es gibt leider Mitbewohner, denen es schlicht egal ist, wie viel sie verbrauchen. Da ist kein Wissen über zugehängte Thermostatventile oder Dauerlüftung über gekippte Fenster. Als Vermieter redet man sich den Mund fusselig über ein für die Bewohner günstiges Wohnverhalten. Da werden Zimmer nicht beheizt und sich bei Jahresabrechnungen darüber beschwert, dass man immer noch Heizkosten bezahlen muss.

Auch die stereotype Wiederholung von astronomischen Kosten für Gas ist kontraproduktiv. Wer langfristige Verträge mit dem örtlichen Energieversorger hat, der hat in diesem Winter und bis ins nächste Jahr hinein unveränderte Gaspreise. Diejenigen, die Gashopping betrieben haben und ihrem Vermieter (sofern Etagenheizung vorhanden) seinerzeit stolz berichtet haben, dass sie ja nicht dumm wären, normale Gaspreise zu bezahlen und sogar 50 oder 100 Euro bei jedem Anbieterwechsel erhalten würden, die sehen nun, dass Pendel auch in die andere Richtung ausschlagen können. Dass es hierbei zu sozialen Notlagen kommen kann, ist für dieses Land beschämend. Bitte helft diesen Menschen gezielt und veröffentlicht keine Artikel, die alle und alles über einen Kamm scheren.

HAZ-Leserin Gisela Wietschorke: Der Berechnungswert ist ungerecht

Da bei dem Vorschlag der Gaskommission der Berechnungswert des Gasbedarfs aus dem Jahr 2022 angelegt wird, wird Kunden, die ihren Verbrauch schon seit Monaten so weit wie möglich reduzieren, ein großer Nachteil entstehen. Denn ihr niedriger Verbrauch wird dann bei der Gaspreisbremse ab März/April 2023 praktisch als 100 Prozent angesetzt, und es dürfte für den Kunden schwer möglich sein, diesen nochmals um 20 Prozent zu senken, um in den Bereich der Bremse zu kommen.

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Bei allen Einsendungen bitten wir um Angabe der vollständigen Absenderadresse. Wollen auch Sie uns Ihre Meinung mitteilen? Dann schreiben Sie uns auf diesem Weg.

HAZ-Leser Frank Janke: Anliegen vor der Haustür thematisieren

Es ist nicht zu fassen: Seit Mitte Juli ist klar, dass Nord Stream 1 nicht mehr in Betrieb genommen wird. Spätestens da hätte es zu einer kons­truktiven Lösung kommen müssen. Inzwischen ist es Oktober, kein Schritt weiter, stattdessen wird die Verantwortung über die Finanzierung zwischen Bund und Ländern hin- und hergeschoben. 200 Milliarden Euro, eine stattliche Summe, von der niemand weiß, was sie für den einzelnen bedeutet. Der Kanzler schwadroniert in Tschechien darüber, wie „angenehm es ist, den ganzen Tag frei von einer Tagesordnung und der Notwendigkeit Beschlüsse zu fassen über gemeinsame Anliegen in der EU zu sprechen“. Unsere Anliegen sind hier vor der Haustür: Menschen, die vor Angst über ihre Zukunft nicht in den Schlaf kommen. Was bedeutet die Gaspreisbremse für Haushalte und Gewerbebetriebe? Wer bekommt den Energiekostenzuschuss? Wie gehen wir mit der Inflation von inzwischen 10 Prozent um? Bis zum nächsten Treffen zwischen Bund und Ländern vergehen weitere 14 Tage. Hier und heute müssen Entscheidungen getroffen werden, wobei es den Leuten einigermaßen egal ist, wer was bezahlt. Die Franzosen haben aus den Gelbwestendemonstrationen gelernt: Inflation circa 5 Prozent, Preisdeckel bei den Energiekosten, bezahlbarer Kraftstoff an der Tankstelle. Man kann nur hoffen, dass uns diese bürgerkriegsähnlichen Szenen erspart bleiben, die AfD weiß die Situation schon lange für sich zu nutzen und legt in Umfragen ständig zu, mit Herrn Merz als Steigbügelhalter.

HAZ-Leser Peter Voigt: Wer denkt über die Heizölpreise nach?

Alle Welt spricht von Gas- und Strompreisen! Wer denkt denn mal über Heizölpreise nach? Einfamilienhäuser aus den Siebzigerjahren und sehr viele Mehrfamilienhäuser, auch die neueren Baujahre, werden als Zentralheizung mit Öl beheizt. In den Mehrfamilienhäusern trifft die immense Preissteigerung, innerhalb eines Jahres auf das Drei- bis Vierfache, letztlich die Mieter! Ich habe noch nicht davon gehört, dass man über Preisregulierungen oder anderes Entgegenkommen seitens des Staates nachgedacht hat.

HAZ-Leser Matthias Krostek: Solidarität wichtiger als Wohlstand

Um was für eine „Linderung“ geht es hier eigentlich? Um die Egoismen des Einzelnen? Im Leitartikel findet sich ein alles umfassender Begriff: Wohlstandsverlust! Genau das ist der Punkt. Die Gesellschaft hat sich spätestens nach der Wirtschaftskrise 2008 in Anhäufung materieller Dinge von der Realität entfernt. Viele ergötzen sich in Selbstmitleid, sollte die Urlaubsreise mal nicht so üppig ausfallen, der neue SUV vielleicht ein halbes Jahr später gekauft werden oder wenn der Besuch des „Nail-Studios“ einfach mal ausfällt. Das, was der älteren Generation tagtäglich selbstverständlich war, die gelebte Solidargemeinschaft, die Fähigkeit der Stressfähigkeit sind dieser Gesellschaft abhandengekommen. Der bedauerliche Krieg in der Ukraine und eventuell Corona mögen die Situation beschleunigt haben. In fünf bis zehn Jahren wäre der Wohlstand in der Form ohnehin nicht zu halten gewesen.

