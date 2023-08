HAZ „Mal raus“: Festivals und eine See-Tour

Liebe Leserinnen und Leser,

zugegeben: Der Festivalsommer hat sich bislang nicht von seiner besten Seite gezeigt. Ein bisschen Schlamm mag in Norddeutschland zur klassischen Open-Air-Erfahrung dazugehören. Doch so nass wie zuletzt in Wacken oder beim Fährmannsfest in Hannover wünscht man sich das Wetter dann doch nicht.

Ich drücke daher fest die Daumen, dass es Ende August sommerlich schön wird, wenn das beliebte Zytanien-Festival auf dem alten Ziegeleigelände in Lehrte-Immensen steigt. In Sachen Festivals muss sich Hannover wirklich nicht verstecken, besonders der Osten der Region. Nach SNNTG und Oakhill im Juli in Sehnde steht nun also Zytanien an - und das schon zum 35. Mal. Tickets gibt es noch bis Sonntag im Vorverkauf.

Alle, die Live-Musik eher ohne Camping eher genießen wollen, werden in dieser Newsletter-Ausgabe ebenfalls fündig. Und auch eine entspannte Radtour für Sonntagsfahrer und Badefreunde wollen wir Ihnen hier empfehlen.

Viel Vergnügen beim Austesten und einen sonnigen August wünscht Ihnen

Johanna Stein

Der große Ausflug

Festival in Hannovers Osten

Feiern auf dem alten Ziegeleigelände: Zum 35. Mal steigt das Zytanien-Festival in dem kleinen Aussteigerdorf bei Lehrte-Immensen. Das Open-Air-Fest findet vom 25. bis 27. August statt. Auf insgesamt vier Bühnen zwischen Wiesen, Bäumen und den alten Ziegeleihallen findet wohl fast jeder die richtige Musik zum Tanzen und Feiern. Es gibt Punkrock, Techno, Punkfolk, „Apokalyptische Volksmusik“ und vieles mehr.

Das Zytanien-Festival 2018 bei Immensen/Lehrte. © Quelle: Maximilian Hett

Die meisten Bands – wie Strom & Wasser, The Movement, 100 Kilo Herz, Cannabineros und Polkageist – treten auf der Hauptbühne auf. Ein Highlight ist der Weltraum-Raum, der das Publikum laut Veranstaltern „in eine Parallelgalaxie ziehen“ soll. Bands wie Holz, Bubonix, Drückerkolonne, Neumatic Parlo und viele andere stehen hier auf der Bühne. Neben einer weiteren Bühne für Live-Acts, kurze Filmvorführungen und harte Beats gibt es außerdem noch eine Open Stage. Dort dürfen sich alle, die möchten, vor Publikum ausprobieren. Neben drei Tagen Musik bietet das Festival außerdem Attraktionen für Kinder und eine Marktmeile.

Einlass - auch für den Campingplatz - ist am Freitag ab 12 Uhr. Dort ist am Ende eine extra Ruhezone für Gäste mit Kindern eingerichtet. Das Festival endet am Sonntag um 19 Uhr. Wer sich noch nicht fahrtüchtig fühlt, darf aber eine weitere Nacht bleiben - spätestens Montag um 12 Uhr soll das Gelände dann geräumt sein.

Eigene kleine Welt: Das Zytanien-Festival lockt viele Besucher. © Quelle: Katrin Kutter (Archiv)

Was kostet das, und wie kommt man hin?

Tickets für das gesamte Wochenende kosten 75 Euro und sind bis zum 13. August im Onlineshop unter zytanien.de/tickets erhältlich. Ab dem 25. August können Resttickets direkt vor Ort in Zytanien gekauft werden – für 80 Euro. Tagestickets gibt es nicht. Ab Sonntag, 10 Uhr, ist der Eintritt für alle Festivalbesucherinnen und -besucher kostenlos. Das Festivalgelände ist von Hannover aus mit dem Auto über die Autobahn 2 erreichbar, das sind rund 30 Kilometer. Mit der Bahn nimmt man den Regionalzug in Richtung Wolfsburg. Von der Haltestelle Immensen-Arpke sind es noch etwa 30 Minuten zu Fuß bis zum Gelände. Einen Shuttleservice von der Bahnhaltestelle aus gibt es nicht.

Hip-Hop-Helden: Bonez MC und RAF Camora gehören zu den Aushängeschildern des „Heroes“-Festivals in Hannover. © Quelle: Markus Mansi

Was gibt es noch?

Wer mehr Lust auf Hip-Hop und weniger auf Camping hat, wird beim Heroes-Festival in Hannover fündig. Am Freitag und Sonnabend, 18. und 19. August, kommt das Hip-Hop-Fest aus dem fränkischen Geiselwind erstmals auf die Expo-Plaza. Zum Line-up zählen Szene-Größen wie BHZ, Bonez MC & RAF Camora, Luciano, Disarstar, Domiziana, Trettmann, Yung Hurn, OG Keemo, T-Low und Makko. Tagestickets gibt es im Onlineshop ab 89 Euro, Restkarten bei den Wochenendtickets für 119 Euro.

Der kleine Ausflug

Wildtiere in Springe bestaunen

Wisentmutter Ihna lässt ihren Nachwuchs nicht aus den Augen. © Quelle: Hennig/Wisentgehege.

Wölfe, Greifvögel, Hirsche und viele weitere Tiere gibt es im Wisentgehege Springe zu sehen - und natürlich die namensgebenden Wisente. Mehr als 350 Wildtiere leben auf der 90 Hektar großen Anlage. Auf dem sechs Kilometer langen Rundwanderweg können Besucherinnen und Besucher fast 100 zum Teil stark gefährdete Arten entdecken. Zudem gibt es Fütterungen und andere Aktionen wie die Falken-Flugvorführung. Geöffnet ist im Sommer täglich von 9 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 13 Euro, ermäßigt 10,50 und für Kinder 9 Euro. Das Wisentgehege ist von Hannover aus mit dem Auto über die Bundesstraße 217 erreichbar, das sind rund 30 Kilometer. Mit der Bahn nimmt man die S-Bahn nach Völksen, Springe oder Wennigsen und von dort aus den Bus 382 zur Haltestelle Springe Wisentgehege.

Raus mit dem Rad

Gemütliche Tour um den Dümmer

Das Wetter soll in den nächsten Tagen endlich wieder wärmer werden, da bietet sich eine Radtour an. Wir empfehlen Ihnen eine entspannte Route rund um den Dümmer See, die auch bei höheren Temperaturen gut machbar ist.

Der Dümmer ist der zweitgrößte See in Niedersachsen und gilt als «Hotspot» der Artenvielfalt, gerade für Vögel. © Quelle: Friso Gentsch/dpa

Los geht es in Lembruch. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, steigt an der Haltestelle Börger/Dümmer See aus. Von hier aus geht es ein kleines Stück an der Grawiede entlang bis zum Dümmer. Die restliche Strecke ist leicht erklärt, die Route führt einmal um den See herum.

Entlang der Strecke gibt es einige Highlights, die einen Stopp lohnen. Vier Sandstrände finden sich am Dümmer, die kostenfrei zum Baden einladen. Da der Dümmer ein Flachsee und maximal 1,50 Meter tief ist, sind die Strände auch für Kinder gut geeignet - allerdings sollten Badegäste wegen des vermehrten Blaualgenaufkommens in den Sommermonaten die Hinweisschilder an den Badestellen beachten. Auch der Wasserspielplatz am großen Badestrand in Lembruch ist ideal für einen Familienausflug. Im weiteren Verlauf der Radtour passieren Sie außerdem die Wasserwehr, den Aussichtsturm und die Huntebrücke. Südlich des Sees kommen Sie mit dem Rad durch ein Feuchtgebiet.

Die See-Runde um den Dümmer lohnt sich zu Fuß und auf dem Rad. © Quelle: dpa

Die Route ist rund 20 Kilometer lang und führt über überwiegend befestigte Wege. Lembruch ist von Hannover aus mit dem Auto über die Bundesstraße 6 zu erreichen, das sind rund 120 Kilometer. Mit der Bahn nimmt man den ICE oder Regionalzug nach Bremen, von dort aus den Regionalzug nach Diepholz, es folgt schließlich eine etwa 15-minütige Busfahrt nach Lembruch. Eine Karte zur Fahrradtour finden Sie hier.

Mal was anderes

Golfen im Schwarzlicht

So sieht es in der Neongolf-Anlage in Hannover aus. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Sie lieben Minigolf, aber die frische Luft hat Sie dabei schon immer gestört? Außerdem mögen Sie den grellen Look der Achtziger- und Neunzigerjahre? Dann ist Neongolf vielleicht die richtige Freizeitaktivität für Sie. Dabei können Sie die klassischen 18 Bahnen in einer Schwarzlicht-Indoor-Anlage an der Heiligerstraße in Hannovers City spielen. Die grellbunten Malereien repräsentieren verschiedene Themenwelten: unter Wasser, im Dschungel oder auch im Weltraum. Erwachsene zahlen montags bis donnerstags 12,70 Euro Eintritt, Freitag bis Sonntag und an Feiertagen 13,70 Euro. Schülerinnen, Schüler und Studierende zahlen je zwei Euro weniger. Ein idealer Zeitvertreib, sollte sich der norddeutsche Sommer mal wieder von seiner weniger guten Seite zeigen.

Hannover entdecken

Konzerte, Kino und Co. in den Gärten

Immer ein Highlight: Sommernächte im Gartentheater. © Quelle: Christian Behrens

Seit dem vergangenen Wochenende laden die Herrenhäuser Gärten in Hannover wieder zu den „Sommernächten im Gartentheater“ ein. Noch bis zum 27. August stehen inmitten der barocken Gartenkulisse Konzerte, Poetry Slams und Filmvorführungen auf dem Programm. Einige der Veranstaltungen sind bereits ausverkauft. Für alle weiteren Termine gibt es Tickets im Vorverkauf an der Kasse des Großen Gartens und online unter herrenhaeusergaerten.ticketfritz.de. Dort findet sich auch das gesamte Programm.

Führung durch Linden

Immer belebt: Die Limmerstraße in Linden-Nord. © Quelle: Ilona Hottmann

Linden zählt zu Hannovers bekannteren Stadtteilen. Einst als Industriestadt eingemeindet, ist der Stadtteil heute für seine Vielfalt vor allem bei jungen Menschen und Studierenden beliebt. Zumindest bei den meisten. Wer eigentlich bekannte Ecken wie Küchengarten, Ihme-Zentrum und Limmerstraße noch etwas besser kennenlernen möchte, kann eine Stadtteilführung machen. Los geht es am Freitag, 11. August, um 18 Uhr am Theater am Küchengarten. Die Teilnahme kostet 14, ermäßigt 10 Euro. Tickets gibt es hier.

Das ist in Hannover los:

Hier lesen Sie unsere Freizeittipps und Termine.

Und schließlich ...

Äpfel, Birnen, Kirschen und mehr kann man an den städtischen Bäumen pflücken. © Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

... könnten Sie mal wieder Obst pflücken. Die Stadt Hannover hat rund 200 städtische Obstbäume mit gelben Bändern versehen. Die Markierung bedeutet, dass die Früchte an diesen Bäumen gepflückt werden dürfen. Gekennzeichnet sind diverse Apfelsorten, Birnen, Pflaumen, Kirschen und Mirabellen. Die Bäume stehen unter anderem im Willy-Spahn-Park in Ahlem, im Hinüberschen Garten in Marienwerder und im Hermann-Löns-Park in Kleefeld. Eine Karte mit allen markierten Bäumen gibt es online unter zehn-niedersachsen.de/gelbesband. Selbst gepflückt nascht es sich doch am besten.

HAZ