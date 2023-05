HAZ „Mal raus“: Historisches im Kloster und eine neue Welle

Liebe Leserinnen und Leser,

in der neuen Ausgabe des Freizeit-Newsletters werfen wir unter anderem einen Blick in den Süden - nicht in die Länder, wo die Zitronen blühen, sondern in den Süden Niedersachsens und die angrenzenden Gebiete Hessens. Dort blickt das Kloster Corvey, eines der bedeutendsten seiner Art, auf 1200 Jahre Bestehen zurück. Das Gelände ist Teil der nordrhein-westfälischen Landesgartenschau, die in Höxter den gesamten Weserbogen bespielt. Und wenn man schon einmal da ist, kann man dort auch sogenannte Genussradtouren unternehmen. Wir haben eine ausgesucht, bei der es vor allem um Fische geht.

Hannover hat nun eine neue Attraktion, die Leinewelle für Surfer am Hohen Ufer. Schauen Sie ruhig einmal vorbei. Ruhiger und romantischer geht es im Großen Garten in Herrenhausen zu, in dem die Illumination nach der Winterpause abends wieder Atmosphäre schafft. Und wenn Sie jemand in der Familie haben, der gerne hüpft, hat Hannover auch dafür demnächst etwas zu bieten.

Weitere Touren und Tipps finden Sie in früheren Ausgaben des Freizeit-Newsletters, also hier. Sollten sie Anregungen für künftige Ausgaben haben, wenden Sie sich gerne per Mail an freizeit@haz.de.

Einen wonnigen Monat wünscht

Bernd Haase

Der große Ausflug

Auf Zeitreise im Kloster

Im Weserbergland und nicht etwa in Bayern gibt es die größte Dichte an Klöstern in Deutschland. Das bekannteste unter ihnen ist die Benediktiner-Abtei Kloster Corvey bei Höxter, gegründet im Jahr 822. Sie begeht ein Jahr lang ihr 1200-jähriges Bestehen. Erleben lässt sich vieles - unter anderem eine Zeitreise in die Geschichte.

Die beiden Kirchtürme des Westwerks von Corvey sind das Wahrzeichen der Anlage. © Quelle: Petra Rückerl

Im Jahr 822 begannen Mönche aus der Abtei Corbie im Süden Frankreichs mit dem monastischen Leben im Weserbogen bei Höxter. Von Kaiser Ludwig dem Frommen mit Privilegien und Grundbesitz großzügig ausgestattet, entwickelten sie das „Neue Corbie“, später Corvey, zu einem geistigen, wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum mit großem Einfluss. Zu den ersten Bewohnern gehörte der als Apostel des Nordens verehrte und später heilig gesprochene Ansgar, der unter anderem Hamburgs erste Kirche bauen ließ. Derart umfassende Bedeutung genießt Corvey heute nicht mehr, aber die Historie wirkt nach.

Als Bausubstanz ist aus der karolingischen Zeit nur das Westwerk übrig geblieben - der Rest fiel im Dreißigjährigen Krieg marodierenden Truppen der katholischen Liga zum Opfer. Von 1667 an setzte man an das Westwerk eine barocke Anlage mit Schloss, prächtiger Kirche, Orgel und fürstlicher Bibliothek. Als Bibliothekar wirkte unter anderem der Dichter Hoffmann von Fallersleben, von dem der Text der heutigen deutschen Nationalhymne stammt. Sein Grab befindet sich auf dem Friedhof der Anlage. Seit 2015 zählte das Westwerk zum Weltkulturerbe der Vereinten Nationen.

In Corvey gibt es viele historische Schriften und Noten zu bestaunen. © Quelle: Petra Rückerl

„1200 Jahre Corvey- wo der Himmel die Erde berührt“, lautet das Motto des Jubiläumsjahres. Es bot Anlass, wieder einmal Neues zu schaffen. Im Juni soll die multimediale Erschließung des Westwerks fertig sein. Sie bietet eine virtuelle Zeitreise in die karolingische Welt. Außerdem ist auch die Dauerausstellung im Schloss überarbeitet worden. Kostbare Leihgaben der Kirchengemeinde und ebenfalls digitale Medien ermöglichen Einblicke in die Klostergeschichte und zeigen eindrücklich, wie die Ordensmänner von Corvey aus Kultur und Glaubensleben in der Region geprägt haben.

Was kostet das und wie kommt man hin?

Geöffnet ist die Welterbestätte bis Anfang November täglich von 10 bis 18 Uhr. Das sogenannte Gesamtticket kostet 14 Euro, ermäßigt 11 Euro. Preiswerter ist das Kirchenticket ohne Museums- und Bibliotheksbesichtigung; es kostet 5 Euro, ermäßigt 4 Euro. Sondertarife gelten für öffentliche und für im Voraus buchbare Führungen. Mit dem Auto ist das Kloster von Hannover aus über die Bundesstraßen 3 bis Gronau, 240 bis Eschershausen und 64 zu erreichen, das sind knapp 92 Kilometer. Wer den Zug bevorzugt, muss mit dem Metronom bis Kreiensen fahren, dort in die Regionalbahn nach Höxter umsteigen und dann noch entweder 30 Minuten Fußmarsch oder eine Busfahrt bewältigen. Das dauert insgesamt mindestens zwei Stunden.

Was gibt es noch?

Die Landesgartenschau ist Mitte April eröffnet worden. © Quelle: Friso Gentsch/dpa

Aktuell und noch bis zum 15. Oktober läuft in Höxter die Landesgartenschau von Nordrhein-Westfalen. Sie zieht sich mit Blumenschauen, Parks, Themengärten und Pavillons durch den gesamten Weserbogen; auch die Klosteranlage in Corvey ist einbezogen. Weitere Informationen finden Sie hier.

Raus mit dem Rad

Auf Genusstour im Kulturland Höxter

Der Kreis Höxter hat vier sogenannte Genussrouten unter dem Motto „Mit dem Rad durch die Speisekammer Ostwestfalens“ ausgearbeitet. Eine davon nennt sich Fischers Fritze und führt unter anderem entlang der Weser und durch die Wiesentäler der Flüsschen Bever, Nethe und Grube.

Blick über die Weser zur Stadtsilhouette von Höxter mit der Kilianikirche. © Quelle: Friso Gentsch/dpa

Die Radtour beginnt am Bahnhof Rathaus in Höxter. Auf dem ersten Teilstück über Boffzen und Wehrden bis Beverungen kann man sich nicht verfahren. Es verläuft auf dem weithin bekannten Weser-Radweg auf der Westseite des Flusses, der hier die Landesgrenze zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen markiert. Unterwegs bietet sich mit dem hoch über dem östlichen Flussufer gelegenen Schloss Fürstenberg ein Blickfang. Es beherbergt die traditionsreiche und renommierte Porzellanmanufaktur, zweitälteste ihrer Art in Deutschland.

Weitblick: Der Weser Skywalk südlich von Beverungen ist längst eine Touristenattraktion. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Ungleich jüngeren Datums ist der Weser Skywalk südlich von Beverungen. Der Besuch erfordert einen kleinen Abstecher von der Route, lohnt sich aber für Freunde schöner Aussichten. Die Genusstour selbst hat in Beverungen ihren südlichsten Punkt erreicht und wendet sich nun Richtung Westen. Bald baut sich der erste und etwas leichtere von zwei Anstiegen auf. Er führt zu einem Hochplateau mit dem Dörfchen Drenke. Von dort aus geht es bergab nach Ottbergen ins Tal der Nethe. Das Flüsschen dient als Wegweiser bis Godelheim. Man kann es hier gemütlich rollen lassen und sollte es auch, denn hinter dem Ort beginnt der Anstieg zur Bosseborner Hochfläche, dem Dach dieser Tour.

Die Bosseborner Hochfläche markiert den Höhepunkt der Tour - zumindest rein metermäßig. © Quelle: Kulturland Kreis Höxter

Wer die Hochfläche erreicht hat, kann sich mit Aussichten belohnen. Die folgende Abfahrt Richtung Heiligenberg ist zunächst recht steil und im weiteren Verlauf zurück zum Wesertal über Ovenhausen und Lütmarsen bis Höxter gemächlich. Am Bahnhof Rathaus schließt sich der Kreis.

Die beschriebene Strecke ist 55 Kilometer lang, ausgeschildert und führt über gut ausgebaute Straßen und Wege. Wegen der insgesamt knapp 1250 Höhenmeter, je zur Hälfte bergauf und bergab, ist sie anspruchsvoll. Wer kein E-Bike fährt, braucht entsprechende Kondition. Eine Grafik zu dieser Tour finden Sie hier.

Der kleine Ausflug

Waldgeschichte in der Eilenriede

650 Jahre reicht die Entwicklungsgeschichte der Eilenriede zurück. Auf dem Lehrpfad kann man sich das zu Gemüte führen. © Quelle: Michael Wallmüller

Der Mai macht gerade die Bäume wieder grün, und zwar ganz von alleine und ohne, dass man ihn per Volkslied dazu auffordern müsste. Wer sich das vor Ort in der Eilenriede anschauen will, könnte dabei auch noch was zur Historie von Hannovers Stadtwald lernen. In der Nähe der Kleefelder Petrikirche beginnt der Waldgeschichtspfad mit 27 Stationen, sämtlich mit Texttafeln versehen. Die Exkursion führt zurück bis ins Jahr 1371, in dem die Nutzungsrechte am Wald den Bürgern der Stadt übertragen wurden. Für eine Wanderpause wäre die Waldgaststätte Bischofshol mit ihrem Biergarten und dem gegenüber gelegenen Knusperhäuschen zu empfehlen. Danach kann man sich aussuchen, auf welchem Weg man zurück zum Ausgangspunkt wandert.

Mal was anderes

Wege zur Kunst

Auch Shige Fujishiro gewährt für kunstinteressierte Spaziergänge Einblicke in sein Atelier in Hannover. © Quelle: Handout Region Hannover

Der Atelierspaziergang in der Region Hannover hat sich als feine Veranstaltungsreihe etabliert. Bei der diesjährigen Auflage an den Sonntagen 7. und 14. Mai öffnen insgesamt 32 hauptberufliche Kunstschaffende jeweils von 11 bis 18 Uhr ihre Ateliers und zeigen, wo und wie ihre Werke entstehen. Flankiert wird das Ganze von einer Ausstellung im Schloss Landestrost in Neustadt, die bis zum 18. Juni zu sehen ist. Das Programm zur Aktion mit dem Motto Stadt, Land, Fluss inklusive einer Übersicht über die teilnehmenden Künstler und Künstlerinnen finden Sie hier.

Hannover entdecken

Die neue Welle

So cool ist Hannover: Bis zu 5000 Neugierige kamen am Sonntag zur Leinewelle. © Quelle: Florian Petrow

Hannover hat seit Anfang Mai mit der Leinewelle für Surfer am Hohen Ufer in der Altstadt eine neue Attraktion. Spontanes Mitmachen ist aktuell kaum möglich, aber es hat sich gezeigt, dass viele schon vom Zuschauen fasziniert sind. Das lässt sich unter anderem mit einem Flohmarktbesuch verbinden - dann jeweils am Sonnabendvormittag. Einen ausführlichen Bericht lesen Sie hier.

Und schließlich ...

Prachtvoll: Die Illumination im Großen Garten Herrenhausen startet in die Sommersaison. © Quelle: Hassan Mahramzadeh

... geht die dunkle Jahreszeit im Großen Garten in Herrenhausen endgültig zu Ende. Er wird wieder illuminiert, dazu gibt es Händels Wassermusik in einer Aufnahme der hannoverschen Hofkapelle als Ohrenschmaus. Das Lichterspektakel startet am 5. Mai und ist immer dann, wenn keine Sonderveranstaltungen anstehen, freitags, sonnabends und sonntags zu bestaunen. Von 20 Uhr an darf man eintreten, von 22 Uhr an beginnt es zu funkeln.

