HAZ „Mal raus“: Gartenfreuden und Radvergnügen

Liebe Leserinnen und Leser,

alles neu macht der Mai, weiß der schlaue Volksmund. Alles nicht, aber vieles. Schon vor dem Maifeiertag hat die Landesgartenschau in Bad Gandersheim im Harzer Vorland eröffnet, die eine der spannendsten ihrer Art in der bisherigen Geschichte sein dürfte. Wer mag, kann mit dem Rad hinfahren; wir hätten da einen Routenvorschlag.

In Hannover hat das Sprengel Museum seine Ausstellung neu sortiert, und die Velo-City-Nights starten in die Saison. Am Vorabend des 1. Mai kann man in Gehrden singen - warum das eine spezielle Sache ist, erzählen wir weiter unten in diesem Newsletter. Am Maifeiertag selbst kommen dann die Freunde spezieller Autos auf ihre Kosten.

Überhaupt füllt sich das Veranstaltungsprogramm unter freiem Himmel wieder, nicht nur in Hannover. Wenn Sie Vorschläge, Tipps und Anregungen haben, lautet wie immer freizeit@haz.de die Mailadresse ihres Vertrauens.

Viel Freude wünscht

Bernd Haase

Der große Ausflug

Garten, Fest und Spiele

Themengärten, Parks und viel Wasser: In Bad Gandersheim hat die niedersächsische Landesgartenschau eröffnet. Bis Mitte Oktober werden 450.000 Besucher in der Kurstadt erwartet.

Aus der Luft lässt sich erkennen, dass die Gartenschau am Wasser gebaut ist. © Quelle: Swen Pförtner/dpa

Bislang ist Bad Gandersheim vor allem als Standort von Kurkliniken und des größten Freilufttheaters in Niedersachsen bekannt. In diesem Jahr hat die Kurstadt im Kreis Northeim ein weiteres Großereignis zu bieten. Mit einjähriger, baubedingter Verzögerung läuft seit Mitte April die Landesgartenschau. Sie bringt eine topografische Besonderheit zum Vorschein, die bislang kaum ins Auge fiel: Bad Gandersheim ist eine Stadt am Wasser.

Die knapp 10.000 Einwohner zählende Kleinstadt liegt am Zusammenfluss zweier Flüsse, und diese Lage ist in jüngster Zeit immer häufiger zum Problem geworden. Die aus südöstlicher Richtung kommende Eterna mündet hier in die Gande. Bei der Gestaltung des rund 40 Hektar großen Ausstellungsgeländes ging es daher auch darum, durch Renaturierungsmaßnahmen, topografische Veränderungen und bauliche Vorkehrungen den Hochwasserschutz zu verbessern. Mit der neu gestalteten Parklandschaft werden nicht nur die beiden Flüsse, sondern auch die bereits bestehenden Grünanlagen mit Seen und altem Baumbestand ästhetisch aufgewertet.

Blütenpracht: Am Gabionenhang blühen unzählige Narzissen. © Quelle: Swen Pförtner/dpa

Das Ausstellungsgelände gliedert sich in mehrere Anlagen, die alle einen unterschiedlichen Charakter haben. Am Haupteingang gelangt man zunächst auf die neue „Steinerne Insel“. Hier befindet sich unter anderem die Seebühne, auf der während der Landesgartenschau zahlreiche kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Ein Anlaufpunkt für Blumen- und Gartenfans ist der Gartenmarkt: Hier können sich die Besucher mit Pflanzen, Werkzeug und sonstigen Gartenaccessoires eindecken.

Im östlichen Bereich wird deutlich, warum das Motto der Landesgartenschau „Garten. Fest. Spiele“ lautet: Hier bietet ein Spiel- und Sportpark vielfältige Möglichkeiten zur Betätigung. Westlich der „Steinernen Insel“ lädt der neu gestaltete Landschaftspark rund um die Osterbergseen zum Flanieren ein. Gestaltungselemente wie die neu angelegten Seeterrassen oder der große, begehbare Rundsteg mit 53 Metern Durchmesser setzen die Wasserlandschaft ganz neu in Szene. Ein Hingucker sind auch die schwimmenden Gärten.

So etwas gab es noch nie bei einer Landesgartenschau: Zum Ausstellungsgelände gehört auch ein neu angelegtes Sole-Naturbad. © Quelle: Heidi Niemann

Im Roswitha-Park können sich die Besucher dem Thema Wasser auf ganz andere Weise nähern: Hier wurde ein Sole-Naturbad angelegt. Dass Besucher ihre Badesachen mitbringen können, sei schon etwas Besonderes, sagt Stadtsprecher Manfred Kielhorn: „Eine Landesgartenschau mit einem Freibad hat es noch nie gegeben.“ Ohne die Großveranstaltung hätte es die Stadt nicht bauen können. Die Kosten für die Gesamtveranstaltung werden sich am Ende auf 18 Millionen Euro belaufen. Dafür verspricht Bürgermeisterin Franziska Schwarz eine sechsmonatige Party und freut sich über eine strukturelle Aufwertung der Stadt.

Was kostet das und wie kommt man hin?

Einlasszeit zum Gelände ist bis zum 15. Oktober täglich von 9 bis 18.30 Uhr. Tageskarten für Erwachsene kosten 19 Euro, ermäßigt 16 Euro. Kinder zahlen 5 Euro. Im Angebot sind auch Dauerkarten. Bad Gandersheim ist mit dem Auto über die A7 bis zur Abfahrt Seesen/Harz und dann weiter über die Bundesstraße 64 zu erreichen. Mit Bus und Bahn geht es mit den Regionalzügen des Metronom bis Kreiensen und von dort aus entweder mit dem Niederflurbus oder der Regionalbahn zum Ausstellungsgelände.

Was gibt es noch?

Die Domfestspiele starten Mitte Juni in ihre 64. Spielzeit. © Quelle: Rudolf A. Hillebre

Die romanische Stiftskirche zum Beispiel, deren Westportal bei den bekannten Gandersheimer Domfestspielen als Kulisse dient. In der historischen Altstadt mit dem Rathaus und dem dort untergebrachten Stadtmuseum lässt sich erkunden, warum die Stadt an der deutschen Fachwerkstraße liegt.

Der kleine Ausflug

Den Mai begrüßen in Gehrden

Lyras Mailied ist eine Art Stadthymne von Gehrden. © Quelle: Ingo Rodriguez

Gehrden im Calenberger Land mit seiner nicht nur gastronomisch noch gut bestückten Fußgängerzone lohnt eigentlich immer einen Ausflug, gerne auch mit dem Rad. Am Vorabend des 1. Mai gilt das besonders, weil Justus Wilhelm Lyra Pastor in Gehrden war. Er ist der Komponist eines der bekanntesten deutschen Volkslieder: „Der Mai ist gekommen“. Weil das so ist, feiern die Gehrdener am 30. April ein Maifest mit Bockbieranstich - und (fast) alle singen mit. Es beginnt um 18 Uhr auf dem Marktplatz vor der Margarethenkirche.

Raus mit dem Rad

Ins Harzer Vorland und an die Leine

Ein Besuch der oben beschriebenen Landesgartenschau eignet sich auch in Verbindung mit einer Radtour - mit Hildesheim als Ausgangspunkt. Eine davon führt über Bad Salzdetfurth und Bad Gandersheim im Harzer Vorland und weiter durchs Leinetal nach Alfeld. Sie ist Teil der regionalen Kulturroute.

Sankt Michaelis in Hildesheim ist ein Höhepunkt gleich am Anfang der Tour. © Quelle: Marketing Hildesheim

Die Tour startet am Bahnhof in Hildesheim. Von dort aus geht es über die Marie-Wagenknecht-Straße und vorbei am Dom durch das Stadtgebiet zum Innerste-Radweg. Diesem folgt die Route vorbei an der Domäne Marienburg - sie stammt aus dem Jahr 1346 und gehört heute zur Universität Hildesheim - bis Klein Düngen. Dort knickt sie ab ins Lammetal Richtung Bad Salzdetfurth. Die Stadt verdankt ihre Entstehung der Salzgewinnung. Im Salz- und Kali-Bergbaumuseum kann man einen Eindruck von der Arbeit unter Tage gewinnen.

Durch den malerischen Kern von Bad Salzdetfurth führt die Strecke vorbei am Schloss und Landschaftspark Bodenburg zum Kloster Lamspringe. In dem Ort beginnt der zwölf Kilometer lange Skulpturenweg bis Bad Gandersheim, der auf einer stillgelegten Bahntrasse verläuft und mit 13 Kunstobjekten bestückt ist.

Zwischen Lamspringe und Bad Gandersheim radelt man auf einer stillgelegten Bahnstrecke. © Quelle: Hildesheim Marketing

Seinen Namen verdankt Bad Gandersheim übrigens dem Flüsschen Gande. Es dient als Wegweiser Richtung Westen über Kreiensen ins Leinetal. Von diesem Etappenort führt die Strecke Richtung Norden immer an der Leine entlang über Freden bis Alfeld. Dort befindet sich außer dem Fagus-Werk, das von Bauhaus-Architekt Walter Gropius entworfen wurde und zum Unesco-Weltkulturerbe zählt, unter anderem die alte Lateinschule. Sie beherbergt heute das Stadtmuseum und gilt als eines der schönsten Fachwerkhäuser Niedersachsens.

Die geschilderte Tour ist 70 Kilometer lang und führt über gut ausgebaute Straßen und Wege. Das Profil ist größtenteils flach mit Ausnahme einiger Passagen im Harzer Vorland, wo es wellig werden kann. Abkürzen lässt sich die Route in Kreiensen, dann hat man 45 Kilometer zurückgelegt. Der Startort in Hildesheim ist mit dem Auto von Hannover aus über die Autobahn 7 oder die Bundesstraße 6 zu erreichen. Mit der Bahn geht es mit der S-Bahn-Linie 4 und mit Regionalzügen zum Hildesheimer Bahnhof. Ebenfalls mit Regionalzügen kann man von Kreiensen oder Alfeld aus den Ausgangspunkt wieder erreichen - oder gleich nach Hannover fahren. Eine Grafik zu dieser Tour finden Sie hier.

Mal was anderes

Die Luftgekühlten kommen

Luftgekühlt ist Kult: Das Maikäfertreffen auf dem Messegelände in Hannover gilt bundesweit als das größte seiner Art. © Quelle: Katrin Kutter

Pflichttermin für Käfer-Liebhaberinnen und -Liebhaber: Traditionell findet am Montag, 1. Mai, in Hannover das wahrscheinlich weltweit größte „Maikäfertreffen“ statt. Tausende Oldtimerfans zeigen jedes Jahr ihre Volkswagen-Klassiker und treffen sich zum Fachsimpeln auf dem Messegelände. Dieses Jahr findet das Treffen zum 40. Mal statt. Auch Bullis und andere VW-Modelle in allen Farben rollen auf den Messeparkplatz West – sie eint eine Luftkühlung und der Oldtimerstatus. Im Programm gibt es einen Teilemarkt und den „Show and Shine“-Wettbewerb. Fans sind eingeladen, die Automobilraritäten zu inspizieren und sich auszutauschen. Geöffnet ist von 9 bis 17 Uhr. Für Besucher ist der Eintritt frei, aber das Parken ist gebührenpflichtig.

Hannover entdecken

Abenteuerliches im Museum

Auch eine Soundinstallation von Pavel Büchler gehört zu den abenteuerlichen Abstraktionen. © Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Unter dem Titel „Abenteuer Abstraktion“ hat das Sprengel Museum in Hannover seine bedeutende Sammlung mit Kunst von der Moderne bis zur Gegenwart neu geordnet. Die 19 neu gestalteten Räume werden am Sonntag, 23. April, bei freiem Eintritt mit Kurzführungen und einer offenen Werkstatt eröffnet. Herzstücke sind die Nachbauten von Kurt Schwitters‘ Merzbau (1933) sowie El Lissitzkys Kabinett der Abstrakten (1927). Darüber hinaus wurde ein neuer Bereich geschaffen, der sich der Kunst von Künstlerinnen und Künstlern in der Zeit des Nationalsozialismus widmet. Die neue Sammlungspräsentation vereint Malerei, Skulptur, Grafik, Foto und raumgreifende Medienkunstwerke sowie Filme. Zu sehen sind Werke unter anderem von Piet Mondrian, Hans Arp, Paul Klee, Pierre Soulages, K.O. Götz, Pia Fries und Wolfgang Tillmans.

Lust auf Fahrrad, Teil 1

Beim verkaufsoffenen Sonntag steht die City von Hannover ganz im Zeichen der Eröffnung der Fahrradsaison. © Quelle: Philipp von Ditfurth

Der Termin hat Tradition - zum ersten verkaufsoffenen Sonntag eines Jahres in Hannover lautet das Motto „Lust auf Fahrrad“. Geboten wird am 23. April alles rund ums Thema inklusive Checks und Reparaturmöglichkeiten. Dazu kommen ein Wochenmarkt in der Georgstraße und das Finale des großen Beach-Volleyballturniers auf dem Steintorplatz. Die Veranstaltung beginnt um 13 Uhr, dann öffnen auch die Geschäfte in der City ihre Türen.

Lust auf Fahrrad, Teil 2

Auch das Welfenschloss liegt an der Route der ersten Radfahrnacht des Jahres. © Quelle: Archiv

Seit zehn Jahren gibt es die Velo-City-Nights in Hannover, bei denen Radler mit Musikbegleitung über gesperrte Straßen fahren. Auftakt zur diesjährigen Saison ist am Freitag, 21. April. Die Runde beginnt um 20 Uhr am Klagesmarkt und führt zunächst Richtung Nordstadt und den Herrenhäuser Gärten, dann zum Maschsee und zurück zum Start.

Private Gärten öffnen für Besucher

Ein seltener und besonderer Einblick in privat gestaltete Grünanlagen: 120 Gärten in Stadt und Region Hannover laden auch im Jahr 2023 zu einem Besuch ein, um sich an der Vielfalt, Besonderheit und Schönheit der Gärten und an der Begeisterung der verantwortlichen Menschen zu erfreuen. Das Programm zur Aktion „Offene Pforte“ finden Sie hier.

Wohin am Wochenende?

Das ist am Sonnabend in Hannover los: Tipps und Termine

Das ist am Sonntag in Hannover los: Tipps und Termine

Und schließlich ...

Darsteller in historischem Gewand bevölkern den Kurpark. © Quelle: Mark Zanderink

... könnten Sie den Kurpark in Bad Nenndorf besuchen. Sollten Sie das bisher nicht getan haben, finden Sie dort ohnehin reichlich Gelegenheit, sich zu zerstreuen. Und wenn Sie sich am Sonnabend, 29. April, oder Sonntag, 30. April, auf den Weg machen, dann erleben Sie die „Lustiken Festtage“. Bis zu 350 Hobbydarsteller zaubern mit entsprechender Kostümierung französisches Flair aus der Zeit des beginnenden 19. Jahrhunderts in den Park. Außerdem gibt es einen Spezialitätenmarkt, ein Unterhaltungsprogramm mit Schwerpunkt Attraktionen für Kinder und den verkaufsoffenen Sonntag.

