HAZ „Mal raus“: Eine Zeitreise und eine Tour zum Flughafen

Liebe Leserinnen und Leser,

das wird sie nicht unbedingt überraschen: Wir haben in unseren aktuellen Freizeit-Newsletter viel Österliches gepackt. Es ist nun aber so, dass die meisten unserer Vorschläge nicht nur für die Festtage geeignet sind.

Das Freilichtmuseum Kiekeberg zum Beispiel lohnt immer einen Besuch, wenn Sie Lust auf Wissenswertes und Nostalgie verspüren. Unser Wandervorschlag im Deister hat zwar einen österlichen Bezug, wenn man die nötige Fantasie mitbringt, macht aber auch sonst Spaß. Und wenn Sie noch nie von Fußball-Minigolf gehört haben, dann können Sie das mit der Lektüre dieser Ausgabe ändern.

Wir hoffen, dass für Sie etwas dabei ist. Falls nicht, können Sie gerne in früheren Ausgaben unseres Freizeit-Newsletters stöbern. Sie finden sie hier.

Schöne Feiertage wünscht Ihnen

Bernd Haase (kein Künstlername)

Der große Ausflug

Eine Reise in die Vergangenheit

Geschichte zum Anfassen bietet das Freilichtmuseum am Kiekeberg im Kreis Harburg südlich von Hamburg. Genau genommen führt ein Rundgang über das weitläufige Areal gleich in mehrere historische Epochen Norddeutschlands. Herzstück des Museums sind dabei jeweils die Gebäude, in deren Architektur und Innenausstattung sich das einstige Leben der Menschen zwischen Marsch und Heide spiegelt.

Im Museum erleben die Besucher historische Höfe aus der Heide- und der Marschlandschaft – und noch viel mehr. © Quelle: Carolin George

70 Jahre alt wird das Museum in diesem Jahr, und dazu passend harrt das aktuell spannendste Projekt seiner Vollendung. Mit der „Königsberger Straße“ bauen die Museumsmacher seit vier Jahren für 6 Millionen Euro eine typische Straße der Nachkriegszeit nach. Eine Tankstelle, Baujahr 1954, wurde bereits aus Stade hierher versetzt, dazu kamen eine Ladenzeile mit sechs Geschäften und klassische Einfamilienhäuschen. Ein original erhaltenes Flüchtlingshaus aus der Aufbauzeit nach dem Zweiten Weltkrieg vollendet den Straßenzug und soll im Juni eröffnen.

In der Drogerie an der Königsberger Straße finden Besucher Produkte aus den 1960er-Jahren. © Quelle: Philipp Schulze/dpa

Zum Geburtstag läuft im Museum die Sonderausstellung „Dinge-Objekte-Exponate: Vom Schattendasein ins Rampenlicht“. Über persönlich ausgewählte Gegenstände wie etwa historische Radios oder Bügeleisen erzählen Menschen aus der Region ihre Geschichte zum Freilichtmuseum.

Kinder können auf dem Gelände nach Herzenslust Scheunen, Speicher und reetgedeckte Hallenhäuser erkunden. Ein Heidedorf ist praktisch komplett nachgebaut. Im Agrarium wird die Entwicklung von Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion unter anderem anhand von alten Erntegeräten illustriert, welche die Herzen von Technikfans höher schlagen lassen. Bei Regenwetter lockt die Ausstellung „Spielwelten“ mit historischem Spielzeug – wozu mittlerweile auch schon Barbies, Matchbox-Autos und das frühe Videospiel „Pacman“ zählen.

Zwischen den historischen Gebäuden tummeln sich Pommersche Gänse, Hausziegen und Ferkel der Rasse Bentheimer Landschwein, die vom Aussterben bedroht ist. In historischen Gebäuden führen ehrenamtliche Darsteller zeitweise vor, wie das Leben in früheren Zeiten dort ablief. Manches an dieser Zeitreise ganz eigener Art erinnert an Meyers Hof im Zoo Hannover – nur dass das Freilichtmuseum am Kiekeberg noch weitläufiger ist.

Die Mitarbeiter kultivieren auch historische Pflanzen. Hier setzen Torsten Riebesel (links) Adrian Schmidt die Kartoffel des Jahres. © Quelle: Philipp Schulze/dpa

Auch historische Pflanzen haben am Kiekeberg ihre Heimat. Jahr für Jahr wird hier zum Beispiel die „Kartoffel des Jahres“ ausgerufen. Aktuell ist es der „Angeliter Tannenzapfen“, festkochend, mit hellem Fruchtfleisch und von länglicher Form. Probieren Sie mal.

Wie kommt man hin und was kostet das?

Die postalische Anschrift des Freilichtmuseums lautet Am Kiekeberg 1 in 21244 Rosengarten Ehestorf. Mit dem Auto fährt man von Hannover über die A7 bis zur Abfahrt Hamburg-Marmstorf und folgt dann der Ausschilderung, das sind 140 Kilometer. Mit der Bahn geht es nach Hamburg-Harburg und dann weiter mit der Buslinie 340, das dauert gut zwei Stunden. Geöffnet ist dienstags bis freitags von 9 bis 17 Uhr; sonnabends, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Eintrittskarten für Erwachsene kosten 11 Euro, Kinder und Jugendliche dürfen umsonst rein. Außerdem sind Gruppenkarten im Angebot.

Was gibt es noch?

Den Wildpark Schwarze Berge in zwei Kilometer Entfernung zum Freilichtmuseum. Hier leben heimische Tiere, und man kann ihnen ganz nahe kommen. Entsprechende Informationen finden Sie hier.

Raus mit dem Rad

Vom Maschsee zum Flughafen und zurück

Der Airport in Langenhagen ist nicht nur Start- und Landeplatz für Flugzeuge, sondern präsentiert sich auch als Ausflugsziel. Es gibt dort die Erlebnisausstellung „Welt der Luftfahrt“ und die Aussichtsterrasse. Außerdem hat die Strecke vom Maschsee in Hannover aus dorthin genauso ihre Reize wie diejenige zurück über den Silbersee, die List und die Eilenriede.

Durch den Georgengarten geht es Richtung Herrenhausen. © Quelle: picture alliance / dpa

Startpunkt ist der Hellebardier am Maschsee-Nordufer. Die Strecke folgt zunächst der ausgeschilderten Regionsroute 8 mit dem Endpunkt Wedemark-Elze/Bennemühlen. Am Westufer des Maschsees geht es bis zum Schnellen Graben und von dort aus am Ihme-Ufer entlang. Es folgen Georgengarten und der Haupteingang zum Großen Garten in Herrenhausen.

Weiter geht es durch die Kleingartenanlagen von Burg und Vinnhorst zum Mittellandkanal, der nun ein Stück weit den Weg weist. Am Kraftwerk Stöcken ist es damit vorbei. Durch Wohngebiete und die Feldmark geht es Richtung Berenbostel und Stelingen. Hinter dem Ort wird es endgültig ländlich. Dort fließt der Scheidegraben als Wegweiser Richtung Flughafengelände.

Am Flughafen in Langenhagen lassen sich startende und landende Maschinen beobachten. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa (Symbolbild)

Am Westende des Airports führt die Tour durch Wald und Flur Richtung Kananohe. Dort verlässt die Strecke die Regionsroute 8. Sie knickt stattdessen nach rechts ab und führt durch das Dörfchen Evershorst mit dem Gestüt und den grasenden Pferden auf den Weiden zur Flughafenstraße. Nach etwas mehr als einem Kilometer ist man dann an den Terminals angekommen.

Für den Rückweg nach Hannover geht es zunächst an der trubeligen Flughafenstraße entlang zum Pferdemarkt und weiter über die Karl-Kellner-Fahrradstraße zum Langenhagener Zentrum. Durch den Stadtpark geht es zum Wietzeblick. Nächstes Etappenziel ist der Silbersee, Ausflugsziel auf der Stadtgrenze zwischen Langenhagen und Hannover. Vahrenheider Markt, Lister Bad, Lister Platz und die nördliche Eilenriede sind die Stationen am Weg Richtung City. Spätestens am Friedrichswall zu Füßen des Glaspalastes der Norddeutschen Landesbank umtost einen wieder der Lärm der Großstadt. Durch die Willy-Brandt-Allee erreicht die Tour wieder den Maschsee.

Der Silbersee bietet sich für eine Rast an. © Quelle: Konstantin Klenke (Archiv)

Die beschriebene Tour ist 48,7 Kilometer lang und führt über gut ausgebaute Straßen und Wege. Steigungen gibt es nicht. Wer abkürzen will: Zurück vom Flughafen in Hannovers Innenstadt kann man mit der S-Bahn-Linie 5 fahren, dann ist die Radfahrstrecke knapp 32 Kilometer lang. Eine Grafik zu dieser Tour finden Sie hier.

Raus zu Ostern

Ein Spaziergang fast wie bei Goethe

Der Osterspaziergang aus Goethes Faust dürfte der bekannteste Spaziergang der deutschen Literaturgeschichte sein. Eine Szenerie mit Anhöhe, Bach, Stadt und promenierendem Volk, wie sie der Dichterfürst beschrieben hat, lässt sich in Hannover nicht finden - mit etwas Fantasie aber im Bullerbachtal im Deister bei Barsinghausen.

Bei Goethe folgt den Osterspaziergängern ein schwarzer Hund, der sich später als Mephistopheles entpuppt. Die Tiere auf unserem Bild sind unverdächtig. © Quelle: Philipp von Ditfurth

Ausgangspunkt für die Wanderung durch eines der schönsten Waldtäler im Deister ist das Naturfreundehaus in Barsinghausen. Von dort aus geht es rechts des Bullerbachs, der natürlich vom Eise befreit ist, zum sogenannten Berliner Platz. An der Gabelung führt der Weg links hoch Richtung Kamm. Von grünender Flur, wie es bei Goethe heißt, ist noch nicht viel zu sehen. Dafür kommt man ins frühere Kohlebergbaugebiet mit entsprechenden Informationstafeln.

Nach einer Bachquerung folgt ein steileres Stück zur Kreuzbuche. Für eine größere Runde nimmt man von dort aus den Weg geradeaus Richtung Heisterburg und weiter zur Bantorfer Höhe. Buntes Gewimmel wie bei Goethe beschrieben kann man sehen - allerdings neuzeitlicher unten in Form des Verkehrs auf der Autobahn. Schöner ist der Blick auf das Deistervorland in Richtung Hannover auf dem Rückweg zum Naturfreundehaus.

„Hier ist des Volkes wahrer Himmel, zufrieden jauchzet groß und klein: Hier bin ich Mensch, hier darf ich´s sein“, monologisiert der Faust am Ende seines Osterspaziergangs. Wenn für diesen Gemütszustand ein Getränk oder eine Kleinigkeit zum Essen als Grundlage reicht, ist man im Naturfreundehaus täglich außer donnerstags von 11.30 bis 18 Uhr gut bedient.

Bei Hohenbostel geht der Blick über das Deistervorland mit der Stadtsilhouette Hannovers im Hintergrund. © Quelle: Philipp von Ditfurth

Die geschilderte Tour ist 10,4 Kilometer lang. Sogar 16 Kilometer sind es, wenn man mit der S-Bahn nach Barsinghausen fährt und auch den Weg zum Wanderparkplatz am Naturfreundehaus zu Fuß zurücklegt. Abkürzen auf 7 Kilometer lässt sich die Wanderung durch Verzicht auf den Schlenker zur Bantorfer Höhe. Stattdessen folgt man von der Kreuzbuche aus zunächst der Ausschilderung Richtung Hohenbostel und dann derjenigen Richtung Barsinghausen. So gelangt man über die Königsallee wieder ins Bullerbachtal und zum Naturfreundehaus. Dessen postalische Adresse lautet schlicht: Im Bullerbachtal. Eine Grafik zu dieser Wanderung finden Sie hier.

Im Zoo Hannover sind die Ostersymbole nicht zu übersehen. © Quelle: Frank Wilde

Die Feiertage über Ostern sind eine gute Gelegenheit für einen Ausflug in der Region Hannover. Es gibt viele spezielle Angebote gerade für Familien mit Kindern - im Zoo beispielsweise, in den Herrenhäuser Gärten oder im Park der Sinne. Wir haben ein paar Tipps und Termine zusammengestellt. Sie finden Sie hier.

Mal was anderes

Golf mit Fußbällen

Der Activity Park am Steinhuder Meer ist mit maritimen Elementen eingerichtet. © Quelle: Activity Park

Fußball und Minigolf kennt wohl jeder, aber Fußball-Minigolf? Die etwas andere Sportart kombiniert beides, indem man mit echten Fußbällen auf klassischen Minigolfbahnen im XXL-Format das Ziel anvisiert. Ausprobieren kann man das im Activity Park Hagenburg am Steinhuder Meer. Die Anlage an der Straße Lütgen Hagen bietet noch mehr - Adventure Golf oder Fußball-Billiard zum Beispiel. Informationen über Öffnungszeiten und Eintrittspreise finden Sie hier.

Hannover entdecken

Schätze aus der Natur

Sabine Wilp zeichnet für die Ausstellungen in der Handwerksform verantwortlich. © Quelle: Navid Bookani

Wenn man Kunsthandwerker und Kunsthandwerkerinnen fragt, woher sie ihre Inspiration beziehen, dann ist die häufigste Antwort „aus der Natur“. Da gibt es Gräser, Flechten, Moose, Blumen, Bäume, Wasser, Meer und Seen, große und kleine Tiere, Insekten. In ihrer aktuellen Ausstellung „Inspiration Natur“ zeigt die Handwerksform Hannover spannende, zeitgemäße Arbeiten zum Thema aus zehn Werkbereichen des Kunsthandwerks, Designs und der angewandten Kunst. Zu sehen ist sie bis zum 24. April dienstags bis freitags von 12 bis 19 Uhr und sonnabends von 12 bis 17 Uhr in Schauraum bei der Handwerkskammer an der Berliner Allee 17.

Wohin am Wochenende?

Das ist am Sonnabend in Hannover los: Tipps und Termine

Das ist am Sonntag in Hannover los: Tipps und Termine

Und schließlich ...

Die Maschsee-Boote fahren bis Ende Oktober. © Quelle: Rainer Dröse

... können Sie in Hannover wieder auf dem Maschsee Boot fahren, wenn Sie möchten. Die Fahrgastschiffe der Üstra starten am Karfreitag in die Saison. Maritimes Flair ist garantiert, schöne Blicke auf die Stadtsilhouette sind es auch.

