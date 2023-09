HAZ „Mal raus“: Porzellankunst und eine Küstentour

Liebe Leserinnen und Leser,

wer einen Familienausflug mit Kindern plant, kommt wohl nicht direkt auf die Idee, eine Porzellanmanufaktur zu besuchen. Doch das Museum Schloss Fürstenberg will gerade Familien mit seinem Erlebniswochenende einladen. Es gibt Führungen und Musiktheater für die Kleinen, außerdem können Besucherinnen und Besucher in Workshops selbst Teller bemalen. Für die Erwachsenen finden abends eine Stummfilmvorführung und ein Konzert statt.

Damit Sie die Rückkehr des Sommers noch einmal gebührend genießen können, empfehlen wir Ihnen in dieser Ausgabe des Freizeit-Newsletters nicht nur jede Menge Open-Air-Veranstaltungen, sondern auch eine Radtour an der Nordseeküste. Außerdem haben wir Ihnen am Ende des Newsletters eine Übersicht der Freibäder in Hannover verlinkt, die noch geöffnet haben.

Wer dagegen wie ich kein großer Fan von sommerlichen Temperaturen ist, der wird womöglich eher beim Kinofest fündig, das am kommenden Wochenende in ganz Deutschland und damit auch in Hannover stattfindet.

Für Tipps und Anregungen sind wir immer offen, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an freizeit@haz.de.

Einen schönen Spätsommer wünscht

Johanna Stein

Der große Ausflug

Ritter, Märchen und Porzellangeschichten

Die Porzellanmanufaktur im Schloss Fürstenberg lädt zu einem Erlebniswochenende für Familien ein. Sagengestalten und Märchenfiguren werden sich am 16. und 17. September im Museum, auf dem Schlosshof und im Manufaktur-Werksverkauf tummeln und von sich erzählen. In dem historischen Schlossgemäuer fühlen sie sich sicher wie zu Hause - schließlich liegt es an der Deutschen Märchenstraße.

Das Schloss Fürstenberg präsentiert die über 270-jährige Tradition der Porzellanmanufaktur Fürstenberg. © Quelle: Porzellanmanufaktur Fürstenberg

Neben der Dauerausstellung, der Besucherwerkstatt und der Sonderschau „Lustgarten. Porzellan und Gartenkunst“ gibt es an diesem Wochenende einige weitere Aktionen. An beiden Tagen stehen Familienführungen, der Workshop „Märchenhaftes Porzellanmalen“ und das Musiktheaterstück „Räuber - ein musikalischer Überfall“ auf dem Programm.

Zum Schloss Fürstenberg gehört das Museum der Porzellanmanufaktur, das auch Workshops anbietet. © Quelle: Porzellanmanufaktur Fürstenberg

Samstagabend findet ein Open-Air-Stummfilmabend mit musikalischer Begleitung statt. Zu sehen sind „Hinter der Leinwand“ von Charlie Chaplin (1916), „Das Cabinet des Dr. Caligari“ von Robert Wiene (1920) sowie Kurzfilme von Auguste und Louis Lumière (1895). Sonntagabend endet das Wochenende mit einem Cembali-Konzert unter dem Motto „Barocke Gartenklänge“.

Was kostet das, und wie kommt man hin?

Der Museumseintritt beträgt 8,50 Euro für Besucherinnen und Besucher ab 16 Jahre, 5,50 Euro für Kinder und 20 Euro für Familien. Die Teilnahme am Workshop „Märchenhaftes Porzellanmalen“ kostet zusätzlich 5 Euro. Der Eintritt für die Abendveranstaltungen liegt bei 14, ermäßigt 8 Euro. Das Museum Schloss Fürstenberg ist von Hannover aus mit dem Auto über die Bundesstraßen 3 und 64 zu erreichen, das sind rund 97 Kilometer. Mit der Bahn gibt es diverse Möglichkeiten, unter anderem mit Regionalzügen nach Holzminden und von dort aus mit dem Bus der Linie 515 bis zur Haltestelle Fürstenberg Neue Straße.

Von der Aussichtsterrasse des Schlosses Fürstenberg aus haben Besucherinnen und Besucher einen unvergleichlichen Panoramablick auf das Wesertal. © Quelle: Porzellanmanufaktur Fürstenberg

Was gibt es noch?

Fürstenberg liegt an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen, an dieser Stelle markiert durch die Weser. Für Fahrradfans führt hier der beliebte Weser-Radweg entlang. Wer nach dem Museumsbesuch stattdessen Lust auf einen Städtetrip hat, kann ins wenige Kilometer entfernte Höxter weiterziehen. Dort findet übrigens noch bis 15. Oktober die Landesgartenschau statt.

Der kleine Ausflug

Schlemmen in Steinhude

Es wird die zehnte Ausgabe des Foodtruck-Festivals im Scheunenviertel sein. © Quelle: privat

Herzhafte Gerichte, süße Naschereien und regionales Craftbeer gibt es nächste Woche beim Foodmarkt in Steinhude. 15 Foodtrucks sind von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17 September, im Scheunenviertel aufgebaut. Es wird die letzte Ausgabe des Schlemmerfestes in Steinhude sein, wie Veranstalter fremd.essen mitteilt. Neben Kulinarischem gibt es außerdem Livemusik und am Sonntag auch eine Oldtimer-Ausstellung. Geöffnet ist Freitag von 17 bis 21 Uhr, Samstag von 12 bis 21 Uhr und Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

Raus mit dem Rad

An der Küste entlang

Die Radtour in dieser Freizeit-Newsletter-Ausgabe führt ganz in den Nordwesten des Landes an die Nordseeküste. Los geht es am Bahnhof Norddeich. Von hier aus radeln Sie los in Richtung Westen - vorbei an so manchen Schafen und immer an der Küste entlang.

Urig und geschäftig zugleich geht es am Hafen des Fischerdorfes Greetsiel zu. Hier liegt die Kutterflotte Ostfrieslands. © Quelle: imago images/imagebroker

Die Route führt über die Deichstraße zur Klappbrücke Leybucht über den Störtebekerkanal. Von hier aus radeln Sie weiter bis nach Greetsiel, direkt zum Hafen des Küstendorfs. Der Sielort liegt unmittelbar an der Leybucht, einer kleinen Bucht an der ostfriesischen Westküste. Große Teile der Bucht wurden nach und nach eingedeicht, sodass Greetsiel heute der einzige Hafenort an der Leybucht ist. Der Hafen bietet neben traditionellen Fischerbooten und Backsteinhäusern aus dem 18. Jahrhundert wenig überraschend auch einige Fischrestaurants zum Einkehren.

Die Zwillingsmühlen am Alten Greetsieler Sieltief. © Quelle: imago images/ imagebroker

Zu den Sehenswürdigkeiten in Greetsiel gehören die evangelisch-reformierte Kirche, das Cirksena-Steinhaus, die Zwillingsmühlen, das Schöpfwerk, das alte und das neue Siel, das Museumshaus und das Nationalpark-Haus. Nach einer Runde durch den Ort geht es auf der anderen Seite des Störtebekerkanals zurück nach Norddeich.

Die Tour ist 44 Kilometer lang und führt überwiegend über befestigte Wege. Norddeich erreichen Sie mit dem Auto von Hannover aus über die Autobahnen 27 und 28, das sind rund 290 Kilometer. Mit der Bahn können Sie sowohl den IC als auch den Regionalzug 1 nach Norddeich Mole nehmen. Eine Karte finden Sie hier.

Bekannt aus Film und Fernsehen: Der rot-gelbe Leuchtturm vor den Toren Greetsiels. © Quelle: imago images/Shotshop

Tipp: Wer in Greetsiel noch Puste hat und noch nicht umkehren möchte, kann die Tour mit einem kleinen Abstecher durch das Naturschutzgebiet Leyhörn zum Pilsumer Leuchtturm verlängern.

Mal was anderes

Ehrenamtlich aktiv werden

Die Stadt sucht Ehrenamtliche, die Familien bei der Kinderbetreuung unterstützen. © Quelle: dpa

Wer in seiner Freizeit anderen helfen will, kann ein Ehrenamt ausüben. Derzeit sucht die Stadt Hannover Ehrenamtliche im sozialen Bereich und bietet Qualifizierungskurse an. Gesucht werden Helfer für verschiedene Bereiche, besonders benötigt wird derzeit Unterstützung für Familien für drei Stunden pro Woche bei der Kinderbetreuung. Interessierte kümmern sich jeweils um eine Familie. Sie werden durch städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fachlich begleitet und auf die Tätigkeit vorbereitet. Der Qualifizierungskurs findet von 26. Oktober bis 9. November an drei Abenden, donnerstags von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr, und am 4. November ganztags statt. Anmeldung und weitere Infos gibt es unter Telefon (0511) 168 -41572 oder -45692 oder per E-Mail an ikem@hannover-stadt.de.

Hannover entdecken

Schulbiologiezentrum feiert 140 Jahre mit Umweltforum

Lernen mit allen Sinnen: Das Schulbiologiezentrum Hannover hat Angebote für Kinder von der Vorschulzeit bis zum Abitur. © Quelle: Samantha Franson

Die Natur mit allen Sinnen erlebbar machen – diesem Ziel hat sich das Schulbiologiezentrum der Landeshauptstadt Hannover seit 140 Jahren verschrieben. Zur Feier des runden Geburtstags findet am Sonntag, 10. September, von 10 bis 17 Uhr ein Umweltforum statt. Auf dem gesamten Gelände gibt es Aktionen, Vorführungen und Führungen für alle Altersstufen. Dazu kommen ein musikalisches Bühnenprogramm, Walking Acts, Kinderschminken und mehr. Der Eintritt ist frei. Eingänge sind am Vinnhorster Weg 2 und am Burgweg 2.

Finale des Feuerwerkswettbewerbs

Feuerzauber: Der Feuerwerkswettbewerb im Barockgarten ist immer sehr beliebt. © Quelle: Rainer Dröse

Das österreichische Team Pyrovision ist am Samstag, 16. September, in den Herrenhäuser Gärten zu Gast - und beendet damit die Feuerwerkssaison für dieses Jahr. Das Thema der Show lautet „Cirque du Ciel - Das Himmelszelt. Eine Zirkusrevue“. Einlass in den Großen Garten ist ab 18 Uhr, das Feuerwerk startet gegen 21 Uhr. Ab 21.45 Uhr findet die Siegerehrung statt. Tickets ab 21 Euro gibt es hier.

Kinofest für Schnäppchenjäger

Das Astor-Kino in Hannover. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Am Wochenende steigt in ganz Deutschland wieder das Kinofest - und auch die hannoverschen Filmhäuser sind dabei. Am Samstag und Sonntag, 9. und 10. September, kosten Tickets für alle Filme je 5 Euro. Ob Cinemaxx, Apollo, Kino am Raschplatz oder im Sprengel - sie alle machen mit. Das Astor an der Nikolaistraße zeigt neben aktuellen Filmen einige Highlights der vergangenen Jahre sowie Klassiker wie „Shining“, „Blade Runner“ und „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“. Weitere Infos unter daskinofest.de.

Das ist in Hannover los:

Hier lesen Sie unsere Freizeittipps und Termine.

Und schließlich ...

Die Saison im RSV-Bad endet am 10. September. © Quelle: Jonas Dengler

... könnten Sie die Rückkehr der sommerlichen Temperaturen für einen Besuch im Freibad nutzen. Allerdings müssen Sie schnell sein, denn die Freibadesaison neigt sich dem Ende zu. Das Lister Bad ist noch bis einschließlich Sonntag, 10. September, geöffnet, ebenso das RSV-Bad in Leinhausen. Verlängert wird die Saison im Ricklinger Freibad: Das Bad ist bis zum 30. September geöffnet. Die Sommersaison im Annabad endet Mitte September, Anfang Oktober startet allerdings die Nachsaison. Weitere Infos, auch zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen, finden Sie hier.

