HAZ „Mal raus“: Abenteuer im Park und eine unentdeckte Schönheit

Hannover liegt bekanntlich an der Leine, aber eben auch an der Ihme. An der Leine führt ein offizieller Radfernweg entlang, an der Ihme nicht. Dabei gibt es auch an ihr viel zu entdecken und zu lernen - probieren Sie es einmal aus.

Der Freizeitpark Rasti-Land im Weserbergland blickt auf sein 50-jähriges Bestehen zurück. Er ist damit einer der ältesten in Niedersachsen - und auch einer der beliebtesten.

Im Zoo Hannover gibt es Neuzugänge: Drei kleine Berberlöwen tollen in der Sambesi-Landschaft. Wer bisher keine Ursons kennen gelernt hat, kann in der Polarlandschaft Yukon Bay welche sehen. Relativ neu in diesen Breiten ist auch die Sportart Padel, die unter anderem der TuS Vinnhorst anbietet.

Wenn Sie weitere Tipps und Anregungen suchen: Frühere Ausgaben unseres Freizeit-Newsletters zum Stöbern finden Sie hier. Es stehen ja zwei lange Wochenenden ins Haus; Zeit für Freizeitaktivitäten aller Art sollte also sein.

Der große Ausflug

Ein Park für Abenteuer

„Auf zur Fahrt ins Rasti-Land“ hieß es Mitte des Jahres 1973 in einer Zeitungsanzeige. Der Freizeitpark in Salzhemmendorf wurde schnell beliebtes Ausflugsziel unter anderem für Familien und ist es auch im Jahr seines Jubiläums.

Die Wildwasserbahn gehört zu den Klassikern im Rasti-Land. © Quelle: Rasti-Land.de/Jens Bremeyer

Als das Rasti-Land eröffnete, gab es dort eine Minigolf-Anlage, Oldtimer (heute: Afrika-Foto-Safari), die Westerneisenbahn, Gokarts, einen Bootskanal (Märchenfahrt), eine Spielburg mit Riesenrutsche, das Westernfort und Miniscooter auf dem Gelände einer alten, kargen Kiesgrube. Grünflächen wurden angelegt und 3000 Bäume gepflanzt. Seinen Namen hat es von einem beliebten Spielzeug der damaligen Zeit, den Rasti-Bausteinen. In den folgenden Jahrzehnten wuchs das Rasti-Land fast jährlich um eine neue Attraktion auf über 40. Der Fokus liegt auf Spaß für die ganze Familie. Noch heute ist der Freizeitpark in Familienbesitz und wird vom Sohn der Gründer, dem Bauingenieur Ludwig Ratzke und seiner Frau Ilse Ratzke, in zweiter Generation geführt.

Längst gilt der Park als Attraktion nicht nur im Weserbergland, sondern darüber hinaus. Das liegt nicht zuletzt an der Mischung der Fahrgeschäfte. Wer Action und Rasanz bevorzugt, kann sich etwa beim Rafting versuchen, eine Fahrt im Freifallturm unternehmen oder in die Achterbahn steigen. Familiengeeignet sind zum Beispiel die Einschienenhochbahn und die Märchenfahrt. Für Kinder und Kleinkinder hat das Rasti-Land unter anderem eine Kamelreitbahn oder eine Miniautobahn im Angebot. Eine neue Hauptattraktion soll die Achterbahn „Verrücktwärts“ werden, die die Betreiber im Lauf der Saison eröffnen werden. Dabei - der Name ist Programm - fährt die Bahn nacheinander zwei Strecken - eine vorwärts und eine rückwärts.

Im Seilgarten geht es bis zu acht Meter hoch hinaus. © Quelle: Rasti-Land

„Zeit für Abenteuer“ lautet der Slogan des Rasti-Landes. Und weil das auch hungrig und durstig macht, gibt es ein Restaurant, mehrere Imbisse und einen Kiosk. Für eine Pause von den Abenteuern eignen sich ferner die Picknick-Plätze auf dem Gelände.

Was kostet das und wie kommt man hin?

Geöffnet ist das Rasti-Land ab dem Himmelfahrtstag bis Ende August von 10 Uhr bis 17 Uhr, während der Sommerferien bis 18 Uhr. Tageskarten kosten 35 Euro für Besucher ab einem Alter von zwölf Jahren. Jüngere zahlen 29,50 Euro; Kinder unter drei Jahren dürfen umsonst auf die Anlage. Im Angebot sind auch Jahres- und Gruppenkarten. Die postalische Anschrift lautet Quanthofer Straße 9 in 31020 Salzhemmendorf. Der Park ist von Hannover aus mit dem Auto über die Bundesstraßen B 3 bis Elze und B 1 zu erreichen; das sind knapp 40 Kilometer. Mit der Bahn geht es mit dem Metronom nach Elze und weiter mit dem Bus. Das dauert je nach Verbindung zwischen 60 und 120 Minuten.

Was gibt es noch?

Die Therme liegt am Mittelgebirge Ith. © Quelle: Ith Sole Therme

Wer nach dem Vergnügen im Rasti-Land noch schwitzen oder entspannen will, kann das in der Ith Sole Therme in Salzhemmendorf tun. Die weithin bekannte Einrichtung hat kürzlich eine neue Saunalandschaft eröffnet. Nähere Informationen finden Sie hier.

Der kleine Ausflug

Kunsthandwerk am See

Stände mit vielen schönen Kleinigkeiten - wie hier Keramik - werden beim Kunsthandwerkermarkt in Mardorf stets von Käufern umlagert. © Quelle: Beate Ney-Janßen

Das Steinhuder Meer gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen in der Region Hannover. Wer am Himmelfahrtstag auf dem Rundradweg unterwegs ist oder gezielt nach Mardorf ans Nordufer fährt, kann von 11 bis 17 Uhr dort auf dem Aloys-Bunge-Platz und den angrenzenden Wiesen den Kunsthandwerkermarkt besuchen. Rund 80 Stände werden aufgebaut. Es gibt nicht nur Einzelstücke aus Materialien wie Holz, Stoff, Filz oder Metall im Angebot, sondern auch im Abschnitt zwischen der Mardorfer Kapelle und dem Gemeindehaus Kulinarisches. Das Mardorfer Heimatmuseum lädt zu einem Ausflug in die Vergangenheit ein.

Raus mit dem Rad

Schönes vor der Haustür

Historisch ist Hannover von der Leine geprägt. Die kleine Schwester, die Ihme, erhält weniger Aufmerksamkeit. Der hannoversche Ratsherr Daniel Gardemin hat ihr ein Buch gewidmet. Bei einer Radtour lässt sich erkunden, warum er den Fluss „Hannovers unentdeckte Schönheit“ nennt.

Der Name ist Programm: Die Tour startet am Strandleben. © Quelle: Christian Behrens

Eigentlich wollte Gardemin nur eine Radtour unternehmen. Er war neugierig, welchen Weg die Ihme nimmt und wo sie entspringt. „Doch ich kam nicht weit. Immer wieder öffneten sich herrliche Ausblicke; Wiesen und Badestellen luden zum Verweilen ein. Je besser ich die Ihme kennen lernte, desto mehr interessante Aspekte erschlossen sich“, sagt Gardemin. Als dann ein Aufruf im Internet kam, die schönsten Fahrradradtouren aus der Zeit des Corona-Lockdowns aufzuschreiben, hat er sich an die Recherche gemacht.

Gardemin erschließt sich die Ihme gegen den Strom, wobei Strom ein großes Wort ist. Über weite Strecken ist sie eher ein mittleres Bächlein. Die Tour beginnt am Strandleben am Weddigenufer in der Calenberger Neustadt in Hannover, wo die Ihme in die Leine mündet. Es geht auf der nordöstlichen Uferseite vorbei am markanten Heizkraftwerk mit seinen Schornsteinen, die der Volksmund warme Brüder nennt. Das Ihme-Zentrum, in Beton gegossener Brutalismus, dominiert eine Zeit lang das Bild. Es folgt Hannovers Sportpark mit dem Stadion, bis sich dann hinter der Lodemannbrücke, die Gardemin etwas übertrieben Hannovers kleine Golden Gate Bridge nennt, bald die Ricklinger Masch ausbreitet.

Die Strecke wendet sich nun den Ricklinger Teichen zu und unterquert gleich dreimal den Südschnellweg. Man kann sich von unten anschauen, warum die Brücken Sanierungsfälle sind. Hinter dem Ricklinger Holz quetscht sich die Route eine kurzes Stück an die Bundesstraße 3. Nachdem sie den Hirtenbach gequert hat, wird es endgültig ländlicher. Der Loydbrunnen, die Kückenmühle mit einem renaturierten Flussabschnitt und das Rittergut Bettensen liegen nun am Weg.

Wasserbüffel sind bei Vörie in Sachen Landschaftspflege an der Ihme unterwegs. © Quelle: Frank Wilde

Bei Vörie führt der Weg durch die sogenannte Wasserbüffel-Aue. Mit etwas Glück kann man die Tiere sehen, die hier Landschaftspflege unternehmen. Dann ist es nicht mehr weit zum Ihme-Ursprung bei Evestorf. Wennigser Mühlbach und Bredenbecker Bach fließen hier zusammen. So entsteht aus diesem Kuss ein neuer Fluss, hätte man weiter südlich in Niedersachsen gesagt. Folgt man dem Bredenbecker Bach in den gleichnamigen Ort, kann man ein kleines Stück auf dem Deisterkreisel bis Steinkrug fahren und von dort aus zum S-Bahnhof in Bennigsen.

Die geschilderte Tour ist 28,6 Kilometer lang und führt über gut ausgebaute Wege und Straßen. Am Anfang bleibt sie flach, nur das letzte Stück ist etwas wellig. Von Bennigsen aus kann man mit der S-Bahn-Linie 5 zurück nach Hannover fahren. Es gibt aber eine Alternative in Form der ausgeschilderten Regionsradroute 1, die über Hiddestorf und Arnum zurück an den Maschsee in Hannover führt. Wer sich für diese Variante entscheidet, hat am Ende des Tages knapp 50 Streckenkilometer auf dem Tacho. Eine Grafik zu dieser Route finden Sie hier. Möchten Sie mehr über die Ihme, ihre Natur, Kultur und Geschichte lesen? Gardemins Buch „Die Ihme - Hannovers unentdeckte Schönheit“ ist im Verlag Leuenhagen & Paris erschienen und sowohl im stationären Buchhandel als auch im Online-Shop erhältlich.

Mal was anderes

Nicht Paddel, sondern Padel

Spiel mit Dynamik: Im Padel-Court sind die Spieler zu viert. © Quelle: Irvin Villegas

Als dritter Verein in Hannover nach dem HTV und dem Post SV hat der TuS Vinnhorst jetzt eine Anlage für Padel-Tennis in Betrieb genommen. Die recht junge Sportart, eine Mischung aus Tennis und Squash, stammt aus Lateinamerika und hat sich in Spanien und auch Frankreich rasant verbreitet. Es treten zwei Spieler-Duos in einer Art Glaskäfig gegeneinander an, das Feld ist durch ein Netz geteilt. Wie beim Squash dreschen die Sportler die Bälle aber auch gegen die Wände. Zum Ausprobieren kann man in den Verein eintreten, muss es aber nicht. Die beiden Spielfelder stehen auch gegen Gebühr für Externe zur Verfügung.

Hannover entdecken

Neue Gesichter im Zoo

Berberlöwen sind in freier Wildbahn ausgestorben. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Zuerst noch etwas zurückhaltend, dann neugierig und überhaupt nicht kontaktscheu: Die drei kleinen Berberlöwen, die am 20. Februar im Zoo Hannover zur Welt gekommen sind, haben mittlerweile ihr Außenrevier in der Sambesi-Landschaft erkundet und sind von nun an auch für die Besucher zu sehen – wenn das Wetter es denn erlaubt. Ebenfalls neu im Zoo sind die Ursons, auch Baumstachler genannt. Sie sehen aus wie eine Mischung aus Igel und Wasserschwein und leben in einem Gehege in der Polarlandschaft Yukon Bay.

Gartenfestival in Herrenhausen

Ein Klassiker: Im Georgengarten wird es wieder bunt zugehen. © Quelle: Handout Evergreen

Vier Tage lang geht es am Pfingstwochenende im Georgengarten rund um den Leibniztempel um Pflanzen, Kräuter, Kunst und kulinarische Köstlichkeiten - vom 26. bis 29. Mai läuft das Gartenfestival Herrenhausen. Mehr als 130 Aussteller präsentieren Pflanzenstauden, Wohn- und Gartenaccessoires sowie Kunsthandwerk. Zudem gibt es finnischen Flammlachs, französischen Flammkuchen, argentinische Angusrindburger und manch anderes gegen Hunger und Durst. Das Gartenfestival läuft von Freitag bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr; Pfingstmontag ist von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 12, ermäßigt 9 Euro, Kinder bis 17 Jahre haben freien Eintritt. Tickets gibt es auf der Internetseite oder an allen Tagen vor Ort an der Tageskasse.

Wohin am Wochenende?

Und schließlich ...

Regionsmitarbeiterin Birgit Roos zeigt Hefte aus der Reihe „Grüne Schätze“. © Quelle: Nina-Sandra Graf, Region Hannover

... könnten Sie mit ihren Kindern „Grüne Schätze“ entdecken. So heißt eine Reihe der Region Hannover, in der es um Aufgaben, Rätsel und Spielideen rund um die Themen Natur und Umweltbildung geht. Das neue Heft mit der laufenden Nummer 20 behandelt den Wald. Wie alle anderen steht es auf der Internetseite hannover.de zum Herunterladen bereit, also hier.

