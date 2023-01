HAZ „Mal raus“: Mathematisches und Geografisches

Liebe Leserinnen und Leser,

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

wir machen ein Experiment: Der erste Freizeit-Newsletter im immer noch ziemlich neuen Jahr 2023 hat einen wissenschaftlichen Schwerpunkt. Sie sollen dabei keine komplizierten Rechenaufgaben lösen oder Einsteins Relativitätstheorie widerlegen. Wir empfehlen Ihnen aber einen Besuch im Bomann-Museum in Celle, das seine aktuelle Sonderausstellung dem Mathematiker und Landvermesser Carl Friedrich Gauß widmet. Wenn Sie die Disziplin Geografie vorziehen und sich bewegen wollen, können Sie das auf dem Geopfad am Brelinger Berg in der Wedemark tun.

Spazieren gehen können Sie mit Ihrem Hund, und zwar bei speziellen Touren in Gesellschaft. Illustrationen aus den Kinderbüchern von Astrid Lindgren sind im Wilhelm-Busch-Museum in Hannover zu sehen; passend dazu läuft im Schauspielhaus der Landeshauptstadt das Stück „Mio, mein Mio“. Und im Zoo funkelt es noch für ein paar Tage. Neugierig geworden? Stöbern Sie herum, gerne auch in früheren Ausgaben - Sie finden sie hier.

Auf ein Neues,

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ihr

Bernd Haase

Der große Ausflug

Maß genommen

Vor 200 Jahren hat Carl Friedrich Gauß mit der Vermessung des Königreichs Hannover begonnen. Mit der Ausstellung „Die wahre Vermessung der Welt“ erinnert das Bomann-Museum in Celle an den Mathematiker.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Bomann-Musuem in Celle präsentiert Vermessendes. © Quelle: Holger Hollemann/dpa

Ältere Menschen kennen ihn von Abbildungen auf dem Zehn-Mark-Schein: Carl Friedrich Gauß (1777–1855). Vor 200 Jahren hat der berühmte Universalgelehrte mit der Vermessung des Königreichs Hannover auf der Strecke zwischen Göttingen und Hamburg begonnen. Dabei ermöglichten die von ihm entwickelten Methoden eine bis dahin nicht erreichte Exaktheit. Wie er das gemacht hat, zeigt das Bomann-Museum in Celle in der Ausstellung „Die wahre Vermessung der Welt“.

Neben Texttafeln, Landkarten, Modellen, Hörstationen und Fotos sind auch historische Messgeräte zu sehen. Dazu gehört ein Heliotrop, das Gauß 1818 entwickelte – eine Art Fernrohr mit Spiegel, mit dem er das Sonnenlicht zu weit entfernten Zielpunkten umleiten konnte. Die Lichtsignale konnten von hohen Aussichtspunkten zugesandt werden, zum Beispiel vom Turm der Celler Stadtkirche zum 28 Kilometer entfernten Falkenberg. Auf dieser Grundlage sowie aufgrund von eigens entwickelten mathematischen Methoden und vielfach wiederholten Winkelmessungen konnten Strecken zwischen der Nordsee und Göttingen mit einer Genauigkeit von rund 20 Metern bestimmt werden. Gauß lieferte nicht nur die Methoden, sondern war selber von 1822 bis 1844 mit Mitarbeitern in großen Teilen des heutigen Niedersachsens für Messungen und Berechnungen unterwegs. Seine Ergebnisse ermöglichten genauere Landkarten, die wiederum den Ausbau der Infrastruktur mit Straßen und Eisenbahnlinien begünstigten.

Deutscher Mathematiker, Statistiker, Astronom, Geodät, Elektrotechniker und Physiker: Carl Friedrich Gauß auf einem Holzschnitt von Hugo Bürkner um 1890. © Quelle: Aus: Ludwig Bechstein, Karl Theodor Gaedertz: Dreihundert Bildnisse und Lebensabrisse berühmter deutscher Männer, Leipzig o.J.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Bomann-Museum präsentiert die historische Ausstellung mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt, die für viele Besucher vermutlich die Bedeutung von Gauß nur erahnen lässt. „Wir haben überlegt, wie man mit Experimenten die Messmethoden anschaulich machen kann“, sagt Kuratorin Hilke Langhammer und fügt hinzu: „An ein Heliotrop kann man keine Besucher ranlassen, denn es besteht bei unsachgemäßer Handhabung die Gefahr der Erblindung.“ Wer neugierig geworden ist, kann an einer Station in der Ausstellung die Entfernung zwischen zwei Punkten mithilfe einer mathematischen Formel errechnen – und seine Lösung mit dem richtigen Ergebnis vergleichen, das es an der Museumskasse gibt.

Viele der Steine aus dem Vermessungsnetz wie hier bei Ebergötzen sind erhalten geblieben. © Quelle: Niklas Richter

Interesse weckt auch der Titel der Ausstellung, der an den Erfolgsroman „Die Vermessung der Welt“ von Daniel Kehlmann anknüpft. Er ist Alexander von Humboldt und Carl Friedrich Gauß gewidmet. Von Humboldt wird darin als neugieriger Forscher mit vielfältigen Kontakten auf seinen Entdeckerreisen in aller Welt geschildert, während Gauß Reisen für Zeitverschwendung hält. Kehlmann zeichnet das Bild eines Eigenbrötlers und Miesepeters – ein Bild, das Langhammer so nicht stehen lassen will.

Was kostet das und wie kommt man hin?

Das Bomann-Museum liegt am Schlossplatz in Celle und ist dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Die Ausstellung über Carl Friedrich Gauß läuft noch bis zum 30. Mai. Von Hannover aus ist die Residenzstadt mit dem Auto über die Bundesstraße 3 sowie mit S-Bahnen und Regionalzügen erreichbar. Wer Lust hat zum Radeln: Celle ist auch Ziel der ausgeschilderten Regionsradroute 10 mit Start am Maschsee; das sind 46 Kilometer.

In der Celler Altstadt stehen rund 450 Fachwerkhäuser. © Quelle: Bernd Haase

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was gibt es noch?

Celle ist eine Stadt, für die man sich Zeit nehmen sollte - für das Schloss etwa oder für die im Zweiten Weltkrieg fast unzerstört gebliebene Altstadt mit einem Gesamtensemble von 450 Fachwerkhäusern. Wer bummeln will, findet hier auch inhabergeführte Einzelhandelsgeschäfte. Für einen Sparziergang empfehlen sich unter anderem das Allerufer oder der Heilpflanzengarten unweit der Fußgängerzone.

Der kleine Ausflug

Magische Unterwasserwelt

Hautnahe Begegnungen sind im Sealife möglich - hier mit einem Rochen. © Quelle: Moritz Frankenberg

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Aquarium Sealife im Berggarten in Hannover ist eine Alternative nicht nur für Tage, an denen es draußen trüb ist. Auf einer Reise von der Leine über bunte Korallenriffe bis in den tropischen Regenwald sieht man mehr als 2500 Tiere aus 160 Arten. Diese leben in über 40 Becken und Terrarien und kommen aus den verschiedensten Regionen der Welt. Auch dabei: Marie, das einzige Krokodil, das in Hannover lebt.

Raus zur Wanderung

Auf der Spur der Steine

Was die Wedemark mit Schweden zu tun hat? Gletscher der Saaleeiszeit haben vor rund 230.000 Jahren Gesteinsmaterial aus Skandinavien in die Gegend geschoben und so unter anderem den Brelinger Berg geformt. Wie genau das vor sich gegangen ist, lässt sich bei einer Wanderung auf dem geologischen Pfad erkunden. Die elf Stationen sind das Werk von Künstlern aus der Umgebung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Aussichtsplattform in Oegenbostel ist eine der Stationen des Geologischen Erlebnispfads am Brelinger Berg. Besucher sehen tief hinein in die eiszeitlichen Bodenformationen. © Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Unser Routenvorschlag startet am S-Bahnhof in Wedemark-Bennemühlen. Von dort aus geht es über den Kaffeedamm Richtung Brelinger Berg und an dessen Ende in die Straße Klagesfeld. Kurz hinter der Einmündung der Straße Mergelberg führt der Weg nach links in die Feldmark und damit im Uhrzeigersinn auf dem Geopfad. Gleich an der ersten Station erfährt man, wie viel Substanz ein Stein auf seinem langen Weg Richtung Süden verloren hat und warum das Material heute zum Kiesabbau taugt. Was sich hinter den Stationen Fernrohr, Windkanter und Klangsteine verbirgt, soll hier nicht verraten werden.

Hinter den Klangsteinen führt der Weg nach Norden Richtung Oegenbostel vorbei am Findlingsstapel zur Aussichtsplattform, die einen Einblick in das Abbaugebiet bietet. Vorbei am Eiswürfel, dessen Geheimnis sich erst offenbart, wenn man aus einer bestimmten Richtung schaut, und einer Sortiermaschine geht es zurück nach Bennemühlen und mit einem Schlenker durch das Dorf wieder zum Kaffeedamm. Dort befindet sich das Restaurant Beans Bio auf einem idyllischen Anwesen. Früher hieß es Witwe Bolte und erlangte zeitweilig deshalb Berühmtheit, weil im Kaminzimmer Szenen des Fernsehvierteilers „Der große Bellheim“ gedreht wurden. Der war Anfang der 90er-Jahre ein Straßenfeger.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Findlingsstapel besteht aus Steinen aus unterschiedlichen Tiefen des Erdinneren. © Quelle: NP

Die beschriebene Tour ist 9,2 Kilometer lang, wenn man sie am S-Bahnhof in Bennemühlen startet. Beginnt man erst am Friedhof, sind es 5,5 Kilometer. Nach Bennemühlen fährt von Hannover aus die Linie S 4. Mit dem Auto geht es über Flughafenstraße, Autobahn 352 bis Kaltenweide und dann weiter über die Kaltenweider Straße zum Ausgangsort. Eine Grafik zu dieser Wanderung finden Sie hier.

Mal was anderes

Unterwegs mit dem Rudel

Das „Hannover-Rudel“ unterwegs: Diese Tour führt Frauchen und Herrchen samt Hunden durch Linden. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Hannoveranerin Rebecca Pletschmüllers hat im Corona-Lockdown eine Marktnische entdeckt und sich zur Hundetourismus-Managerin ausbilden lassen. Die Idee: Hundebesitzer und ihre Vierbeiner zu speziellen Touren zusammenzubringen, die mehr sind als nur routiniertes Gassigehen. Wie genau das geht, was zu beachten ist und was es kostet, lesen Sie hier.

Hannover entdecken

Die Lindgren-Zeichnerin

Grundgescheiter Mann in den besten Jahren: Karlsson vom Dach, wie Ilon Wikland ihn schuf. © Quelle: The Astrid Lindgren Company

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Karlsson vom Dach und Lillebror, Mio, die Kinder aus der Krachmacherstraße, Ronja Räubertochter: Astrid Lindgrens Figuren sind Ikonen der Kinderliteratur. Dass man diese Kinder als autonome, starke Persönlichkeiten vor Augen hat, dazu haben auch die Bilder beigetragen, mit denen Astrid Lindgrens Romane illustriert wurden. Sie stammen seit 1954 aus der Hand von Ilon Wikland. Das Wilhelm-Busch-Museum im Georgengarten in Hannover zeigt noch bis zum 19. Februar ihre Zeichnungen unter dem Titel „Von Haapsalu bis Bullerbü“.

Wohin am Wochenende?

Das ist am Sonnabend in Hannover los: Tipps und Termine

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ist am Sonntag in Hannover los: Tipps und Termine

Und schließlich ...

Leuchtender Rundweg: Im Zoo strahlt der „Christmas Garden.“ © Quelle: Samantha Franson

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

... könnten Sie sich noch einmal das große Funkeln im Zoo Hannover anschauen, müssen sich dann aber beeilen. Die Lichtkunstschau „Christmas Garden“ mit 35 Installationen, begleitet von Schaueffekten mit Musik, läuft noch bis einschließlich Sonntag, 15. Januar. Informationen zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen finden Sie hier.

Abonnieren Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das HAZ „Hannover-Update“

Die wichtigsten News aus Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach

Hier kostenlos abonnieren