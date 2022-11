HAZ „Mal raus“: Eine Schlacht und viel Licht

Liebe Leserinnen und Leser,

wir sind im Advent angekommen und damit endgültig in der dunklen Jahreszeit. So dunkel, wie zu erwarten stand, ist sie aber nicht. Trotz aller Appelle zum Energiesparen gibt es jede Menge Illuminationen und Lichterspektakel, sei es im Zoo Hannover, in der Burgdorfer Altstadt, auf dem Weihnachtsmarkt oder in der Marktkirche - immer verbunden mit dem Hinweis, dass verbrauchsärmere LED-Technik zum Einsatz kommt. Vorweihnachtlich geht es auch auf dem Adventsweg zu, den sich die Kirchengemeinden der Landeshauptstadt ausgedacht haben.

Doch nun zu etwas ganz anderem: In dieser Woche kam die Nachricht, dass Forschungsergebnisse den Ort Kalkriese im Osnabrücker Land als Schauplatz der Varusschlacht zwar nicht gesichert nachweisen, aber doch nahelegen. Das hat uns auf die Idee gebracht, Ihnen einen Besuch im dortigen Museum und Park zu empfehlen. Und wenn sie wandern wollen, finden wir eine Tour im Solling als lohnenswert.

Eine besinnliche Vorweihnachtszeit wünscht Ihnen

Bernd Haase

Der große Ausflug

Als die Römer frech geworden ...

... zogen sie hoch nach Deutschlands Norden - so beginnt ein spöttelndes Gedicht über die Varusschlacht. War Kalkriese bei Osnabrück der Schauplatz der legendären Auseinandersetzung zwischen Römern und Germanen? Darüber wird gestritten. Jetzt legen metallurgische Forschungen an Fundstücken nahe, dass das wahrscheinlich ist. Wie es sich abgespielt haben könnte und wie der aktuelle Stand der Wissenschaft aussieht, lässt sich mit einem Besuch im Museum und Park Kalkriese erkunden.

Ein Besuchermagnet: Das Museum in Kalkriese bei Osnabrück erinnert an die legendäre Varusschlacht. © Quelle: Osnabrücker Land, Thomas M. Weber

„Die Berge waren von Schluchten durchzogen, und die Bäume standen dicht und hoch.“ So beschreibt der römische Chronist Cassius Dio die Szenerie, in der drei römische Legionen anno 9 n. Chr. unter ihrem Feldherren Publius Quinctilius Varus gegen germanische Stammeskrieger mit dem Cherusker Arminius an der Spitze aufgerieben wurden und dadurch die Eroberung der Gebiete zwischen Rhein und Elbe zum Stillstand geriet. Der Mythos wurde über die Jahrhunderte immer wieder politisch in Dienst genommen, auch als angebliche Geburtsstunde wackerer niedersächsischer Stammesart. Berge mit bewaldeten Schluchten gibt es viele. Die Suche nach dem Schlachtort beschäftigt Historiker, Forscher und Laien. Die Mehrheit von ihnen vermuten nun Kalkriese im Landkreis Osnabrück als des Rätsels Lösung. Metallurgische Begutachtungen von Fundstücken durch Forscher des Deutschen Bergbaumuseums stützen nun diese These.

Experten haben Fundstücke aus Kalkriese genauer unter die Lupe genommen. © Quelle: Friso Gentsch/dpa

Seit 30 Jahren finden in Kalkriese wissenschaftliche Untersuchungen statt, der Ort ist auch ein Bodendenkmal. Das 2002 eröffnete Museum am Standort versteht sich als Schaufenster aktueller Wissenschaft. Die Ausstellung zur Varusschlacht präsentiert einen Gesamtüberblick und liefert darüber hinaus Einblicke in die Lebenswelten der Römer und Germanen. Faszinierend ist zum Beispiel eine Aussprache zwischen Varus und Arminius, die mit moderner Technik zustande gekommen ist. Es gibt Modelle, Illustrationen und überraschende Effekte. Dazu bietet das Museum auch immer wieder Sonderausstellungen.

Seit dem Jahr 2000 ist der 20 Hektar große Park Teil des Museums. Er verschafft dem Besucher mit seinen Bächen, Brücken und Gehölzen eine Kulisse zum Spazieren und dazu, eigene Überlegungen zur Varusschlacht anzustellen. Das geht in den Pavillons, in denen Vorstellungskraft gefragt ist. Der mögliche Weg, den die Römer genommen haben, ist mit Platten nachgezeichnet. Und im Übrigen ist der Park auch immer wieder Schauplatz von Veranstaltungen - wie natürlich den Römer- und Germanentagen.

Bei den Römer- und Germanentagen stellen Darsteller aus ganz Europa die historischen Zeiten nach. © Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Wie kommt man hin und was kostet das?

Kalkriese ist von Hannover aus mit dem Auto über die Autobahnen 2 bis Bad Oeynhausen und 30 über Osnabrück erreichbar; das sind gut 150 Kilometer. Geöffnet ist in den Wintermonaten bis März dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 9,50 Euro, ermäßigt 6,50 Euro. Außerdem sind Familienkarten im Angebot. Die postalische Anschrift lautet Venner Straße 69 in Bramsche-Kalkriese.

Diese symbolträchtige Türklinke gewährt Zugang zum Rathaus von Osnabrück mit seinem Friedenssaal. © Quelle: Bernd F. Meier/dpa-tmn

Was gibt es noch?

Ein Abstecher nach Osnabrück ist immer drin, das dortige Rathaus ist als Schauplatz der Verhandlungen zum Westfälischen Frieden weithin bekannt. Es gibt weitere Sehenswürdigkeiten, Shoppingmöglichkeiten, viel Grün und aktuell den Weihnachtsmarkt.

Der kleine Ausflug

Burgdorf strahlt

Mit lodernden Fackeln leuchtet Burgdorfs Feuerwehrnachwuchs um die Wette mit den 230.000 LEDs der Weihnachtsbeleuchtung. © Quelle: Martin Lauber

Burgdorf bringt in diesen Tagen Licht ins Dunkel. Noch bis zum Neujahrstag laufen in der früheren Kreisstadt die Lichtwochen mit der illuminierten Marktstraße, die dort seit 17 Jahren zum vorweihnachtlichen Programm zählen. Idee ist es, den Einkauf dort noch attraktiver zu machen und die Adventszeit stilvoll einzuläuten. Burgdorf lohnt immer einen Abstecher - beispielsweise mit dem Kino Schauburg oder dem Stadtmuseum mit seinen überraschenden Ausstellungen. Und wer mag, kann auf dem Spittaplatz den Weihnachtsmarkt besuchen. Der ist nicht groß und lang, sondern klein und fein.

Raus zur Wanderung

Von Uslar zum Sollingturm

Die Wege am Sollingturm sind den Sommer über instand gesetzt worden. Das könnte ein Grund sein, dort zu wandern - und ein weiterer die Aussicht über den Höhenzug hinaus weit ins Land.

Revierförster Sebastian Tews (rechts) und Frank Jörn als Turmbeauftragter zeigen, wo es langgeht. Auch die Beschilderung ist neu. © Quelle: Michael Rudolph

Zum Sollingturm führen viele Wege. Einer beginnt am Badeland am nördlichen Rand der Kleinstadt Uslar und folgt zunächst dem Pilgerweg, der von Volkenroda in Thüringen nach Loccum in der Nähe des Steinhuder Meeres führt. Wir machen es weit kürzer, gehen auf dem Pilgerweg in den Wald, passieren eine Schutzhütte und erreichen nach knapp 4 Kilometern Strecke den Sollingturm auf dem 444 Meter hohen Strutberg. Der Turm ist 36 Meter hoch, wurde in den 1930er-Jahren erbaut und besticht nicht gerade als architektonisches Juwel. Dafür gibt es den Rundblick über den Solling bis zum Gaußturm bei Dransfeld und natürlich auch bis zum Brocken im Harz.

Wer auf den Sollingturm will, muss 161 Stufen steigen. © Quelle: Stadt Uslar

Vom Turm aus führt die Strecke weiter auf dem Pilgerweg und zunächst etwas bergab. Kurz hinter einem Waldteich biegt sie nach rechts ab. An der Westseite des Waldstücks gibt es nun die nächsten Ausblicke - dieses Mal ins Ital. An einer Weggabelung ist der schon vertraute Abschnitt des Pilgerwegs wieder erreicht. Es folgt noch ein Schlenker bergab aus dem Wald heraus nach Eschershausen. Von dort aus weist der Mühlenbach den Weg zurück Richtung Uslar. Dort kann man sich den Platz mit dem schmucken Rathaus sowie die Bürgerhäuser mit ihren Fachwerkfassaden anschauen - und natürlich auch einkehren.

Das Rathaus von Uslar hat ein kupfernes Uhrturmdach. © Quelle: Verband Solling-Vogler-Region

Die beschriebene Wanderung ist 12,3 Kilometer lang, führt über gut ausgebaute Straßen und Wege und ist mit insgesamt 680 Höhenmetern als mittelschwer eingestuft. Der Startpunkt in Uslar ist von Hannover aus mit dem Auto auf der Bundesstraße 3 bis Einbeck und dann weiter auf Landesstraßen über Dassel zu erreichen. Das sind rund 105 Kilometer. Eine Grafik zu dieser Tour finden Sie hier.

Hannover entdecken

Auf dem Adventsweg durch die City

Pastor Stephan Lackner präsentiert symbolisch die zweite Auflage des Adventswegs. © Quelle: Nina Chemaitis

Irgendwie ist der reitende Ernst August auf seinem Denkmal vor dem Hauptbahnhof ja ein Kollege der Heiligen Drei Könige, und sein Name erinnert an den biblischen Kaiser Augustus. Also ist das Reiterstandbild ein idealer Startpunkt für den interaktiven Adventsweg, den sich Kirchengemeinden der Landeshauptstadt als ökumenisches Projekt ausgedacht haben. „Wir verbinden historische Sehenswürdigkeiten mit den Themen Weihnachten und Advent“, sagt Pastor Stephan Lackner. Der Adventsweg führt über neun Stationen und ist verbunden mit einem Quiz. Wer mitmachen will, benötigt ein Smartphone und die kostenlose App Actionbound. Dort in der Suchfunktion einfach „Adventsweg Hannover“ eingeben - dann kann es losgehen.

Mal was anderes

Predigten unter Sternen

In der Marktkirche: Ella Marie (6) unter dem illuminierten Gewölbe. © Quelle: Christian Behrens

Wie eine verwunschene Kathedrale aus bunten Farben sieht Hannovers Marktkirche in der Altstadt aus - das Gewölbe ist illuminiert. Bewundern lässt sich der staunenswerte Sternenhimmel während der 14-teiligen Veranstaltungsreihe „Adventskalender“. Dabei stehen bis zum 22. Dezember jeweils montags, dienstags donnerstags und sonnabends von 17 Uhr an Predigten auf dem Programm, bei denen Prominente biblische Texte auslegen. Mehr Eindrücke und das Programm finden Sie hier.

Wohin am Wochenende?

Das ist am Sonnabend in Hannover los: Tipps und Termine

Das ist am Sonntag in Hannover los: Tipps und Termine

Und schließlich ...

Weihnachtliche Tafel: Die Gans ist angerichtet. © Quelle: Ilona Hottmann

... ist jetzt nicht nur die Zeit für Apfel, Nuss und Mandelkern, sondern für festlich zubereitete Gänsebraten. HAZ-Feinschmecker und Restauranttester Hannes Finkbeiner hat sich darüber Gedanken gemacht und ein paar Tipps parat. Seinen Bericht lesen Sie hier.

