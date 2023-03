﻿Lüttje Lage: Nicht ohne meinen Rivalen

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Nicht ohne meinen Rivalen

. Nun also das große Derby am Sonntag, das heißt Spannung in all ihren Ausprägungen. Bei Spielern, Trainern, Fans, der Polizei – und der Wissenschaft. Denn auch die Forschung befasst sich mit dem prestigeträchtigsten Spiel der Saison. Johannes Berendt, der an der Hochschule Hannover Information und Kommunikation lehrt, hat sich lange mit dem Thema der sportlichen Rivalität beschäftigt und meldet sich pünktlich mit einer interessanten Erkenntnis, auf die man vermutlich nicht allzu viel Geld gewettet hätte: Rivalität im Sport fördert die gegenseitige Hilfsbereitschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anders ausgedrückt: Man wünscht sich gegenseitig natürlich die sportliche Pest an den Hals. Aber wenn es dem Erzfeind finanziell so schlecht gehen sollte, dass er absteigen muss, wäre man sogar bereit zu spenden – um ihn nicht zu verlieren. Eine Befragung von mehr als 1300 Fans ergab auch: Man wünscht dem Lieblingsfeind in der Saison Platz 15. So schlecht es geht – ohne dass er absteigt.

Tief im Inneren gibt es also trotz aller unschönen Auswüchse eine innige Beziehung zwischen den Kontrahenten. Oder wie der Forscher es ausdrückt: „Fans von Rivalen können nicht mit aber auch nicht ohne einander leben.“ Man hört förmlich Mariah Carey dazu singen.

Grundsätzlich gilt: Derby ist besser als kein Derby. Sieht man an Hannover 96 gerade. Seit November nicht gewonnen, freier Fall in der Tabelle – aber wenn Sonntag in Peine-Ost drei Punkte rausspringen, ist die Saison gerettet und die Spieler kehren als Helden zurück, wenn’s nach den Fans geht, mit Autokorso, Konfetti und Rathausbalkon. Ohne Derby kann in Hannover eine Fußballsaison auch mal weitgehend unbemerkt vorbei gehen, die Erinnerung der letzten zehn Jahre weist bei vielen teils ganzjährige Lücken auf. Doch Derbys, die vergisst man nicht. Genau wie den anschließenden Kater. Es sei denn, es gab Wolters.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lüttje Lage: Weitere Texte aus unserer Serie finden Sie hier