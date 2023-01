﻿Lüttje Lage: Krims und Krams

So lustig kann das Leben in Hannover sein. In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und bemerkenswerten Erlebnissen des Alltags. Heute: Krims und Krams

Hannover. Der Januar ist ein klassischer Aufräummonat. Infrage kommen Dachboden, Keller, Garage, Büro samt Schreibtisch sowie die Krimskrams-Schublade, jedenfalls in der Theorie. Praktisch scheidet der Dachboden aus, weil es da jetzt viel zu kalt ist. Den Keller hat sich meine Frau erst im Sommer vorgeknöpft. Eine Garage besitzen wir nicht, und wenn wir eine hätten, würde ich sie unangetastet lassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Garage aufzuräumen birgt Tücken, man erkundige sich beim amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Der hat in seiner Garage geheime Unterlagen gefunden, die so geheim waren, dass keiner von ihrer Existenz wusste. Jetzt hat er Ärger, und zwar nur er. Seine Frau ist raus aus der Nummer, denn die Garage gilt in Bidens Altersgruppe als geschütztes Territorium, in dem die Frau nichts zu suchen hat. Kein Mensch wird je erfahren, was alles ans Tageslicht gekommen wäre, hätte Frau Biden gesucht.

Die Akten- und Bücherberge in unserem Büro zu sortieren, würde vom Zeitaufwand her einen mehrwöchigen Urlaub erfordern. Bleibt die Krimskrams-Schublade in der Küche. Dort landen Dinge, von denen man denkt, dass man sie brauchen könnte, und zwar später.

Ich fand jetzt Batterien, Stifte, Gummis und Schnüre aller Art, halbvolle Streichholzschachteln, keinem Schloss zuzuordnende Schlüssel, Brillenputztücher, Bierfilze, Zahnstocher, Wundsalbe mit Ablaufdatum Januar 2013, Heftpflaster, die wahrscheinlich nicht mehr heften, Reißnägel, ein kleines Schweizer Taschenmesser, Kühlschrankmagneten, eine Blütenschere, einen krummen Korkenzieher, Münzen aus aller Herren Länder, Weihnachtspostkarten (handbemalt), zwei kleine Nussknacker, Gebrauchsanweisungen für allerlei Geräte – und das war nur das Resultat eines groben Überblicks.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Duden handelt es sich bei Krimskrams um wertloses Zeug. Das mag sein, aber manches hat seinen Wert erst offenbart, nachdem man es weggeworfen hatte. Und oft habe ich in der Schublade Dinge gefunden, die ich dann doch benötigte, ein Beispiel fällt mir gerade nicht ein. Ich schob sie wieder zu. Das funktioniert noch, damit gibt es keinen echten Handlungsbedarf. Der Januar ist auch bald vorbei.

Lüttje Lage: Weitere Beiträge aus unserer Serie lesen Sie hier.