HAZ „Mal raus“: Auf ins Grüne

Liebe Leserinnen und Leser,

willkommen zu unserem Freizeit-Newsletter. Mit etwas Glück hält der späte August noch sonnige Tage bereit, an denen sich Touren ins Grüne lohnen. Doch die Ferien sind vorbei, darum stellen wir Ihnen diesmal vor allem Ausflugsziele vor, die Sie bevorzugt an Wochenenden kennenlernen können – und die nicht allzu weit von Hannover entfernt sind.

Als tagesfüllenden Ausflug präsentieren wir Ihnen diesmal eine Tour in das Lehr- und Besucherbergwerk Feggendorf am Deister. Eine Tour unter Tage bietet hier Einblicke in die fast vergessene Arbeitswelt der Bergleute – und erinnert daran, dass der Kohlebergbau auch vor den Toren Hannovers einst eine wichtige Rolle spielte. Ganz in der Nähe lädt das malerische Lauenau zu einem Bummel ein.

Außerdem können Sie den Golfclub Isernhagen kennenlernen, der mit einem Charity-Turnier lockt. Und Sie können mit dem Rad zur romantischen Ruine des Hemminger Mausoleums aufbrechen und dabei ein Stück heimatlicher Geschichte erkunden.

Wir hoffen, dass unter unseren Vorschlägen etwas für Sie dabei ist. Für Tipps und Anregungen sind wir immer offen; schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an freizeit@haz.de.

Wir wünschen Ihnen noch schöne sommerliche Tage!

Ihr

Simon Benne

Der große Ausflug

Im Labyrinth unterm Deister

Es braucht nur ein paar Schritte, um in eine völlig andere Welt einzutauchen. Der Feggendorfer Stollen bei Lauenau (Kreis Schaumburg) führt direkt in ein düsteres Reich unter dem Deister. Das unterirdische Labyrinth, ausgekleidet mit Stahlträgern und Gleisen, wirkt wie eine Gegenwelt zum lichtdurchfluteten Waldesgrün draußen.

Einst gab es im Deister Dutzende solcher Kohlebergwerke. Bis heute ist der ganze Höhenzug von unterirdischen Gängen durchzogen wie ein Schweizer Käse. Der Feggendorfer Stollen wurde 1831 in Betrieb genommen, als Industriegebiet mitten im Wald. Die Deisterkohle war eine wichtige Energiequelle für das wachsende Hannover, sie befeuerte ganz buchstäblich den Aufstieg der Lindener Fabriken. Das kleine Feggendorf mauserte sich zum Bergmannsort: Vor etwa 100 Jahren waren im Stollen bis zu 130 Mann beschäftigt; Pferde zogen am Tag rund 300 große Förderwagen mit Kohle und Stein aus dem Stollen.

Der Berg ruft wieder: Florian Garbe im historischen Feggendorfer Stollen im Deister, den er mit anderen Bergbauenthusiasten wieder freigelegt hat. © Quelle: Villegas

Im Jahr 1947 wurde der Stollen offiziell stillgelegt, der Eingang stürzte ein, der Bergbau hier geriet in Vergessenheit. Vor etwa 20 Jahren jedoch machten sich einige Ehrenamtliche daran, die Grube Stück für Stück wieder instand zu setzen. Ein rühriger Verein hat mittlerweile mit viel Engagement den alten Zechenplatz wieder hergerichtet, eine Bergschmiede aufgebaut und das Zechenhaus neu errichtet. Inzwischen haben sie ein mehrere Kilometer langes Streckennetz wieder freigelegt – und sind dabei in Räume vorgestoßen, die teils seit Jahrzehnten kein Mensch betreten hatte.

Bei Führungen mit Helm und Geleucht dürfen Besucherinnen und Besucher eigenhändig Kohle hacken – und sie können erahnen, wie hart die Arbeit hier einst gewesen sein muss. Fossile Energien werden in Deutschland allmählich zum Fall fürs Museum. Der Feggendorfer Stollen bietet da eine Mischung aus Abenteuertourismus, Heimatkunde – und bewahrt die alten Bergbautechniken vor dem Vergessen.

Was kostet das und wie kommt man hin?

Führungen durch den Feggendorfer Stollen gibt es bis Ende September regelmäßig sonntags um 11 und um 14 Uhr. Der Betreiberverein bittet um Spenden von 10 Euro pro Person. Gruppen werden um Anmeldung gebeten. Warme Kleidung und feste Schuhe ein Muss. Kinder dürfen ab 6 Jahren in Begleitung von Erwachsenen mit in den Stollen hinein.

Nach Feggendorf kommt man vom Hauptbahnhof Hannover aus mit dem RE 70 bis Haste, von dort fährt ein Bus bis Lauenau, das etwa zwei Kilometer von Feggendorf entfernt liegt. Die sonntägliche Anreise gestaltet sich von Hannover aus am leichtesten mit dem Auto über B65 oder A2 (Abfahrt Lauenau) Richtung Westen. Vom Waldparkplatz am Ende der

Deisterstraße in Lauenau-Feggendorf geht es noch etwa 900 Meter zu Fuß steil bergauf zum Eingang des Stollens. Mehr Infos gibt es hier.

Rund 450 Jahre alt: das ehemalige Lauenauer Amtsschloss. Sein Vorgänger wurde vor knapp 500 Jahren zerstört. © Quelle: Bernd Althammer

Was gibt es noch?

Der Deister ist auch oberirdisch ein Ausflugsziel, das zu zahlreichen Wanderungen einlädt – etwa zum malerischen Nordmannturm. Und Lauenau bietet eine hübsche Innenstadt, in der man gleich drei Schlösser beziehungsweise Burgen ansteuern kann: das trutzig anmutende Wasserschloss (auch Amtsschloss genannt, Am Amtgraben 6) sowie die Rittergüter Schloss Meysenburg (Lange Straße 10) und Schloss Münchhausen (auch „Schwedesdorf“ genannt, Am Rundteil 9), das um 1600 im Stil der Weserrenaissance errichtet wurde. Größtenteils werden die historischen Bauten privat genutzt, Besichtigungen sind nur sporadisch möglich – doch auch von außen machen sie etwas her. Und nach dem Spaziergang gibt es ein Eis im „Dolomiti“ (Am Markt 5), oder es geht zum Essen ins romantische Forsthaus Blumenhagen. Mehr Infos zum Forsthaus-Angebot gibt es hier.

Der kleine Ausflug

Isernhagen bietet Golf im Grünen

Auf dem Grün: Klubmanager Jörg Wagner (60, von links), Präsident Hans Ulrich Schneider (67) und Simon Baumbach (27). Der Golfclub Isernhagen feiert 40-jähriges Bestehen. © Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Vor genau vier Jahrzehnten formierte sich der Golfclub Isernhagen. Malerisch auf Gut Lohne zwischen Wäldern und Weiden gelegen, bietet die Anlage seither Sport- und Naturerlebnisse der besonderen Art. Zum Abschluss der Feierlichkeiten anlässlich des 40-jährigen Bestehens gibt es am Sonnabend, 26. August, ein Charity-Golfturnier. Zuschauerinnen und Zuschauer können dieses auf Gut Lohne 22 in 30916 Isernhagen kostenlos mitverfolgen. Beginn ist um 12 Uhr, am Abend steigt eine Party mit Livemusik. Der Erlös der Feier ist für den Isernhagener Verein Glücksmomente bestimmt.

Raus mit dem Rad

Eine geschichtsträchtige Tour in Hannovers Süden

Ein romantischer Ort: Im Hemminger Waldstück Sundern liegt die pittoreske Ruine des Mausoleums von Graf Carl von Alten. © Quelle: Simon Benne

Die Route ist nicht besonders lang, sie liegt praktisch vor Hannovers Haustür – und sie bietet neben allerlei Historischem auch eine besonders naturnahe Möglichkeit zur Einkehr. Ausgangspunkt der Tour ist die Leinebrücke in der Talstraße in Laatzen. Dorthin kommt man mit dem Rad aus der City über die Veloroute 8 entlang der Hildesheimer Straße bis zur Haltestelle Eichstraße der Stadtbahnlinien 1 und 2; von dort geht es durch Eichstraße und Talstraße bis zur Leine. Hinter der Brücke gibt es auch Stellplätze für Autos.

Ein Gedenkstein erinnert hier an Hans Grunert, den Pfleger der Laatzener Masch. Hier folgt man dem Weg namens Nachtanger Richtung Westen. Rechts schlängelt sich die Leine durchs Grün, links kann man in den Wiesen Bombentrichter aus dem Krieg entdecken. Bald knickt der Weg rechts ab zur hölzernen Ziegenbocksbrücke, wo Leine und Alte Leine zusammenfließen. Der Überlieferung nach verdankt die Brücke ihren Namen dem Umstand, dass hier weiland der Zuchtbock aus Wilkenburg zu den weiblichen Tieren nach Laatzen geführt wurde (oder umgekehrt, da streiten sich die Geister).

An Bäumen hier finden sich oft Nagespuren von Bibern. Hinter der Brücke hält man sich links, dann biegt man links auf die Wilkenburger Straße Richtung Arnum ab. Schon nach wenigen Hundert Metern folgt man einem betonierten Feldweg nach rechts. An dessen Ende blickt man auf freies Feld und biegt wieder auf eine schmale Asphaltstraße nach rechts ab. Bald tauchen nun braun unterlegte Schilder auf, die den Weg zum „Denkmal Mausoleum Graf Carl von Alten“ weisen – dies ist das Ziel der Tour.

Die Ruine im malerischen Waldstück Sundern ist ein sehr romantischer Ort: Um 1842 wurde das Mausoleum für den Feldherrn erbaut, der Napoleon bei Waterloo besiegt hatte. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg verfiel der schmucke Bau. Heute wird die Ruine von einem rührigen Verein liebevoll gepflegt. Von der Leinebrücke bis hierher sind es genau 4,2 Kilometer. Auf demselben Weg geht es nun zurück nach Laatzen – doch 650 Meter vor dem Ausgangspunkt biegen wir in einen lauschigen Weg nach rechts ein, der „In den Mühlenbreiten“ heißt. Zwischen der Alten Leine und einer alten Tonkuhle schlängelt sich der pittoreske Pfad zum Wiesendachaus – einem beliebten Ausflugslokal, das zur Rast einlädt. Nördlich davon kann man im Unterholz noch das frühere Becken der Laatzener Badeanstalt erspähen, das bis etwa 1970 genutzt wurde und das die Natur sich jetzt zurückerobert – eine verwunschene Anlage.

Die Strecke ist flach, doch sie führt größtenteils über Feldwege, und insbesondere im Umfeld des Mausoleums kann das Gelände schlammig und holperig sein. Die rund 9 Kilometer lange Tour lässt sich verlängern, indem man von der Leinebrücke aus Richtung Norden über Talstraße und den links abzweigenden Steinbrink durch die Wülfeler Masch immer nordwärts zum Maschsee radelt. Die Strecke ist weit schöner als die parallel verlaufende Veloroute über die Hildesheimer Straße. Eine Karte finden Sie hier.

Mal was anderes

Ein Besuch im Haus der Religionen

Hoher Besuch: Wolfgang Reinbold mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsident Stephan Weil im Haus der Religionen, das er mit Hamideh Mohagheghi (von links) leitet. © Quelle: Simon Benne

Der Bundespräsident war schon da: Im vergangenen November besuchte Frank-Walter Steinmeier das neu gestaltete Haus der Religionen in der Böhmerstraße 8 – und würdigte dieses als „Symbol für ein vielfältiges, offenes, tolerantes Deutschland“. Die interreligiöse Begegnungsstätte sucht bundesweit ihresgleichen. Hier gibt es nicht nur Vorträge und Workshops, bei denen sich die Glaubensgemeinschaften besser kennenlernen können. Eine multimediale Dauerausstellung bietet zudem eine einzigartige Entdeckungsreise durch neun verschiedene Religionen. Allgemein geöffnet ist diese jeweils dienstags und donnerstags von 16 bis 19 Uhr oder für Gruppen nach Voranmeldung. Mehr Informationen gibt es hier.

Hannover entdecken

Eilenriederennen: Wer wird Waldmeister?

Das war einmal ein Highlight - das Eilenriederennen war mal ein Motorradspektakel. © Quelle: Hauschild

Bis in die Fünfzigerjahre war das Eilenriederennen ein Motorradspektakel, das regelmäßig im Stadtwald über die Bühne ging. Heutzutage trägt ein Lauf-Event diesen Namen: Die 19. Auflage des Eilenriederennens startet (teils auf der alten Motorradstrecke) am Sonntag, 27. August – und zwar über 5 Kilometer, 10 Kilometer und als Halbmarathon. Die Strecke führt auf asphaltierten Wegen durch den Wald. Die Startnummern werden ab 9.30 Uhr am Biergarten am Freizeitheim Lister Turm, Walderseestraße 100, ausgegeben. Weitere Infos und die Online-Anmeldung finden Sie hier. Nachmeldungen sind vor Ort ohne Aufpreis möglich.

Mit Tröte umsonst ins Busch-Museum

Musiker und Zeichner: Das Wilhelm-Busch-Museum zeigt Werke von Volker Kriegel. © Quelle: Wilhelm Busch Museum

Das Wilhelm-Busch-Museum im Georgengarten zeigt noch bis zum 31. Oktober die familientaugliche Ausstellung „Ja, was denn?!“ mit Werken von Volker Kriegel. Die Zeichnungen und Illustrationen zeigen oft Tiere, vor allem Hunde, und Menschen in teils absurden Alltagssituationen. Weil es Bezüge zu Kriegels Werk gibt, erhalten alle, die Olaf und Erwin heißen, freien Eintritt – und alle, die auf einer mitgebrachten Tröte tröten. Geöffnet ist täglich außer montags von 11 bis 17 Uhr. Für Kinder gibt es eigene Kreativecken. Mehr dazu finden Sie hier.

Radtour zu Gedenkorten der NS-Zeit

Im Jahr 1909 bekam die Döhrener Wolle laut Denkmaltopographie den „städtebaulich und künstlerisch herausragenden“ Uhrturm. © Quelle: Robin Beck

Der Verein „Gegen das Vergessen – NS-Zwangsarbeit“ lädt zu einer Fahrradtour, die zu Gedenkorten im Süden von Hannover führt. Die etwa 18 Kilometer lange Tour startet am Sonntag, 17. September, um 10 Uhr an der Üstra-Haltestelle Peiner Straße Ecke Hildesheimer Straße. Sie führt unter anderem zum Seelhorster Friedhof, zum Gelände der früheren Döhrener Wolle und zum Maschsee. An insgesamt zehn Stationen wird an Zwangsarbeit und Diktatur in der NS-Zeit erinnert. Eine Anmeldung ist bis zum 8. September unter Telefon (0511) 326301 oder per E-Mail an info@ra-beitlich.de erforderlich.

Ukrainische Kulturtage

Zum ukrainischen Nationalfeiertag finden in Hannover vom 24. bis 26. August die Ukrainischen Kulturtage statt. © Quelle: Christian Behrens

Anlässlich des ukrainischen Nationalfeiertages gehen in Hannover vom 24. bis 26. August die Ukrainischen Kulturtage über die Bühne. An verschiedenen Orten stehen Livekonzerte, Modeschauen, Kundgebungen, Filme und Aktionen für Kinder auf dem Programm. Unter anderem gibt es am Donnerstag, 24. August, 20 Uhr, ein Konzert für die Freiheit mit der Lothar Krist Big Band im Hof des Künstlerhauses an der Sophienstraße. Das Programm finden Sie hier.

Synagogen in der Christuskirche

Kirchen und Synagogen: Alexander Dettmar hat sich auf die Darstellung von Gotteshäusern spezialisiert. © Quelle: Villegas

Der Künstler Alexander Dettmar hat eine Berufung darin gefunden, jene Synagogen zu malen, die in ganz Europa einst von den Nazis zerstört wurden. In der Christuskirche ist jetzt seine Ausstellung „Heilige Orte“ zu sehen. Neben der 1938 niedergebrannten hannoverschen Synagoge und weiteren jüdischen Gotteshäusern sind in den Gemälden auch zahlreiche Kirchen porträtiert. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 1. Oktober jeweils donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 12 bis 18 Uhr.

Das ist in Hannover los:

Hier lesen Sie unsere Freizeittipps und Termine.

Und schließlich ...

Elektrisch unterwegs: In der Ausstellung im "aufhof" ist auch das Bild dieses Hawa-Autos zu sehen. © Quelle: Privat

… steht im „Aufhof“ eine Oldtimer-Ausstellung zum Thema Elektromobilität auf dem Programm: Vom 26. August bis zum 28. Oktober ist im früheren Kaufhof-Gebäude an der Schmiedestraße die Ausstellung „Alternativ mobil“ zu sehen, die ein gutes Dutzend historische E-Fahrzeuge zeigt – etwa ein rund 100 Jahre altes HAWA-Elektromobil, made in Hannover. Geöffnet ist jeweils dienstags bis sonnabends von 10 bis 18 Uhr.

