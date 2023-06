HAZ „Mal raus“: Mühlen und Motorräder

Liebe Leserinnen und Leser,

„Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“: Die Redewendung stammt aus dem Mittelalter, als sich Bauern mit ihrem Getreide bei der Mühle anstellen mussten, um ihr Korn mahlen zu lassen. Auch ganz ohne eigenes Getreide dürfen Besucherinnen und Besucher die Mühlen des Internationalen Mühlenmuseums in Gifhorn bestaunen. Das Freilichtmuseum hat vor Kurzem nach eineinhalb Jahren Sanierungspause wieder eröffnet.

Unter anderem durch die Gifhorner Heide führt die Radtour, die wir Ihnen in diesem Newsletter empfehlen. Aktiv werden können Sie auch in Hannover bei der Reihe „Sport im Park“ oder auf der Suche nach dem schönsten Schattenplatz. Gemächlicher dürfte es da beim Hopfenfest in Isernhagen K.B. zugehen.

Viel Vergnügen beim Lesen und bei den diversen Aktivitäten wünschen

Bernd Haase und Johanna Stein

Der große Ausflug

Auf Weltreise durch das Mühlenmuseum

Mediterranes Flair im südlichen Heideland: Das Internationale Mühlenmuseum in Gifhorn beherbergt 13 Mühlen in Originalgröße aus verschiedenen Ländern. Besonders die sonnengelbe spanische Mühle und die weißen Bauten aus Griechenland und Portugal am Mühlensee wecken bei den warmen Temperaturen ein Gefühl von Urlaub. Und weil ein Mühlenmuseum ohne niederländischen Beitrag einfach nicht richtig wäre, wartet die mehr als 150 Jahre alte Kellerholländermühle direkt am Eingang auf die Besucherinnen und Besucher.

Bei traumhaftem Wetter nutzten Tausende Besucher den Pfingstmontag zum Bummel durchs Mühlenmuseum. © Quelle: Sebastian Preuß

Ein weiteres Highlight ist die Mühle von Sanssouci, ein Abbild der berühmten Potsdamer Mühle aus den Zeiten Friedrich des Großen. Daneben zeigt das Freilichtmuseum Bauwerke aus Frankreich, Russland und Korea. Zusätzlich zu den originalgroßen Mühlen gibt es eine Ausstellungshalle mit mehr als 50 Modellen und Wissenswertem zur Mühlentechnik. Mehrere Führungen, auch für Kinder, sind buchbar - weitere Infos finden Sie hier.

Das 15 Hektar große Freigelände umfasst neben den Ausstellungsstücken auch einen Dorfplatz und etliche gastronomische Angebote - im Trachtenhaus und im Backhaus, im Biergarten an der Ise, auf dem Lindenplatz und an der griechischen Mühle. Dabei legen die neuen Betreiber den Fokus auf Produkte von regionalen Erzeugern.

Auch ein Dorfplatz mit Fachwerkhäusern gehört zum Freilichtmuseum. © Quelle: Sebastian Preuß

Pünktlich zum Deutschen Mühlentag Ende Mai hat das Museum nach langer Sanierung wieder eröffnet. Das Gelände gehört seit Anfang des vergangenen Jahres der Stadt Gifhorn. Mit neuer Betreibergesellschaft und neuem Konzept startete es nun in die Saison. Ein Programmhighlight ist die fünfte Oldtimer-Meile, die am 24. Juni von 10 bis 17 Uhr von der Gifhorner Innenstadt über die Schlosswiesen bis zum Mühlenmuseum führen wird.

Was kostet das und wie kommt man hin?

Erwachsene zahlen 10 Euro, Schülerinnen und Schüler zwischen 16 und 18 Jahre 5 Euro, Kinder bis 15 Jahre 3 Euro. Für Kinder bis 6 Jahre ist der Eintritt frei. Gruppen ab 15 Personen zahlen 9 Euro pro Person. Geöffnet ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Das Museum ist von Hannover aus mit dem Auto über die Bundesstraße 188 erreichbar, das sind rund 60 Kilometer. Wer mit der Bahn anreisen will, nimmt den Regionalzug nach Gifhorn und vom Bahnhof aus den Bus 100 bis zum Klinikum.

Horst Edler ist der Geschäftsführer des Motorradmuseums im Glockenpalast. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Was gibt es noch?

Auf dem Gelände rund um den Mühlensee hat vor wenigen Monaten das Classic Superbikes Motorrad Museum im Glockenpalast eröffnet. In dem Museum stellt Horst Edler rund 120 Zweiräder der Siebziger- bis Nullerjahre aus. Highlights sind ein Dark-Room, in dem eine Honda zu entdecken ist, und das „Studio Peter Maffay“, in dem neben einer Maschine des Musikers auch Gitarren stehen. James-Bond-Fans können einen Aston Martin sowie eine Yamaha XJ650 Turbo bestaunen. Geöffnet ist dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr, der Eintritt kostet 14,90 Euro, Kinder bis 15 Jahre haben freien Eintritt.

Der kleine Ausflug

Craftbeer-Testen und Live-Musik

Geselligkeit: Das Hopfenfest rund um St. Marien war in den vergangenen Jahren stets ein Publikumsmagnet. © Quelle: Jonathan Josten (Archiv)

Zwei Tage lang feiert Isernhagen K.B. sein Hopfenfest. Rund um die St.-Marien-Kirche an der Dorfstraße/An der Marienkirche geht es am Freitag, 23. Juni, ab 16 Uhr und am Sonnabend, 24. Juni, ab 14 Uhr los. Sieben Craftbeer-Anbieter aus der Region Hannover und Umgebung sollen die sieben Isernhagener Ortsteile beim Hopfenfest präsentieren. Am Stand des Vereins des Isernhagener Hopfenfestes bekommen Besucherinnen und Besucher ein Hopfenfest-Bierglas samt Stempelfeld-Bierdeckel. Dieses berechtigt dazu, an allen sieben Ständen eine Biersorte nach Wahl zu probieren – und das Glas darf als Souvenir mit nach Hause genommen werden. Zudem findet am Sonnabend, 24. Juni, ab 17 Uhr ein Bierseminar mit Blindverkostung in der Alten Schule statt. Live-Musik gibt es am Freitag von der Band Fidgets aus Neustadt, am Sonnabend stehen Loop the Band aus Burgwedel auf der Bühne. Außerdem legen mehrere DJs auf. Weitere Infos finden Sie hier.

Raus mit dem Rad

Durch die Büttelei in der Südheide

„Durch die Büttelei“ führt diese Tour, da viele Ortsnamen entlang der Strecke die Endung „büttel“ aufweisen. Das alte Siedlungswort „bodal“, später „büttel“, bedeutet Haus und Hof. Die Strecke führt unter anderem nach Ribbesbüttel, Vollbüttel und Isenbüttel.

Los geht es am Bahnhof in Gifhorn - von dort ist der Weg ins Grüne nicht weit. Die Rundtour führt zunächst nach Westen, vorbei an der Napoleonsbrücke. Laut einer Legende soll der französische Kaiser Napoleon Bonaparte einmal über dieses denkmalgeschützte Bauwerk aus dem 18. Jahrhundert geritten sein. Von hier aus geht es weiter in Richtung Südwesten, die Runde passiert die ersten Büttels - Ribbesbüttel und Vollbüttel. Filmfans können einen Stopp beim Kinomuseum Vollbüttel einlegen.

Die Radtour führt durch die Südheide und vorbei am Mühlenmuseum. © Quelle: Südheide Gifhorn/Archiv

Richtung Norden erstreckt sich nun die Gifhorner Heide. Das etwa 32 Hektar große Naturschutzgebiet liegt westlich der Stadt und ist geprägt von Dünenzügen, Moorflächen und einem Kiefernwald am Rand. Die Tour führt bis in den Norden der Stadt Gifhorn, vorbei am Mühlensee mit dem Mühlenmuseum und dem Schloßsee.

Durch die Stadt und über den II. Koppelweg geht es zum Tankumsee südöstlich von Gifhorn. Der See verfügt über einen Sandstrand von etwa 1000 Metern Länge, an dem eine „Babybucht“ mit flachem Wasser liegt. Dort können Kleinkinder in der Nähe eines DLRG-Rettungsturmes unter Aufsicht im Wasser spielen. Am See und im umliegenden Naherholungsgebiet gibt es Angebote wie den Erlebnisturm, Minigolf, Kinder-Autoscooter, Segeln, Tauchen, Stand-up-Paddeling, Disc-Golf und einen Tretbootverleih.

Der Tankumsee bietet einen Sandstrand und viele Freizeitaktivitäten. © Quelle: Michael Franke

Vom Tankumsee aus führt die Radtour durch das letzte Büttel - Isenbüttel - schließlich wieder zum Bahnhof. Die Tour ist knapp 36 Kilometer lang und verläuft teilweise auch auf Feld- und Waldwegen, deshalb ist eine entsprechende Fahrtechnik erforderlich. Der Ausgangspunkt am Bahnhof ist von Hannover aus mit Regionalzügen zu erreichen. Mit dem Auto geht es über die Autobahn 2 oder alternativ über die Bundesstraße 188; das sind rund 70 Kilometer.

Mal was anderes

Hannover sucht die schönsten Schattenplätze

Die Stadt sucht Fotos von schattigen Plätzen - wie hier am Maschsee. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Passend zu den sommerlichen Temperaturen ruft die Stadt Hannover dazu auf, Fotos von den schönsten Schattenplätzen im Grünen zu machen. Der Fachbereich Umwelt und Stadtgrün sucht Orte in der Stadt, die sich für eine Abkühlung an warmen Tagen eignen. Das kann ein Selfie auf der Parkbank, ein Picknick auf der Wiese oder auch ein professionelles Fotoshooting sein. Die Orte müssen öffentlich zugänglich sein und möglichst genau benannt werden. Und vielleicht gibt es auch eine kleine Geschichte dazu oder einen Grund, warum der Platz ein besonders schöner Schattenplatz ist. Die Beiträge können bis 31. Juli unter dem Stichwort „Mein schönster Schattenplatz in Hannover“ per E-Mail an umweltkommunikation@hannover-stadt.de gesendet werden. Weitere Infos finden Sie unter hannover.de/schattenplätze. Die schönsten Motive zu Hannovers schattigen Plätzen veröffentlicht die Stadt online als Fotogalerie.

Hannover entdecken

Die ganze Stadt ist ein Sportraum

"Sport im Park": Auftaktveranstaltung auf der Wiese am Neuen Rathaus. © Quelle: Landeshauptstadt Hannover

Die Reihe „Sport im Park“ ist in die neue Saison gestartet. Bis zum 3. September gibt es mehr als 1200 Angebote im gesamten Stadtgebiet. Ob Workout am Maschpark, Yoga in der Eilenriede, Kindertanzen in Bothfeld, Qi-Gong in Linden, Tischtennis in Herrenhausen oder Zumba in der Südstadt: Das Motto lautet „Ganz Hannover ist ein Sportraum für alle“. Rund 22.000 Teilnahmen hat die Stadt im vergangenen Sommer verbucht, diese Zahl soll nun übertroffen werden. Das gesamte Programm sowie die Online-Anmeldung finden Sie unter sportimpark-hannover.de.

Rasante Ausstellung im Landesmuseum, Schloss Derneburg und PS.Speicher

Wenn die Schildkröte auf die Tube drückt: „Tempo. Tempo! Tempo? Eine Geschichte der Geschwindigkeit“ – hier der Teil im Landesmuseum. © Quelle: Rainer Dröse

Schneller, höher, weiter, dafür stehen ein Starfighter, der älteste Strafzettel der Welt, schnelle Leoparden und langsame Schildkröten. Die rasante Ausstellung „Tempo. Tempo! Tempo?“ erzählt „eine Geschichte der Geschwindigkeit“ mittels Naturkunde, Kunst und Technikschau. Die drei Häuser, die dabei ordentlich aufs Tempo drücken, sind das Landesmuseum in Hannover, der PS.Speicher in Einbeck und das Kunstmuseum Schloss Derneburg. Weitere Infos zu Öffnungszeiten und Eintritt finden Sie hier.

Sommerfest in der Waldstation Eilenriede

Vor allem bei Kindern beliebt: Waldstation in der Eilenriede. © Quelle: Nancy Heusel

Die Stadt Hannover lädt am Sonntag, 18. Juni, zum Sommerfest in der Waldstation Eilenriede ein. Von 12 bis 17 Uhr lernen Besucherinnen und Besucher auf dem Gelände an der Kleestraße 81 Umweltthemen kennen. Kinder können mit Holz basteln oder sich im Ertasten von Bäumen versuchen. Wer möchte, kann die Fütterung der Frettchen und Waschbären beobachten und die Vogelkrankenstation besuchen. Das 32 Meter hohe Waldhochhaus (Eintritt: ein Euro) bietet einen Ausblick über die Eilenriede und die Dächer Hannovers.

Und schließlich ...

Die Aussichtsplattform „Alte Moorhütte" bietet einen grandiosen Rundblick über Niedersachsens größten Binnensee. © Quelle: Beate Ney-Janßen

... können Sie sich einen Überblick über die vielen Angebote am Steinhuder Meer verschaffen. Die Freizeitmöglichkeiten dort sind vielfältig - egal, ob man baden, surfen, radfahren, wandern oder einfach nur ein Fischbrötchen essen will. Eine interaktive Karte mit den Ausflugstipps finden Sie hier.

