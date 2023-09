HAZ „Mal raus“: Gartenpracht im Spätsommer

Liebe Leserinnen und Leser,

während der Juli und Teile des Augusts in diesem Jahr eher kühl und verregnet daherkamen, gibt sich der September alle Mühe, die Sommerbilanz nach oben zu korrigieren. Daher empfehle ich Ihnen in dieser Newsletter-Ausgabe noch einige Open-Air-Aktivitäten. Angefangen bei der Landesgartenschau in Bad Gandersheim. Dreieinhalb Wochen bleiben Ihnen noch, bis Mitte Oktober, um die Gartenpracht zu genießen. Für Badefreunde bietet die Ausstellung sogar ein eigenes Freibad.

Ans Wasser geht es auch in der neuen Radtour. An der Weser entlang führt sie am geschichtsträchtigen Bunker „Valentin“ vorbei zur Weserinsel Harriersand. Wenn Sie sich eher für die Innenstadt als das Radeln auf dem Land begeistern können, empfehle ich die Aktionen zur Mobilitätswoche im hannoverschen Aufhof. Das Thema Verkehr in der City ist dieser Tage in Hannover ja nicht unbedeutend.

Für Tipps und Anregungen zu unserem Newsletter sind wir immer offen, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an freizeit@haz.de.

Viel Spaß beim Lesen und Austesten der Tipps wünscht

Johanna Stein

Der große Ausflug

Endspurt bei der Gartenschau

Der September schlägt sich weiterhin wacker, auch für die kommenden Tage sind Sonne und zunächst noch spätsommerliche Temperaturen angesagt. Beste Voraussetzungen also, um die Pflanzenpracht bei der Landesgartenschau in Bad Gandersheim zu bestaunen. Diese ist noch bis zum 15. Oktober in der Kurstadt im Kreis Northeim zu sehen.

Besucher gehen auf der Landesgartenschau an blühendem Sommerflor vorbei. © Quelle: Swen Pförtner/dpa

Das Angebot der sechsmonatigen Ausstellung ist vielfältig. Es gibt Themengärten, zur Jahreszeit passende Blumenschauen, Workshops und Expertenführungen. Wer sich körperlich betätigen will, kann dies im Sport- und Spielpark bei diversen Aktivitäten wie Yoga, Slackline-Kursen und Boule tun. Wem die Temperaturen dafür ausreichen, der kann auch die Badesachen einpacken und das Sole-Naturfreibad direkt auf dem Gelände austesten.

Auch Kulturangebote von Konzerten über Comedy bis hin zum Sommerkino gehören zum Programm. Das Motto „Garten. Fest. Spiele“ hat also auch nach Ende der diesjährigen Gandersheimer Domfestspiele noch Bestand.

Ein Besuch wert: Bad Gandersheim bietet bis in den Oktober hinein die Kulisse für die Landesgartenschau. © Quelle: Privat

Was kostet das, und wie kommt man hin?

Einlasszeit zum Gelände ist bis zum 15. Oktober täglich von 9 bis 18.30 Uhr. Tageskarten für Erwachsene kosten 19 Euro, ermäßigt 16 Euro. Kinder zahlen 5 Euro. Bad Gandersheim ist mit dem Auto über die A7 bis zur Abfahrt Seesen/Harz und dann weiter über die Bundesstraße 64 zu erreichen. Mit Bus und Bahn geht es mit den Regionalzügen des Metronom bis Kreiensen und von dort aus entweder mit dem Niederflurbus oder der Regionalbahn zum Ausstellungsgelände.

Was gibt es noch?

In der historischen Altstadt Bad Gandersheims mit dem Rathaus und dem dort untergebrachten Stadtmuseum lässt sich erkunden, warum die Stadt an der deutschen Fachwerkstraße liegt. Das Museum ist dienstags bis sonntags von 15 bis 17 Uhr und am Wochenende zusätzlich von 10.30 bis 12.30 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.

Der kleine Ausflug

Otze feiert die Knolle

Der Kartoffelmarkt ist noch jedes Jahr der Höhepunkt der Otzer Woche. © Quelle: Sandra Köhler (Archiv)

Der Burgdorfer Ortsteil Otze feiert Otzer Woche. Höhepunkt des Programms ist der Kartoffelmarkt, der am Sonnabend, 23. September, um 12 Uhr beginnt. Ab 13.30 Uhr werden die Meister im Kartoffelschälen ermittelt. Neben kulinarischen Spezialitäten rund um die Knolle gibt es auch einen Hobby- und einen Flohmarkt, außerdem Musik-, Tanz- und Turndarbietungen. Am Tag zuvor findet das Kinderfest mit Kürbisschnitzen, Basteln und weiteren Mitmachaktionen statt. Am Sonntag endet die Otzer Woche mit einem Erntedankgottesdienst ab 10.30 Uhr mit anschließendem Eintopfessen.

Raus mit dem Rad

Zum U-Boot-Bunker und der Weserinsel

Die Fahrradtour dieser Newsletter-Ausgabe führt Sie in den Bremer Norden. Am Wasser entlang geht es bis zur Weserinsel Harriersand.

Die Tour startet am Bahnhof Klinikum Bremen-Nord/Beckedorf. Von hier aus machen Sie sich auf den Weg durch Blumenthal in Richtung Weser und radeln parallel zum Fluss, bis bei Kilometer zehn die erste Sehenswürdigkeit wartet. Der Bunker „Valentin“ ist die Ruine einer U-Boot-Werft der deutschen Kriegsmarine aus dem Zweiten Weltkrieg. In den Jahren 1943 bis 1945 wurden hier Tausende von Zwangsarbeitenden aus ganz Europa und Nordafrika eingesetzt: zivile Zwangsarbeitende ebenso wie Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge. Mehr als 1600 von ihnen starben während der Bauarbeiten. Im November 2015 wurde der Dokumentations- und Erinnerungsort als Denkort Bunker „Valentin“ offiziell eröffnet. Der Eintritt ist frei, geöffnet ist im Sommer dienstags bis freitags und sonntags von 10 bis 17 Uhr, ab Oktober dann von 10 bis 16 Uhr.

Teilweise mehr als 30 Meter hoch streckt sich der ehemalige U-Boot-Bunker Valentin in den Bremer Himmel zwischen dem Ortsteil Farge-Rekum und der Weser. © Quelle: imago/epd

Von dort aus geht es weiter nach Norden. Wer mag, kann schon nach kurzer Strecke einen kleinen Abstecher nach links zu einem Parkplatz am Weserufer machen, der einen schönen Blick auf den Fluss bietet. Die Strecke führt weiter nach Rade und westlich davon über die Brücke Harriersand auf die gleichnamige Weserinsel. Im Westen der Insel geht es am Ufer entlang, während der Fahrt haben Sie einen guten Blick auf den Braker Hafen auf der anderen Flussseite.

An einem kleinen Weserstrand angekommen machen Sie schließlich wieder kehrt und radeln dieselbe Strecke bis Rade zurück. Für etwas mehr Abwechslung fahren Sie von hier aus über Neuenkirchen, Schwanewede und Beckedorf zurück zum Bahnhof.

Der Braker Hafen in seiner ganzen Ausdehnung von der Weserinsel Harriersand aus gesehen. © Quelle: Ulf Buschmann

Die Strecke ist rund 52 Kilometer lang und führt überwiegend über befestigte Wege. Der Startpunkt ist mit dem Auto von Hannover aus über die Autobahnen 7 und 27 oder alternativ über die Bundesstraße 6 und A27 erreichbar. Das sind rund 160 Kilometer. Per Bahn: Mit dem ICE, IC oder Regionalzug nach Bremen, und vom Hauptbahnhof zum Regionalzug nach Klinikum Bremen-Nord/Beckedorf. Eine Karte zur Fahrradtour finden Sie hier.

Mal was anderes

Stadtrundfahrt mit klimafreundlichem Oldtimer

Das Team der Bussanova Classic Touren. © Quelle: Moritz Frankenberg

Fast 60 Jahre lang war der Bus der Marke Setra mit der Modellbezeichnung S9 als Verbrenner unterwegs, in den letzten vier Jahren wurde er restauriert. Seit Anfang September geht der Oldtimer nun mit klimafreundlichem Antrieb auf BussaNova-Stadtrundfahrten durch Hannover. Statt eines Dieselmotors schnurrt nun ein Elektromotor. Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Autodach macht ihn in Verbindung mit einer 40-Kilowatt-Solaranlage auf einem Wohnhaus sogar zum Solarbus. Termine und Buchungsmöglichkeiten zu den einzelnen Kultur- und Comedy-Stadttouren finden Sie hier.

Hannover entdecken

Ausstellung zeigt Leben in Konzentrationslagern

Das Freizeitheim Linden zeigt bis 12. Oktober die Ausstellung „Auftakt des Terrors. Frühe Konzentrationslager im Nationalsozialismus“. Die Ausstellung gibt einen Einblick in die bis heute weitgehend unbekannte Geschichte der frühen Konzentrationslager. Biografien von Verfolgten zeigen, wie die Lager dazu beitrugen, die nationalsozialistische Herrschaft abzusichern. Im Begleitprogramm sind zwei Vorträge geplant. Am Mittwoch, 27. September, sprechen um 18 Uhr Max Beeger und Fabian Lehmker­ zu „Dem Widerstand ein Gesicht geben – Ein Multimediaprojekt zu Biografien der Sozialistischen Front“. Aljoscha Napp von der Universität Hildesheim spricht am Dienstag, 10. Oktober, um 18 Uhr zu „Hannah Vogt. Inhaftierung und Überlebensalltag im frühen Frauen-KZ Moringen“.

Mobilitätswoche mit Autofrei-Debatte im Aufhof

Neue Wege: Im Aufhof gibt es Programm zur Mobilitätswoche. © Quelle: Katrin Kutter

Es ist das Thema der Woche in Hannover: OB Belit Onays Plan der „autoarmen Innenstadt“. Und die Debatte kommt wohl nicht zufällig gerade jetzt auf. Die Stadt Hannover gestaltet in dieser Woche die Europäische Mobilitätswoche. Neben autofreien Tagen in Wohnquartieren in der Nordstadt und der List und der Eröffnung der neu gestalteten Schmiedestraße zählen Aktionen im Aufhof zum Programm. In dem ehemaligen Kaufhof-Gebäude gibt es bis einschließlich Freitag, 22. September, die Möglichkeit, mit Fachleuten ins Gespräch zu kommen, sich zu informieren, einen Rad-Check zu nutzen oder sich Videos zum Wandel des Verkehrs anzusehen. Mitmach-Angebote für Kinder und Erwachsene wie Bobby-Car- und Rollstuhl-Parcours, Reaktionstests und Spiele sollen Lust darauf machen, Straßenräume und Mobilität neu zu denken.

Und schließlich ...

Blühende Natur mögen Insekten besonders gern. © Quelle: Andre Winnefeld (Archiv)

... könnten Sie nach dem Besuch der Landesgartenschau zu Hause selbst gärtnerisch tätig werden und sich gleichzeitig für Wildbienen, Schmetterlinge, Käfer und Co. einsetzen. Die Stadt lädt dazu ein, die neue Saatgutmischung „Blühende Gärten“ vom Insektenbündnis Hannover auszuprobieren und Ihr Umfeld von September bis November in insektenfreundliche, blühende Gärten zu verwandeln. Ab sofort und noch bis 13. Oktober liegen die Saatguttüten im Foyer des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün an der Arndtstraße 1 und in den Bürgerämtern der Stadt zur kostenlosen Mitnahme aus - eine Tüte pro Person. Eine Anleitung liegt bei.

