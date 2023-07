HAZ „Mal raus“: Heidemoor und eine düstere Tour

Liebe Leserinnen und Leser,

die Lüneburger Heide, der Name verrät es bereits, ist bekannt für ihre Heidelandschaften. Doch auch Moore finden sich hier. Zum Beispiel das Pietzmoor, dessen Bohlenstege im Süden der Heide zu einer Wanderung durch die Hochmoorlandschaft einladen. Nordwestlich der Lüneburger Heide verläuft zudem die Strecke der Radtour, die wir Ihnen in dieser Newsletter-Ausgabe empfehlen. Durch die Moisburger Geest geht es vorbei an idyllischen Seen und Teichen.

Eine schaurige Tour ins mittelalterliche Hameln verspricht der „dunkle Rattenfänger“. In Hannover geht es dieses Wochenende dagegen musikalisch zu - mit dem Klassik Open Air im Maschpark.

Viel Vergnügen beim Lesen und bei den diversen Aktivitäten wünscht

Johanna Stein

Der große Ausflug

Auf dem Erlebnisweg durch das Moor

Das Pietzmoor liegt am südlichen Rand der Lüneburger Heide - und hat eine eher untypische Entwicklung durchlebt. Es ist nicht wie die meisten Moore aus einem nährstoffreichen See heraus entstanden, der in ein Flachmoor übergegangen ist und sich mit der Zeit zu einem Hochmoor entwickelt hat. Stattdessen siedelten sich hier nach der Eiszeit in einer wasserreichen Mulde schon sehr früh Wollgras-, Seggen- und Torfmoosarten an und bewucherten diese immer weiter. Diese Entstehung des Hochmoores ist charakteristisch für viele Heidemoore. Eine jahrhundertelange Nutzung hätte fast das Ende für dieses Kleinod bedeutet. Dank erfolgreicher Renaturierung kann das Pietzmoor nun wieder wachsen und bleibt als ein natürliches Geschichtsbuch erhalten. Schließlich ist es Profiluntersuchungen zufolge knapp 8000 Jahre alt.

Ein Holzsteg führt durch das Moor in der Lüneburger Heide. © Quelle: Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH

Mehr über die Geschichte, Tier- und Pflanzenwelt des Heidemoores lässt sich bei einer Wanderung erfahren. Ein rund fünf Kilometer langer Rundweg über Bohlenstege führt durch die Hochmoorlandschaft. Infotafeln begleiten den Moorerlebnisweg. Ein Spaziergang ist das ganze Jahr über möglich. Im Sommer hat man eine Chance, Kreuzottern und Eidechsen zu beobachten, während sie sich auf den sonnenbeschienenen Stegen wärmen.

Von Mai bis Oktober finden geführte Wanderungen durch das Pietzmoor statt. Dabei informieren Tourguides über die Entstehung, Renaturierung und Pflege des Moores. Die Führung dauert rund zweieinhalb Stunden und beginnt immer sonnabends um 14.30 Uhr an der Heberer Straße 100 in Schneverdingen. Weitere Informationen finden Sie hier.

Pflanzen- und Tierwelt lassen sich im Pietzmoor erkunden. © Quelle: Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH

Was kostet das und wie kommt man hin?

Die geführte Tour kostet 5 Euro, Inhaber einer Gästekarte erhalten 2 Euro Ermäßigung, Kinder und Jugendlich bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Das Pietzmoor liegt in Schneverdingen, am Ortseingang aus Richtung Bispingen und Heber kommend. Über die Adresse Heberer Straße 100 gelangt man direkt auf den Parkplatz am Eingang des Moores. Das Moor ist von Hannover aus mit dem Auto über die Autobahn 7 erreichbar, das sind rund 100 Kilometer. Mit der Bahn nimmt man den Regionalzug nach Schneverdingen und kann von dort aus entweder eine knappe halbe Stunde laufen oder den Bus 112 bis zur Haltestelle Feriendorf nehmen.

1990 fertig gestellt, ist der Heidegarten ständig gewachsen. © Quelle: Markus Tiemann

Was gibt es noch?

Wer noch nicht genug vom Spazieren hat, findet in Schneverdingen auch den Heidegarten mit rund 200 verschiedenen Heidesorten mit etwa 200.000 Pflanzen. Besonders gut lassen sich die Heidepflanzen von einem Aussichtsturm im Garten aus bewundern. Die Gartenanlage an der Overbeckstraße ist rund um die Uhr frei zugänglich, und auch hier gibt es von April bis Oktober die Möglichkeit, an geführten Touren teilzunehmen. Weitere Infos finden Sie hier.

Der kleine Ausflug

Vom Rattenführer zum Weinfest

Der „dunkle Rattenfänger“ erzählt die weltbekannte Sage. © Quelle: HamelnMarketing

Unter dem Titel „Der verführte Verführer“ findet am Sonnabend, 15. Juli, ab 21 Uhr eine düstere Tour mit dem Rattenfänger durch Hameln statt. Rattenplage, Kinderkreuzzüge, Pestepidemien - das schaurige 13. Jahrhundert erwacht vor der Kulisse der Hamelner Altstadt zu neuem Leben. Die Tour richtet sich an Erwachsene, dauert 75 Minuten und kostet 18 Euro pro Person. Treffpunkt ist das Rattenfängerhaus an der Osterstraße 28, Buchung unter hameln.de/erlebnisse. Wer danach abschalten oder sich vorab Mut antrinken will, wird beim Hamelner Weinfest fündig. Weitere Infos finden Sie hier.

Raus mit dem Rad

Durch die Moisburger Geest

An den Appelbecker See und durch das malerische Moisburg führt die Radtour, die wir Ihnen in dieser Ausgabe empfehlen. Die Tour startet am S-Bahnhof in Neu Wulmstorf.

Der Appelbecker See. © Quelle: Markus Tiemann

Die Strecke führt Richtung Süden durch die landschaftsprägenden Heide- und Geestgebiete - vorbei an der ersten Sehenswürdigkeit, der Nicolai-Kirche in Elstorf. Weiter geht es durch Eversen-Heide, Appel und Oldendorf bis nach Appelbeck. Der idyllische Appelbecker See und die umliegenden Teichanlagen laden zum Entspannen ein. Weiter geht es über eine Brücke über den Fluss Este durch die Ortschaften Emmen, Wohlesbostel und Holtorfsbostel nach Regesbostel. Hier lohnt sich für Wasserfreunde ein Stopp beim familienfreundlich ausgestatteten Badeteich.

Kulturelles Highlight der Radtour ist Moisburg. Hier können das Mühlenmuseum, die Kirche mit einer barocken Innenausstattung und das Amtshaus aus dem 12. Jahrhundert besichtigt werden. Über Appelbeck geht es nun zurück, ab Elstorf kann man aber für mehr Abwechslung die Strecke über Schwiederstorf, Daerstorf und Wulmstorf zurück nach Neu Wulmstorf nehmen.

Das Mühlenmuseum Moisburg. © Quelle: Markus Tiemann

Die Tour ist in der beschriebenen Form rund 50 Kilometer lang. Es handelt sich vorwiegend um gut befahrbare, asphaltierte Radwege, Teilstrecken führen über Kopfsteinpflaster. Die Route ist komplett ausgeschildert. Neu Wulmstorf ist mit dem Auto über die Autobahn 7 erreichbar, das sind rund 150 Kilometer. Mit der Bahn nimmt man den ICE oder Regionalzug nach Hamburg-Harburg und von dort aus die S3 nach Neugraben bis zum Halt Neu Wulmstorf. Eine Karte zu der Radtour finden Sie hier.

Mal was anderes

Mit den Klosterforsten durch den Deister

Exkursion durch den Deister: Der geführte Spaziergang mit den Klosterforsten beginnt auf dem Parkplatz Waldkater in Wennigsen. © Quelle: Pixabay

Einen geführten Spaziergang durch den Deister veranstalten die Klosterforsten am Donnerstag, 27. Juli. Anlass ist das 25-jährige Bestehen des Forstbetriebs der Klosterkammer. Revierleiterin Stefanie Schotte informiert während der kostenlosen Exkursion über den Wald aus dem Blickwinkel der Forstwirtschaft und beantwortet Fragen. Treffpunkt ist um 17 Uhr auf dem Parkplatz Waldkater in Wennigsen, die Rückkehr ist für 18.30 bis 19 Uhr vorgesehen. Hunde können an der Leine mitgeführt werden. Die Plätze sind begrenzt, eine Anmeldung unter Angabe einer Telefonnummer ist daher bis spätestens Donnerstag, 20. Juli, erforderlich – per E-Mail an stefanie.schotte@klosterforsten.de.

Hannover entdecken

Opernpicknick im Maschpark

Buntes Spektakel: Das Klassik Open Air im Maschpark. © Quelle: Christian Behrens

Der Maschpark ist die märchenhafte Kulisse für das Klassik Open Air des NDR: Am Freitag, 14. Juli, und Sonnabend, 15. Juli, steht Cornelius Meister als Dirigent am Pult. Sopranistin Nicole Car, Bariton Etienne Depuis und Tenor Xabier Anduaga werden von der NDR Radiophilharmonie begleitet. Auf die Bühne kommen Ouvertüren, Arien und Duette aus Opern von Mozart, Leoncavallo, Donizetti, Verdi und Puccini. Das Programm vor dem Neuen Rathaus nennt sich „Oper für alle“. Beide Konzerte kann man jeweils ab 20.30 im Livestream zu Hause verfolgen - oder es sich auch ohne Ticket auf einer Picknickdecke im Maschpark gemütlich machen. Die Gala wird auf zwei Großleinwänden gezeigt.

Das ist in Hannover los:

Hier lesen Sie unsere Freizeittipps und Termine.

Und schließlich ...

Zurück in die Goldenen 20er-Jahre: Die Show „Berlin, Berlin" gastiert bis zum 16. Juli im Opernhaus Hannover. © Quelle: Jens Hauer

... könnte man doch mal wieder nach Berlin fahren. Aber am liebsten ins Berlin der 1920er-Jahre, und am allerliebsten ohne lange Auto- oder Zugfahrt. Da bietet sich die opulente Show „Berlin, Berlin. Die große Show der Goldenen Zwanziger Jahre“ an, die noch bis zum 16. Juli in der Staatsoper in Hannover gastiert. Weitere Infos und Tickets gibt es hier.

HAZ