HAZ „Mal raus“: Edles im Kloster und eine Runde um den See

Liebe Leserinnen und Leser,

dieser Newsletter ist ein wenig mit Vorsicht zu genießen, denn es geht auch um Alkohol. Maßhalten ist angesagt, zumal in der laufenden Fastenzeit.

Das Kloster Wöltingerode am Harzrand ist für seine edlen Brände bekannt. Nicht nur deswegen lohnt das Gut einen Besuch, der sich außerdem mit einer Wanderung verbinden lässt, die wir Ihnen empfehlen. In Hannover können Sie aus aktuellem Grund die Kolonialismus-Ausstellung im Historischen Museum anschauen. Der Verein Stattreisen hat Führungen unter dem Motto „Kurz und gut“ in sein Programm aufgenommen - wie wäre es zum Beispiel mit einer rund um den Aegi?

Langsam können wir auf den Frühling warten, mit dem sich die Angebotspalette für Aktivitäten im Freien wieder erhöht. Wenn Sie entsprechende Tipps, Anregungen und Termine haben, freuen wir uns über eine E-Mail an die Adresse freizeit@haz.de

Bleiben sie munter und gesund.

Ihr

Bernd Haase

Der große Ausflug

Das spezielle Kloster am Harzrand

Das Kloster Wöltingerode im nördlichen Harzvorland ist für edle Spirituosen bekannt, die in der gutseigenen Brennerei hergestellt werden. Zu bieten hat es aber noch mehr - sonst gäbe es keinen Klostererlebnisweg.

Altes Gemäuer: Das Kloster geht in seinen Ursprüngen bis auf das Jahr 1174 zurück. © Quelle: Tourismusverband Nördliches Harzvorland

Im Jahr 1676 ereignete sich im Kloster Wöltingerode, gegründet mehr als 500 Jahre zuvor und damit ältestes Zisterzienserinnenkloster in Niedersachsen, etwas, das bis heute nachwirkt. Ein Großbrand zerstörte große Teile der Gebäude und beschädigte auch die Kirche der Anlage bei Vienenburg im nördlichen Harzvorland. Um den Wiederaufbau finanzieren zu können, gründete der damalige Propst eine Brennerei auf dem Gutsgelände, die 1682 ihren Betrieb aufnahm. Sie ist bis heute Aushängeschild des Klosters und maßgeblich für dessen Bekanntheitsgrad verantwortlich.

Gebrannt wird in Wöltingerode handwerklich, der dazu benutzte Weizen stammt von eigenen Feldern. Der Feinbrand lagert mindestens ein Jahr in Eichenfässern, bevor ihn Destillateurmeister Dany Mailah und seine Mitarbeiter dann zu Edelbränden und Likören verarbeiten. Das machen sie so gut, dass die hochprozentigen Spezialitäten mittlerweile überregional im Handel erhältlich sind.

Ein Blick in die Brennerei mit ihren Geräten aus Kupfer. © Quelle: Tourismusverband Nördliches Harzvorland

Wer das Klostergut entdecken will, kann sich auf den Erlebnisweg machen. Bestandteil ist die Klosterkirche, die in ihren Anfängen aus dem 12. Jahrhundert stammt, aber mehrfach umgebaut wurde und Anbauten erhielt. Inneneinrichtung und Turm stammen aus der Barockzeit. Weitere Stationen sind außer der Brennerei mit ihrer historischen Dampfmaschine die Imkerei, der Klostergarten, das Dammwildgehege und das Restaurant Klosterkrug mit Biergarten. Eher ungewöhnlich: Im ehemaligen Mühlengebäude ist heute das Lachscenter untergebracht - die Fischart war einst in der Oker heimisch. Das Center bietet eine teils interaktive Erlebnisausstellung über den Lachs und andere heimische Fischarten.

Was kostet das und wie kommt man hin?

Das Klostergelände ist täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet und lässt sich individuell erkunden. Außerdem gibt es unterschiedliche, kostenpflichtige Führungen - eine entsprechende Übersicht und Kontaktdaten finden Sie hier. Die postalische Anschrift lautet Wöltingerode 1, 38690 Goslar. Mit dem Auto kommt man von Hannover aus über die Autobahn 7 und dann weiter über die Bundesstraße 6 Richtung Goslar zum Ziel; das sind 87 Kilometer Wegstrecke. Per Bahn ist Vienenburg mit Regionalzügen inklusive Umstieg in Goslar erreichbar, dazu kommt dann ein etwa drei Kilometer langer Fußmarsch zum Klostergut.

Was gibt es noch?

Frischer Glanz: Das Rathaus mit dem Welterbezentrum in Goslar ist 2022 nach langjähriger Sanierung wiedereröffnet worden. © Quelle: Swen Pförtner/dpa

Wenn man schon mal in der Gegend ist, Teil 1: Von Wöltingerode aus sind es nur zehn Kilometer bis Goslar. Die Mittelalterstadt mit Kaiserpfalz, gotischem Rathaus und Zwinger ist immer einen Besuch wert. Man kann dort gut bummeln und natürlich auch einkehren.

Raus zur Wanderung

Die Vienenburger Runde

Wenn man schon mal in der Gegend ist, Teil 2: Das Kloster Wöltingerode liegt an ausgeschilderten Wanderstrecken. Eine davon verbindet es mit Vienenburg, dem Vienenburger See und dem Waldgebiet Harly.

Das Empfangsgebäude des Vienenburger Bahnhofs ist eines der ältesten seiner Art in Deutschland. © Quelle: Tourismusverband Nördliches Harzvorland

Wer mit der Bahn zu dieser Wanderung anreist, kann beim Ausstieg in Vienenburg ruhig einen Moment innehalten. Das Empfangsgebäude des Bahnhofs stammt aus dem Jahr 1840 und gehört damit zu den ältesten in Deutschland. Es beherbergt heute ein allerdings nicht ständig geöffnetes Eisenbahnmuseum. Vom Bahnhof führt die Route zunächst zum Südufer des Vienenburger Sees, dann über den Hurlebach und die Oker Richtung Harly.

Das Waldgebiet liegt auf einem sachten Höhenzug, den man zunächst fast schnurgerade durchmisst. So gelangt man zum Harly-Turm, dessen Architektur man mit Wohlwollen als eigenwillig bezeichnen darf. Von dort aus hat man einen Blick bis zum Brocken im Harz oder zum Elm - allerdings nur, wenn auf dem Turm eine Fahne weht als Signal, dass er geöffnet ist. Als Rastplatz taugt das Areal aber allemal.

Der Harlyturm wurde zwischenzeitlich vor dem Verfall gerettet und sieht seitdem unkonventionell aus. © Quelle: Tourismusverband Nördliches Harzvorland

Nächstes Etappenziel, wenn auch leicht abseits des Weges, ist ein Mammutbaum. Der Riese, ein Solitär in dieser Gegend, hat einen Stammumfang von fast viereinhalb Metern und besticht durch seinen geraden Wuchs. Danach führt die Strecke aus dem Wald heraus und wendet sich dann durch Feld und Flur Richtung Kloster Wöltingerode, von dem weiter oben schon die Rede war. Weiter geht es längs der Oker zum Vienenburger See, der über Nord- und Westufer halb umrundet wird. Jetzt liegt der Bahnhof schon nahe, und der Kreis schließt sich.

Aussicht: Blick vom Bootsanleger über den Vienenburger See zum Harly. © Quelle: Tourismusverband Nördliches Harzvorland

Die beschriebene Tour ist 12,2 Kilometer lang und führt über gut begehbare Wege. Da es ein Rundkurs ist, kann man sowohl am Bahnhof in Vienenburg als auch am Kloster Wöltingerode einsteigen. Eine Grafik zu dieser Tour finden Sie hier. Wer eine kürzere, nur etwa halb so lange Runde gehen will, verzichtet auf die Passage durch den Harlywald. Stattdessen führt die Strecke zunächst vom Bahnhof aus über die Nordseite des Vienenburger Sees nach Wöltingerode und dann über dessen Südseite zurück.

Der kleine Ausflug

Ein neuer Blick auf den Aegi

Der Aegidientorplatz ist mehr als nur einer der größten Verkehrsknoten Hannovers. © Quelle: Philipp von Ditfurth

Kaum ein Platz in Hannover hat sich so häufig und grundlegend verändert wie der Platz vor dem einstigen Aegidientor. Was genau im Lauf der Jahrhunderte passiert ist, erfährt man bei der Führung „Der Aegi - zwischen Kunst und Kommerz“, die der Verein Stattreisen für Gruppen anbietet. Sie ist Bestandteil der neu eingeführten Reihe „Kurz und gut“, deren Führungen immer eine Stunde dauern. Auch Ziele wie Linden oder die Leine im Altstadtbereich sind im Programm. Weitere Informationen finden Sie hier.

Hannover entdecken

Die koloniale Vergangenheit

Briefmarken und Banknoten aus Hannovers aus den Zeiten des Kolonialismus sind im Historischen Museum zu sehen. © Quelle: Katrin Kutter

Das Thema Kolonialismus ist in Hannover gerade aus zwei Gründen aktuell. Zum einen will die Ratsmehrheit einen Beirat einrichten, der das lange verdrängte Kapitel der Geschichte aufarbeitet. Zum anderen läuft im Historischen Museum in der Altstadt schon seit knapp einem Jahr die Ausstellung „Von goldenen Kutschen und kolonialer Vergangenheit“, die gerade wegen der Publikumsresonanz bis Oktober verlängert wurde. HAZ-Redakteur Simon Benne hat sie sich angesehen; seinen Bericht finden Sie hier.

Wohin am Wochenende?

Und schließlich...

Im HCC kommt Wein auf die Messetische. © Quelle: Frank Wilde

...wäre da noch ein Angebot für Weinfreunde, die schon mal erkunden und testen wollen, was demnächst so auf den Tisch kommt. Das geht bei der Veranstaltung „HannoverWeinFrühling“ am Sonnabend, 25. Februar, 12 bis 19 Uhr, und Sonntag, 26. Februar, 12 bis 18 Uhr in der Niedersachsenhalle des Congress Centrums am Theodor-Heuss-Platz. Schwerpunkt sind die neuen Weine des Jahrgangs 2022 sowie diejenigen für die Spargelsaison. Tickets kosten an der Tageskasse 20 Euro, im Preis sind Verkostungen enthalten. Man muss aber mindestens 21 Jahre alt sein, um bei Letzteren dabei zu sein. Kinder haben freien Eintritt.

Die wichtigsten News aus Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach

