HAZ „Mal raus“: Alchemie und eine Messe für die Freizeit

Liebe Leserinnen und Leser,

willkommen zu unserem Freizeit-Newsletter. Es ist die 75. Ausgabe, seit wir ihn vor zweieinhalb Jahren gestartet haben. Dieses Mal haben wir das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake in Lemgo für einen größeren Ausflug ausgewählt - dort können Sie unter anderem etwas über die Alchemie lernen. Als Ergänzung dazu führt unser Wandertipp durch den Lemgoer Stadtwald. Wenn Sie winterliche Reize einer Moorlandschaft entdecken wollen, sind Sie in Wedemark-Resse an einem geeigneten Ort. Und für Eisläufer gibt es gleich drei Angebote in der Region Hannover.

Dann wäre da noch die Messe, die thematisch gut zu diesem Newsletter passt. Zwei Jahre lang musste die ABF, Norddeutschlands größte Freizeitmesse, pausieren. Jetzt ist sie im Verein mit der Bau- und Gartenmesse BIG zurück. Man kann sich dort an den ersten Februartagen Frühlingsgefühle verschaffen - ganz unabhängig vom Wetter.

Wir hoffen, dass etwas für Sie dabei ist. Wenn Sie Tipps und Anregungen haben, freuen wir uns über eine Mail an die Adresse freizeit@haz.de.

Beste Grüße

Ihr

Bernd Haase

Der große Ausflug

Wo Graf Simon die Sterne sah

Die Zeit der Renaissance war eine schillernde Epoche - gerade auch in Norddeutschland. Warum das so ist, lässt sich im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake in Lemgo erkunden.

Der Turm von Schloss Brake ist Wahrzeichen der Stadt Lemgo. © Quelle: Tourismus Marketing Lemgo

Hoch hinaus wollte Simon VI. zur Lippe, Hofrat, Gesandter und Kunstagent Kaiser Rudolfs II. am Prager Hof. Als er von 1584 an seine Residenz in Lemgo auf den Grundmauern einer der größten Burgen Norddeutschlands baute, erhielt sie auch einen Turm. Genau dort zog Simon ein, denn der Graf war an der Astronomie interessiert. Vom damaligen Dachumgang aus betrachtete er die Sternenbilder. Seitdem ist viel Wasser die Weser heruntergeflossen. Schloss Brake wurde mehrfach umgebaut und erhielt in seinem Ostflügel eine fürstliche Musterbrauerei. In einem weiteren Teil entstand 1986 das Weserrenaissance-Museum, auch Turm und Braukeller sind zu besichtigen.

Renaissance-Bauten haben sich im Weserraum in hoher Zahl erhalten, daher rührt der Begriff. Die Sammlung in Schloss Brake gibt einen Überblick über die Kulturgeschichte des 16. und frühen 17. Jahrhunderts, als Kunst, Kultur und Wissenschaft im Vergleich zum Mittelalter revolutioniert wurden. Zu sehen sind ausgewählte Objekte aus Architektur, Malerei und Grafik; dazu Möbel oder Tafelzubehör. Lernen lässt sich manches: Zu den Tischgewohnheiten gehörte es, dass kein Besteck neben dem Teller lag. Die Gäste zogen ihr Messer aus einer am Gürtel befestigten Scheide, sie heißt deshalb auch „Futteral“.

Kunstwerke aus der Zeit der Renaissance hängen in den Ausstellungsräumen. © Quelle: Schloss Brake

Das Museum verfügt ferner über eine Kunst- und Wunderkammer sowie ein alchemistisches Laboratorium. Noch bis zum 29. Mai läuft die Sonderausstellung „Alchemie - Magie oder Naturwissenschaft?“. Sie geht der Frage nach, ob diejenigen, die Gold herstellen wollten und dabei ganz nebenbei das europäische Porzellan oder Arzneien entdeckten, nun Scharlatane waren oder ernst zu nehmende Forscher.

Was kostet das und wie kommt man hin?

Das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake liegt an der Schlossstraße 18 in Lemgo. Geöffnet ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Der Eintrittspreis für die Dauerausstellung beträgt 3 Euro für Erwachsene, wer die Sonderausstellung hinzu bucht, zahlt 6 Euro. Lemgo ist von Hannover aus mit dem Auto über die A2 bis zur Abfahrt Bad Eilsen und dann weiter über die Bundesstraße 238 erreichbar; das sind knapp 90 Kilometer. Die Anreise mit Bahn und Bus über Bielefeld ist möglich, dauert aber mehr als zwei Stunden.

Der Marktplatz mit dem Rathaus von Lemgo wird auch "Steinerner Saal" genannt. © Quelle: Tourismus Marketing Lemgo

Was gibt es noch?

Vom Stadtteil Brake aus geht man zu Fuß etwa einen Kilometer bis in den historischen Kern von Lemgo, der den Zweiten Weltkrieg völlig unzerstört überstanden hat und zu den schönsten Fachwerkensembles Deutschlands zählt. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen das Hexenbürgermeisterhaus, das Rathaus mit dem Apothekererker und der Abteigarten.

Raus zur Wanderung

Mit dem Männchen durch den Wald

Wenn man schon mal dort ist: Rund um Lemgo gibt es so einiges an Wanderangeboten. Wir haben mit dem Lüermännchenweg eines ausgesucht, das sich auch zeitlich mit einem Besuch im Museum kombinieren lässt.

Das Symbol für den Lüermännchenweg hat eine gewisse Ähnlichkeit mit einem alten Bekannten aus der Zigarettenwerbung. © Quelle: Tourismusmarketing Lemgo

Der Heimatverein Lüerdissen kennt sich vor seiner Haustür gut aus und hat deshalb diese Route entwickelt, die Ausblicke über das Lippische Hügelland bietet. Vom Startpunkt am Wildschweingehege im Lemgoer Stadtwald geht es zunächst durch eben jenen Richtung Försterteiche und weiter zum Sportplatz. Nächstes Ziel ist der Gasthof Lallmann. Dahinter führt die Route weiter Richtung Lattberg, bevor sie dann den Luher Bach quert. Weiter führt der Weg am Waldsaum des Lattberges entlang, verlässt diesen aber am Lüerdisser Weg und knickt stattdessen Richtung Ort ab. Hier ist zunächst der Bach der Wegweiser, bis es mit einem Schlenker hinauf zum Hetberg geht. Wer von der Aussicht genug gesehen hat, nimmt den Weg hinab und gelangt über die Rickde zurück zum Ausgangspunkt.

Das Lippische Hügelland trägt seinen Namen zu recht. © Quelle: Tourismusmarketing Lemgo

Die beschriebene Tour ist 8,3 Kilometer lang, führt über gut ausgebaute Wege und erfordert überschaubare 280 Höhenmeter. Der Startort liegt am Parkplatz des Wildschweingeheges im Lemgoer Stadtwald am Lüerdisser Weg, erreichbar über die Bundesstraße 238 (Rintelner Straße). Eine Grafik zur der Wanderung finden Sie hier.

Der kleine Ausflug

Das Moorerlebnis

Herrliche Aussichten: Der Moorerlebnispfad in Resse bietet einen spannenden Rundweg durch eine faszinierende Landschaft. © Quelle: Simon Benne

Das Otternhagener Moor zwischen Resse, Otternhagen und Scharrel gehört zu den wertvollsten Mooren Niedersachsens. Dieser einzigartige Lebensraum lässt sich besonders gut auf dem Moorerlebnispfad in Wedemark-Resse erkunden. Der hat im Winter seine eigenen Reize und ist, anders als Annette von Droste-Hülshoff in „Der Knabe im Moor“ geschrieben hat, auch gar nicht schaurig. Auf dem 350 Meter langen Holzsteg informieren Tafeln mit QR-Codes über die hochspezialisierte Flora und Fauna des Hochmoores, seine Entstehung, die Nutzung durch den Menschen sowie die Bedeutung der Moore für den Klimaschutz. Der Einstieg ins Moorgelände befindet sich an der Osterbergstraße in Resse am Sportgelände. Wer noch mehr wissen will, kann sich die Dauerausstellung im Moorinformationszentrum Mooriz in Resse ansehen, die sowohl interaktive als auch multimediale Angebote bietet. Geöffnet ist an der Straße Altes Dorf mittwochs bis sonntags von 11 bis 17 Uhr.

Hannover entdecken

Die ABF ist wieder da

Aufbaustimmung: Die Freizeitmesse ABF startet am 1. Februar. Busbastler Manuel Lemke, Anja Floetenmeyer-Woltmann von der Klimaschutzagentur und Projektleiter Florian Eiben hoffen auf Besucherströme. © Quelle: Rainer Dröse

Zwei Jahre war Corona-Pause – vom 1. bis 5. Februar 2023 startet die Freizeitmesse ABF auf dem Messegelände in Hannover wieder voll durch. Mehrere Themenwelten erwarten die Besucher: Unter dem Motto „Reisen & Urlaub“ finden sie ein großes Angebot an internationalen und nationalen Zielen, von der Busfahrt bis zur Fernreise, vom Wanderurlaub bis zur Kreuzfahrt. Wer im Urlaub mobil sein möchte, ist bei „Caravaning & Camping“ richtig – hier sind die neuen Caravan- und Wohnmobilmodelle, Zelte und Zubehör zu sehen. Umfassend ist auch das Angebot im Fahrradbereich, in dem Modelle von E-Bike bis Lastenrad vorgestellt werden. Um Mobilität auf vier Rädern geht es bei „Auto & Zubehör“, regionale Fachhändler stellen ihre neuesten Modelle vor. Zudem gibt es noch den Bereich „Aktiv & Fit“. Neu ist der Bereich „Vanlife“. Dort werden liebevoll ausgebaute Kastenwagen und neue Vanmodelle präsentiert. Bauen, Immobilien, Einrichten und Garten – das sind die Themen der Baumesse B.I.G., die mit mehr als 100 Ausstellern parallel stattfindet. Geöffnet ist an den Veranstaltungstagen von 10 bis 18 Uhr. Eintrittskarten für Erwachsene kosten an der Tageskasse 14 Euro und im Online-Verkauf 12 Euro.

Wohin am Wochenende?

Und schließlich ...

Vorwiegend Kinder haben Freude am Schlittschuhlaufen auf der Kunststoffbahn auf dem Spittaplatz. © Quelle: Joachim Dege

... wäre es langsam Zeit, die Schlittschuhe auszupacken. Eislaufen kann man derzeit noch bis zum 12. Februar auf dem Spittaplatz in Burgdorf auf einer überdachten Kunsteisbahn und sich zwischendurch gastronomisch im Holzhüttendörfchen stärken. Geöffnet ist täglich von 11 bis 20 Uhr. Wer größere Eisflächen bevorzugt, geht ins Eisstadion in Wedemark-Mellendorf (vorher öffentliche Laufzeiten checken, geht hier) oder ins Eisstadion am Pferdeturm in Hannover-Kleefeld (öffentliche Laufzeiten hier). Guten Rutsch.

